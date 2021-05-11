“Gizemli Şehir” Afyon, Frig Vadisi’ni turizme açıyor 

Termal ve sağlık turizmindeki liderliğini gastronomi ile bir adım öteye taşıyan Afyon, turizmdeki atılımlarını tarih, kültür, doğa ve spor turizmi ile taçlandırmaya hazırlanıyor. Mermeri, şifalı suları yanında zengin yemek kültürü ile bir gastronomi şehri olan ve her yıl bir milyona yakın yerli ve yabancı turisti ağırlayan kent, bu kez binlerce yıllık zengin tarihi ile Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olmayı hedefliyor.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in girişimleriyle hayata geçirilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yürütülen “Emre Gölü ve Frig Medeniyet Bahçesi Projesi” sayesinde 3 bin yıllık bir geçmişe sahip vadi gün yüzüne çıkarılıyor. Ankara, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar’ı da içine alacak şekilde oldukça geniş bir coğrafyayı kapsayan Frigya, Afyon’un tamamını kapsıyor. Kültürlerin harmanlandığı bu coğrafyada, Ayazini Köyü ise ayrıcalıklı bir önem taşıyor. Friglerin ana tanrıçası Kybele’nin tasvirleri, kaya mezarları, mağaralar, açık hava tapınakları, kilise ve şapeller, peri bacaları ve Türk dönemi mimarisine ait yapılar Ayazini’nde bulunuyor. Tam bir açık hava müzesi olan Ayazini’nde restorasyon ve düzenleme çalışmaları tamamlanmak üzere. Önümüzdeki Temmuz ayında yerli ve yabancı ziyaretçilerine kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Avdalaz Kalesi’nin bulunduğu Ayazini köyünde, yürütülen Afyonkarahisar “Frigya Açık Hava Müzesi ve Karşılama Merkezi”, “Ayazhan Restorasyonu” ve “Sokak Sağlıklaştırma” projelerine köy halkı da büyük destek veriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İller Bankası’nın da desteklediği bu projenin, bölgede yarattığı heyecan özel sektör yatırımcılarını da harekete geçirdi. Afyon’un köklü ve güçlü markaları İkbal Şirketler Grubu konaklama merkezi, Cumhuriyet Sucukları restoran, Kolaylı Grup lokum ve gıda ürünleri, Alimoğlu Grubu butik otel ve restoran, Demmak Demireller Grubu butik otel ve Haşhaşella firması ise satış noktası ile bölgenin ilk turizm yatırımcıları olarak taşın altına ellerine koydular.

Frigya’nın kalbi Ayazini’nde Afyon’un yöresel lezzetlerini sunacağı, kafe, restoran ve çayevleri yanında Valilik tarafından yürütülen Kadın Kültür Evleri projesi kapsamında faaliyete geçen kadın kooperatiflerinde üretilen el emeği ürünlerin satış noktaları da yer alacak.

Bölge aynı zamanda spor turizmi için de önem taşıyor. Eşsiz güzelliği ile göz kamaştıran Emre Gölü’nde kano sporu yapılabilecek. Atlı Spor Merkezi’nde atlı sporları ve Kapadokya’daki gibi sıcak hava balonları ile turlar yapılacak. Türkiye’nin en uzun yürüyüş rotalarından biri olarak kabul edilen Frig Yolu’nun, 576 kilometrelik kısmı da Afyonkarahisar’da yer alıyor.

“Gizemli Şehir” sloganı ile Afyon, bir yandan binlerce yıllık tarihini adeta bir açık müze ile günümüze taşırken bir yandan da doğal güzellikleri ile doğa, kültür ve spor turizmi potansiyeli ile Türkiye’nin en yeni turizm destinasyonlarından biri olarak keşfedilmeyi bekliyor.