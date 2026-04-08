Gizli fatura
Reuters haberine göre Yapay Zekâ için yalnızca Kuzey Amerika’daki veri merkezleri, 2025’te yaklaşık 1 trilyon litre su kullandı. Bu miktar kabaca New York kentinin yıllık su talebine denk. Üstelik sorun sadece toplam tüketim de değil.
Şirketlerin yayımladığı sürdürülebilirlik raporları çoğu zaman eksik, parçalı ve saha bazında yetersiz. Google sahip olduğu ve kiraladığı sahaları bildiriyor ama üçüncü taraf işletilenleri kapsam dışı bırakabiliyor. Amazon ve Microsoft ise toplam su kullanımını açıklasa da bunu saha düzeyinde ayrıştırmıyor. Bu yüzden “yeşil teknoloji” cümlesi bazen gerçek bir iyileşmeyi değil, iyi paketlenmiş bir belirsizliği tarif ediyor. Yapay zekâ çağının en rahatsız edici tarafı tam burada başlıyor. Sektör kendisini hep sonuçları üzerinden anlatıyor: daha hızlı arama, daha verimli üretim, daha akıllı yazılım, daha düşük maliyet, daha güçlü rekabet.
Madalyonun öteki yüzünde enerji rejimi var
Oysa yapay zekâ, su istiyor, elektrik istiyor, arazi istiyor, soğutma istiyor, iletim hattı istiyor. Ve bütün bu altyapı büyürken kamuoyuna anlatılan hikâye hâlâ neredeyse bütünüyle soyut bir ilerleme hikâyesi. Teknoloji şirketleri geleceği satıyor; ama o geleceğin belediye suyu, yerel şebeke ve bölgesel kaynak baskısı gibi son derece dünyevi maliyetleri çoğu zaman dipte kalıyor
İşin elektrik tarafı daha da çarpıcı. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre veri merkezleri 2024’te dünya elektriğinin yaklaşık yüzde 1,5’ine denk gelen 415 TWh tüketti. Aynı kurumun baz senaryosunda bu tüketimin 2030’da yaklaşık 945 TWh’ye çıkması, yani kabaca ikiye katlanması bekleniyor. Başka bir deyişle, yapay zekâ yalnızca dijital kapasite istemiyor; devasa bir enerji rejimi talep ediyor.
Bu talep öyle hızlandı ki, Microsoft, büyüyen AI veri merkezlerini beslemek için Chevron ve Engine No. 1 ile doğal gaz temelli enerji tedariki üzerine çalışıyor; Bloomberg’e dayandırılan haberde Texas’taki önerilen tesisin 2.500 megavatlık bir üretim hedefi olduğu aktarılıyor.
Mutlak çevresel yük açılanmıyor
Tam burada teknoloji şirketlerinin kurduğu ahlaki anlatı ile ortaya çıkan maddi tablo birbirine çarpıyor. Reuters’in haberinde yer alan yatırımcı girişimine göre Alphabet, 2020’de 2030’a kadar emisyonlarını yarıya indirme sözü vermişti; buna rağmen emisyonlar yüzde 51 arttı. Öte yandan Google’ın 2025 Çevre Raporu, şirketin 2024’te veri merkezi enerji emisyonlarını yüzde 12 azalttığını ve 4,5 milyar galon suyu yerine koyduğunu, tatlı su tüketimi için ikame oranını yüzde 18’den yüzde 64’e çıkardığını söylüyor.
Yani savunma hazır: verimlilik artıyor, yenilik geliyor, telafi mekanizmaları kuruluyor. Fakat asıl soruyu bu savunma geçersiz kılamıyor: Toplam sistem büyümeye devam ederken, iyileşme dilinin mutlak çevresel yükü gerçekten düşürüp düşürmediğini kim net biçimde gösterecek? Yapay zekâ insanlığa hizmet eden bir ilerleme diliyle anlatılıyor, ama doğayı çoğu zaman sadece lojistik bir girdi gibi görüyor.
Geleceğin ekolojik borcu
Reuters’te 1 Nisan’da yayımlanan analiz, AI sektörünün doğaya karşı sistematik bir körlüğü olduğunu, büyüme modelinin veri merkezleri, enerji kullanımı ve mineral çıkarımı üzerinden habitat yıkımını yapısal biçimde beslediğini söylüyor. Bu çok ağır ama doğru bir uyarı. Çünkü bugün AI tartışmaları iş kaybını, güvenliği, dezenformasyonu, jeopolitiği konuşuyor; fakat aynı iştahla su havzalarını, biyolojik çeşitliliği, arazi baskısını ve enerji kaynaklarını konuşmuyor.
İnsana fayda vaadi, doğaya maliyetin üstünü örten yeni bir meşruiyet kalkanına dönüşüyor. Bu yüzden yapay zekâ meselesini artık yalnızca teknoloji başlığı altında okumak yetersiz. Karşımızda bir model var: önce geleceği vaat ediyor, sonra altyapıyı büyütüyor, ardından tükettiği suyu, elektriği, araziyi ve emisyonu dipnotlara itiyor. Bu konunun asıl meselesi makinelerin ne kadar akıllandığı değil, o aklın doğaya neyi fatura ettiği.
