Glasgow’da esen Ankara rüzgarı

Ankara rüzgarı her mevsimde farklı eser, ama estiği mevsimin karakterini olduğu gibi yansıtır.

Kışın, kentin kedisi, keçisi, balı, armudu kadar meşhur ayazını iliklerinize kadar hissettirir. Asfalt eriten yaz sıcağı akşamında tatlı bir ürpertiyle irkiltir, limonata içmiş gibi ferahlatır. Baharda, çok bilinen Ankara şarkısında dile geldiği gibi aşkların emanet edildiği sırdaş olur, Ege’de esen imbat hülyalarına daldırır. İnatçıdır, sonbaharda etek kaldırmadan, şapka devirmeden durmaz.

Ankara rüzgarı bu kez, İskoçya’nın Glasgow kentinde 170 dolayında ülkenin katılımıyla düzenlenen BM COP26 iklim değişikliği zirvesine, Türkiye’de emekleme aşamasındaki çevre bilinci ve yeşil dönüşüm kararlılığını götürdü.

Zirvede Türkiye, siyasetçileri, sanayicileri, iş insanları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenleri, diplomatlarıyla iklim değişikliği alanındaki tüm kapasitesini yek vücut halinde sergilemeye çalıştı.

İklim değişikliği alanında oluşmaya başlayan siyasi bilincin ilk adresi olan TBMM Çevre komisyonu, Paris Anlaşması’nı oy birliğiyle onayladıktan sonra aldığı karar uyarınca bu zirvede tüm üyeleriyle temsil edildi. Çevre Bakanı Murat Kurum ile Türkiye’nin İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi ve Çevre Bakan Yardımcısı Porf. Dr. Mehmet Emin Birpınar, iktidarın “yeşil dönüşüm” kararlılığını yansıtmaya çalıştılar.

Ankara Kent Konseyi fark yarattı

Siyasi kavgaların, gerginliğin, iktidar mücadelesinin, bürokratik açmazların, ekonomik kararların ilk belirdiği yer olan Ankara, artık çok farklı ve çok taraflı bir oluşumu barındırıyor. Ankara Kent Konseyi, inadına siyaset üstü duruşuyla “tek derdi Ankara” olanların desteğini alarak fark yaratıyor. Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara Sanayi Odası (ASO), esnaf örgütleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere sanatçısından, öğrencisine yayılan temsil yelpazesiyle etkinliğini her geçen gün artırıyor.

Ankara’nın “sevgi çiçeği” COP26’ya damga vurdu

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, İskoçya'nın Glasgow kentindeki COP26 zirvesinde “İklim Değişikliğine Sektörel Yaklaşımlar” başlıklı oturumda Başkent sivil toplumu adına önemli mesajlar verdi. Tüm dünyayı “Gölbaşı Sevgi Çiçeği” üzerinden gönüllülük ve sevgi temelinde dayanışmaya davet etti. Ankara Gölbaşı’nın “Sevgi Çiçeği” iklim değişikliği sorunuyla dertlenenlerin simgelerinden biri haline geldi. Yılmaz, ATO’nun 160 bin üyesiyle karbon salınımıyla mücadelede kararlı olduğunu belirtti. ASO Başkan Yardımcısı ve ASO 2. OSB Başkanı Seyit Ardıç da panelde Ankaralı sanayicilerin çevre duyarlılığını ve almakta oldukları önlemleri anlattı.

Moderatörlüğünü Ankara Kent Konseyi paydaşlarından İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Dr. Baran Bozoğlu’nun yaptığı panelde Akademi Çevre AŞ. İklim ve Çevre Müdürü Piraye Gök de konuştu. 31 Ekim’de başlayan 170 dolayında ülkeden 30 bini aşkın delege, politikacı ve ülke liderinin katıldığı COP26 zirvesi 12 Aralık’ta sona erecek.

Ankara’da diplomasi hareketliliği

Britanya’nın COP26 ev sahipliği ve BM taraflar Konferansı dönem başkanlığı, Glasgow zirvesi öncesinde Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçiliği’ne farklı bir misyon yükledi. Büyükelçi Sir Dominick Chilcott BM iklim değişikliği elçisi gibi çalıştı. Zirve öncesi 22 Ekim’de Büyükelçilikte düzenlenen UNDP İyi Niyet Elçisi aktör Mert Fırat’ın moderatörlüğünü yaptığı toplantı geniş yankı uyandırdı. COP26 zirvesi Glasgow’da sürerken Büyükelçi Sir Chilcott DÜNYA’nın iklim değişikliği ağırlıklı sorularını yanıtladı.

AB dönem başkanlığını Ocak 2022’de devralacak Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro da Türkiye-Fransa ekonomik ilişkilerinin ele alındığı önemli raporu bizimle paylaştı ve makalesiyle DÜNYA okurlarına seslendi. Büyükelçi Magro, bu raporun bugüne kadar “Türkiye’de yerleşik yabancı bir misyonun hazırladığı en kapsamlı rapor” olma iddiasını taşıdığı bilgisini bizimle paylaştı.