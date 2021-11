Glasgow’da kritik toplantı

Gelecek kuşaklar için Berlin, Paris ve Glasgow sık sık anılacak, referans gösterilecek kentler olacak. İki türlü hatırlanabilirler: Ya gezegeni bir felaketten kurtaran kritik toplantılara ev sahipliği yaptıkları için ya da bu şehirlerde yapılan toplantılar ve imzalanan anlaşmalara rağmen kimse üzerine düşeni yapmadığı ve gezegen dönüşü olmayan bir felakete uğradığı için.



1992’de 150’den fazla ülke İklim Değişikliği Birleşmiş Milletler Çerçeve Anlaşması’nı imzaladı ve bir süreç başladı. Anlaşma iklim değişikliğine karşı küresel çapta harekete geçmeyi destekleyecek şekilde tasarlanmıştı. İmzacı ülke delegeleri yani anlaşmanın tarafları her yıl bir konferansta toplanmaya başladılar. Bu toplantılara “Tarafların Konferansı” (Conference of Parties) yani COP denildi. İlk COP 1995’te Berlin’de gerçekleştirildi.



COP’ların 21’incisi ise Paris’te yapıldı. Orada imzalanan Paris İklim Anlaşması küresel ısınmaya karşı atılan en güçlü ve somut adımdı. Evrenseldi ve bağlayıcıydı. İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı uyum kabiliyetinin ve iklim direncinin arttırılmasını; küresel ortalama sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2°C altında tutulması; ayrıca bu artışın 1,5°C’nin altında tutulmasına yönelik küresel çabaların sürdürülmesini hedef olarak belirlemişti. Her ülkeye karbon salımını azaltmak için hedefler koyma yükümlülüğü getirmiş ve bu hedeflerin beş yılda bir gözden geçirilmesini istemişti. Dünyanın düşük sera gazı emisyonu yayacak bir kalkınma modeline geçişi öngörmüş ve bu geçişin finansmanının sağlanmasını hedefl emişti. Ve bunun için tüm ülkelerin kendi imkânları ölçüsünde katkıda bulunmalarını amaçlamıştı. Küresel çapta temiz enerjiye geçilmesine vurgu yapmış ve kaynakların iklimi kirleten fosil yakıtlara harcanmaması gerektiğini belirtmişti.



COP’ların 26’ncısı ise bu hafta Glasgow’da toplandı. Beklenti büyük. Yaşamı tehdit eden iklim değişikliği ile mücadele için son umut. Koordine bir aksiyon ortaya konulmalı. Çünkü aksiyon almamanın yaratacağı sonuçlar Ağustos’ta açıklanan binlerce sayfalık tarihi IPCC raporunda anlatıldı. Neler olacağını yazmaya kalksak, ne bu köşe, ne bu sayfa ve ne de bu gazete yeter.



Paris anlaşmasını imzalayanlar acilen birşeyler yapılması gerektiğini kabul ettiler ama kimse elini taşın altına tam olarak koymadı. Ülkelerin şu ana kadar açıkladıkları taahhütlerin toplamı küresel ısınmayı 1.5 derecenin altında tutma hedefini karşılamaya yetmiyor. Mevcut taahhütler ile 21.yüzyıl sonunda küresel ısınma en iyimser tahminlerle ancak 2.4 derece artış ile sınırlı kalacak. Bu da gezegeni kurtarmaya yetmiyor. Bu nedenle acilen daha iddialı hedefl er belirlenmesi gerekiyor. Özellikle havayı kirleten ülkeler Glasgow’a daha güçlü taahhütlerle gelmeliler.



Kısacası, bu konferans çok önemli. COP26 uzlaşmanın, aksiyonun ve uygulamanın COP’u olmalı. Biden’in dediği gibi bu yıllar dünyanın kaderinde belirleyici dönem olacak.

Son dakika hamlesi ile Glasgow’a “taraf” olarak gittik

Türkiye ise Paris anlaşmasını 22 Nisan 2016’da imzaladı ancak geçen aya kadar taraf olmadı. Anlaşmaya imza atan 197 ülke arasında parlamento onay süreci tamamlanmadığı için taraf olmayan 6 ülkeden birisiydik. Diğerleri İran, Irak, Libya, Yemen ve Eritre’ydi. Neyse ki bu listeden çıktık.



İklimle ilgili yeterli finans kaynağına ulaşamadığımız ve gelişmekte olan ülkelerle eşit koşullardan yararlanamadığımız için anlaşmayı onaylamamıştık. Finans ve teknoloji desteklerine erişebilmek bakımından gelişmiş ülke muamelesine tabi tutulmak yerine, bize benzer ülkelerle benzer muamele görmek istiyorduk.



Öte yandan Türkiye küresel ısınmadan en fazla etkilenecek coğrafyalardan birinde yer alıyor. Akdeniz havzası iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı en hassas bölgelerden biri. Su kaynaklarının azalması ve çölleşme gibi ciddi tehditlerle karşı kaşıya bulunuyor. Bu nedenle havza ülkelerinden biri olan Türkiye’nin sürece aktif katılımı önem taşıyordu. AB’ye ihracat yapan ülkeleri gerekli uyum önlemlerini almadıkları takdirde olumsuz etkileyecek olan Avrupa Birliği’nin “sınırda karbon düzenlemesi” gibi gelişmeler de bizi aksiyon almaya zorluyordu. Nitekim Türkiye bu etkiyi sınırlandırmak için bir süre önce bir yol haritası niteliğinde “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” yayımlamıştı. Türkiye’nin sürece aktif katılımı sevindirici ancak hem kamu hem de özel sektör tarafında yapacak çok iş var.