Global alıcılar ‘Yeşil Mutabakat’ı erken başlattı

Global alıcılara üretim yapan tekstil firmaları Yeşil Mutabakat konusunda beklentilere erken cevap verecek düzenlemeleri gerçekleştirerek, uluslararası rekabette bir adım öne geçiyor.

Global tekstil ve konfeksiyon alıcısı firmalar, 2026 yılında vergi uygulaması başlayacak olan Yeşil Mutabakat için yerli tedarikçilerin şimdiden harekete geçmesini istiyorlar. Aralarında H&M, PHV, Inditex, Hugo Boss, Tommy Hilfiger gibi devlerin bulunduğu gruplar Türkiye’den alım yaptıkları firmalardan yeşil enerji ve karbon ayak izinin azaltılması için taleplerini dile getiriyorlar. Büyük alım yaptıkları firmalara tarih belirterek temiz enerji kullanımı ve su kullanımının azaltılması konusunda hedefl ere uyulmaması durumunda, alım yapmayacaklarını bildiriyorlar. TGSD Başkanı Ramazan Kaya, global alıcıların sadece Türkiye’den alım yaparken değil, bütün ülkelerden Yeşil Mutabakat'a uyulmasını istediklerini vurguluyor ve şunları söylüyor:

“Biz, hazır giyim sektörü olarak Yeşil Mutabakat’a en hazır sektörüz diyebiliriz. 2019 yılının ikinci yarısında daha pandemi yokken, yenilenebilir enerji, daha az kimyasal, daha az su ve ileri teknoloji ile üretim yaparak doğaya en az zarar veren üretim yapısını kurguladık. AB’nin sürdürülebilir üretim süreçleriyle ilgili son 4-5 yıldır yaptığı baskı söz konusuydu. Biz zaten recycle ürün, iyi pamuk, organik pamuk kullanıyoruz. Bu bizi rakip ülkelerin önüne geçirdi. Kısa vadede 25 milyar dolar ihracata ulaşacağımızı öngörüyoruz.”

Global alıcılara lüks moda kumaş tasarlayıp üreten Söktaş’ın CEO’su Muzaff er Kayhan, ”Biz şirket olarak karbon ayak izini küçültme çalışmalarına yıllar önce başladık. 2022 başlarında kömür tüketimini bırakacağız. Doğalgaz ve çeşitli tarımsal ürünlerden ve güneşten kendi temiz enerjimizi kendimiz üreteceğiz” diyor.

Yeşim Tekstil CO-CEO’su Selim Şankaya da “Kömürü devreden çıkarttık, doğalgaz kazanı üzerinden ilerliyoruz. Yatırımına başlanan buhar kazanı kasımdan itibaren devrede olacak” bilgisini veriyor. Son beş yılda su kullanımını yüzde 30 azalttıklarını da söylüyor.

Global şirketlerin alım yaptığı firmaların açıklamaları, karbon ayak izine ve Yeşil Mutabakata uyum konusunda rakiplerinden önde olduklarını gösteriyor. Bu gelişmeler ihracatımızın daha da artmasına yol açacak. Bu konuda firmaların desteklenmesini dilerim…

GÜNÜN NOTU :

Sanatçı Ahmet Gümüştekin'in "Hafıza Odası" adını verdiği sergisi Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimiyle açıldı, HDP ve DEVA liderleri ile Ekrem İmamoğlu da törendeydi.