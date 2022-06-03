Global Sağlık Teknolojileri Ağı’nın ilk ayağı İTÜ oldu

Dünya, yeni pandemilerin getirdiği şartlara sağlıkta yeni inisiyatif oluşturarak hazırlanıyor. Geride kalan koronavirüs pandemisi bilimsel ve teknolojik açıdan yeni çalışmalar paylaşıldığında insanlığın ne kadar hızlı yol alabileceğini gösterdi. Şimdi de dünyada ortak medikal teknoloji hareketleri biçimlenmeye başladı. Dijital sağlık bu inisiyatiflerin yıldızı durumunda.

Örneğin Almanya, dijital sağlıktaki yeni girişimleri geri ödeme sistemine dahil eden bir DIGA inisiyatifi oluşturdu. DIGA sistemine giren medikal teknoloji şirketleri, dijital kullanım başına Alman hükümetinden geri ödeme alıyor. Ülke bu sistem için kısa vadeli olarak 4,2 milyar Euro’luk bütçe ayırmış durumda. Bu büyük bir pasta ve sadece Almanya’daki medikal teknoloji şirketlerinin değil tüm dünyanın iştahını kabartıyor.

DIGA ağına hangi şirketlerin gireceğini kim belirliyor? Bunun için de DMAC adında ayrı bir kurul oluşturulmuş durumda. DMAC, sağlık girişimcilerini DIGA’ya hazırlayan da bir yapı aynı zamanda. DIGA’yı en çok besleyen adres ise Almanya Medikal Vadisi. Buradaki sağlık teknolojileri alanındaki girişimlerin gözü 4,2 milyar Euro’luk pastada.

Almanya’nın DIGA ile kurduğu sistem bugünlerde Fransa başta olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri tarafından da model olarak uygulanma hazırlığında. Yani Avrupa’da sağlık teknolojileri pastası daha da büyüyecek.

Üniversiteler hareketli

Türkiye’de de özellikle pandemiyle birlikte sağlık teknolojilerinde büyüyen bir iş alanı var. En başarılı girişimlerin adresleri ise üniversitelerin teknokentleri, kuluçka merkezleri. Tüm bu girişimlere DIGA başta olmak üzere Avrupa, hatta Amerika pazarlarının kapılarını aralayacak yeni bir ağ kuruldu. Adı Global Sağlık Teknolojileri Ağı. Almanya Medikal Vadisi bu ağın önemli ortaklarından biri.

Türkiye’de ise Volitan Global, ağın temsilcisi durumunda. Aynı zamanda tüm Körfez bölgesinin de sözcüsü konumunda olduklarını söyleyen Volitan Global CEO’su Ufuk Eren, sağlıkta global inisiyatiflerin startuplara büyük fırsatlar yarattığının altını çizdi. “Özellikle üniversitelerdeki kuluçka merkezleri, teknokentler yeni kurulan bu ağın radarında. Bu nedenle tüm üniversitelere kapımız açık” dedi.

Eren’in çağrısına ilk olumlu yanıt ise İTÜ Arı Teknokent’ten geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir işbirliği anlaşması imzalandığını söyleyen Ufuk Eren, sürecin iki taraf için de fırsatlar içerdiğini anlattı. Verdiği bilgilere göre, anlaşma hem İTÜ’deki girişimcilerin Almanya Medikal Vadisi’nde yer almalarını sağlayacak. Diğer yandan Almanya’daki sağlık şirketleri de mühendislik ihtiyaçlarını İTÜ’den sağlayabilecekler. Eren, “Bunu hem Türkiye’ye gelerek, şirket kurarak yapabilirler hem de uzaktan. İTÜ’de çok başarılı sağlık teknolojileri girişimleri var. Onlara da Almanya’daki pastadan pay almak için kapı aralanmış oluyor” diye anlattı anlaşmayı.

Bakanlık da düğmeye bastı

Volitan Global ekibi, sağlık girişimcileri için bu önemli ağda daha fazla Türk şirketinin yer alması gerektiğini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki yetkililere anlatmışlar. Ufuk Eren, bakanlıkla görüşmelerin sürdüğünü vurgularken, “Buradaki fırsatı önemsediler. Türkiye’deki tüm sağlık kümelenmelerinin bu sürece girmelerini istiyorlar. Bu anlamda hareketlenme başladı” dedi.

Asıl hedef Amerika

İTÜ Arı Teknokent ile Almanya Medikal Vadisi arasındaki protokol, buradaki startuplara Avrupa pazarının kapılarını açabilir. Ancak Ufuk Eren’in gönlündeki aslan daha büyük, daha zor: Amerika. Bu Avrupa’nın Amerika pazarı için bir hazırlık ringi olduğunu söyleyen Eren, “Orası çok büyük ama çok zor bir pazar. Biz burada da Inovation Discovery Center ile anlaşma sağladık. Bu yapı da Amerika’daki yaklaşık 800 hastaneyle anlaşmalı. Bu hastanelerin kullanacağı sağlık teknolojilerini temin ediyor. Halim Türk sağlık startuplarının, Almanya ve Avrupa pazarıyla çıktıkları bu yolculuğun finalini Amerika’da yapmaları. Bu biraz daha uzun bir süreç ama yine de bunu yapabilecek Türk şirketleri var” ifadelerini kullandı.

Peki Türkiye’de buna hazır şirketler var mı? Eren’in yanıtı olumlu: “Şu anda hazır birkaç firma var. Yaklaşık 10 şirket de önümüzdeki 6-12 aylık süreçte bu seviyeye gelmiş olur. Bunların hepsi üniversitelerin çatısı altında kurulan teknoparklarda bulunuyorlar. Bu nedenle kampüslerdeki sağlık teknolojileri üretimi bizim için çok değerli. İTÜ ile başladık. Sene sonuna kadar başka üniversiteler ve sağlık kümelenmeleriyle de işbirliği anlaşması imzalamış olacağız.”

Volitan Global, şirketleri bu yolculuğa hazırlamak için organizasyonlar da yapıyor. Sağlık startuplarını sürece hazırlamak için eylülde büyük bir organizasyon hazırlığı var. Almanya Medikal Vadisi, Volitan Global ve Siemens startuplara eğitim verecek. Yarışmalar düzenlenecek. En iyi iş fikirleri desteklenecek.