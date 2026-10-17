Global tartışma: Belediyelerin sonu mu?
Yerel yönetimin amacı küçük küçük siyasi iktidarlar yaratmak değildir. Ama merkezi idarenin taşradaki bir uzantısına dönüşmek de değildir. Aranması gereken model; güçlü yerel meclis, profesyonel icra, şeffaf bütçe, güçlü Sayıştay denetimi, ölçülü idari vesayet ve karar süreçlerine doğrudan katılan vatandaş modelidir.
Yerel yönetimler demokrasinin en eski kurumlarından biri; fakat bugün tartışılması gereken soru belediyelerin güçlü veya zayıf olması değil. Asıl mesele, kimin karar verdiği, kimin parayı harcadığı ve harcayanı kimin denetlediğidir. 2026 dünyasında yerel yönetim tartışması giderek bu üç soru etrafında şekilleniyor.
Tarihsel gelişim de bunu gösteriyor. Ortaçağ Avrupa’sındaki kent komünlerinden İngiliz yerel idare geleneğine, Fransız Devrimi sonrasında kurulan belediyelerden modern Avrupa’ya kadar yerel yönetimin temel gerekçesi, insanın yaşadığı yer hakkındaki kararlara katılmasıydı. Fransa’da 14 Aralık 1789 tarihli düzenleme eski belediye yapılarını kaldırarak belediye görevlilerinin seçimle belirlenmesini öngörüyordu.
Aradan iki asırdan fazla zaman geçti. Bugün belediyeler artık yalnızca yol, su ve temizlik hizmeti veren kurumlar değil. İmar, ulaşım, altyapı, sosyal yardım, kültür, çevre, büyük yatırımlar ve kamu ihaleleri üzerinden devasa ekonomik güç kullanıyorlar. OECD verilerine göre 2023 yılında kamu alımları OECD ülkelerinde toplam kamu harcamalarının yaklaşık yüzde 30’una ulaştı; bu alımların yüzde 62,5’i merkezi idarenin altındaki yönetim seviyelerinde gerçekleşti. Bu büyüklük, yerel demokrasinin yanında yerel mali denetimi de çağımızın temel kamu hukuku meselelerinden biri haline getiriyor.
Yerelleşme ile denetimsizlik: Farklı olgular, aynı kader
Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi demokratik katılım açısından değerlidir. Fakat güçlü yerel yönetim ile denetimsiz yerel yürütme birbirinden tamamen farklı kavramlardır.
Avrupa Konseyi bugün yerel yönetimlerde çıkar çatışması, nepotizm, kamu ihalelerinin şeffaflığı, idari kaynakların seçimlerde kullanılması ve ihbarcıların korunmasını temel risk alanları arasında sayıyor. OECD ise özellikle ruhsat ve izin süreçlerinde şeffaflık, bağımsız itiraz mekanizmaları ve denge-denetim araçlarını yolsuzluk riskinin azaltılmasının temel unsurları olarak görüyor.
Dolayısıyla belediyeleri doğrudan “yolsuzluk üretme mekanizması” olarak nitelemek ağır bir itham olabilir. Ancak imar yetkisi, arsa değeri yaratma gücü, ihale bütçesi, iştirak şirketleri, ruhsatlandırma ve personel istihdamı aynı siyasi yürütmenin elinde yoğunlaştığında ciddi bir rant dağıtım kapasitesi ortaya çıktığını da görmezden gelemeyiz.
Sorun yerel demokrasi değil; karar, icra ve denetimin aynı merkezde toplanmasıdır.
Fransız ihtilali sonrası prefecture-munıcıpalıte:
Türkiye’nin idare hukuku tarihsel olarak Fransız sisteminden ciddi biçimde etkilenmiştir. Bu mirasın önemli kavramlarından biri idari vesayettir.
Fransa bunun üzerinde uzun süre tartıştı. 1982 reformu önemli bir kırılma yarattı: Prefect’in yerel yönetimler üzerindeki klasik tutelle administrative, yani önceden müdahaleye dayanan vesayeti kaldırıldı; bunun yerine işlemler gerçekleştirildikten sonra işleyen hukuka uygunluk denetimi getirildi. Yerel karar alınabiliyor, fakat devlet temsilcisi hukuka aykırılık gördüğünde meseleyi idari yargıya taşıyabiliyor.
Bugün Fransız Anayasası’nın 72. maddesi iki ilkeyi aynı anda koruyor: Yerel topluluklar seçilmiş meclisler eliyle serbestçe yönetiliyor; buna karşılık devlet temsilcisi ulusal menfaatlerin, idari denetimin ve kanunlara uygunluğun güvencesi olmaya devam ediyor.
Türkiye’nin Anayasası da benzer bir denge arıyor. Anayasa’nın 127. maddesi mahalli idareleri seçmenler tarafından oluşturulan karar organlarına sahip kamu tüzelkişileri olarak tanımlarken merkezi idareye, idarenin bütünlüğü, kamu görevlerinde birlik, toplum yararı ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla kanunla sınırlandırılmış idari vesayet yetkisi veriyor.
Yeni model: Meclis merkezli belediyecilik
Demek ki tartışmayı “merkez mi güçlü olsun, belediye mi?” basitliğine indirgememek gerekiyor. Hukuki meşruiyetin aradığı şey denge.
Türkiye’de bence asıl tartışılması gereken alan belediye meclisleridir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 17. maddesi belediye meclisini açıkça belediyenin karar organı olarak tanımlıyor. 18. madde meclise stratejik plan, yatırım programı, bütçe, kesin hesap ve imar planı gibi son derece önemli yetkiler veriyor. 25 ve 26. maddelerde ise denetim komisyonu, soru ve genel görüşme gibi denetim mekanizmaları bulunuyor.
Kâğıt üzerinde güçlü bir yapı var. Uygulamada ise belediye siyasetinin ağırlık merkezi çoğu zaman belediye başkanı oluyor.
Burada radikal bir model dahi tartışılabilir: Belediye başkanının icracı kimliğinin azaltıldığı, esas görevinin demokratik olarak seçilmiş yerel meclise başkanlık etmek olduğu; bütçe, imar, yatırım ve hizmet politikalarının güçlü meclisler tarafından belirlendiği bir sistem.
İcra ile siyasi temsil birbirinden daha belirgin biçimde ayrılabilir.
Mahalle muhtarlıkları ihtiyaçları belirler; ilçe ölçeği bunları maliyetlendirir; il ölçeğinde altyapı, ulaşım, eğitim, çevre ve yatırım öncelikleri bütünleştirilir. Yerel meclis bütçe taslağını ve hizmet programını hazırlar, icrayı denetler. Vali ve kaymakamlar ise kanunla açık biçimde tanımlanan alanlarda devletin ve kamu hizmetlerinin koordinasyonunu sağlar.
Bu modelin en radikal versiyonunda “tek teşkilat, tek bütçe” ilkesi dahi tartışmaya açılabilir. Merkezi idarenin taşra yatırımları ile yerel yatırım bütçeleri aynı şehir için birbirinden kopuk iki ayrı dünya olmaktan çıkarılabilir. Ancak böyle bir dönüşüm, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Anayasa’nın 127. maddesindeki demokratik yerinden yönetim güvenceleri dikkate alınmadan yapılamaz. Şart, kamu sorumluluklarının kural olarak vatandaşa en yakın makam tarafından kullanılmasını ve yerel yönetimin seçilmiş meclisler üzerinden gerçekleşmesini esas alıyor.
Üçlü denetim sakıncaları giderebilir mi?
Yeni sistemin anahtar kelimesi merkezileşme değil, hesap verebilirlik olmalıdır.
Birinci denetim yerel meclisten gelmeli. Belediye şirketleri, ihaleler, imar değişiklikleri, borçlanmalar ve büyük yatırımlar meclisin gerçek ve sürekli denetimine tabi tutulmalı.
İkinci halka, merkezi idarenin hukuka uygunluk ve mali disiplin denetimidir. Bu, ülkeyi yöneten iradenin siyasi müdahalesine dönüşmemeli; nesnel kriterlere, ölçülülüğe ve yargısal denetime dayanmalıdır. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 8. maddesi de idari denetimin kanuna dayanmasını ve müdahalenin korunmak istenen menfaatle orantılı olmasını öngörüyor.
Üçüncü halka Sayıştay ve TBMM üzerinden çalışan dış mali denetimdir. Buna açık veri, bağımsız iç denetim, ihale şeffaflığı ve vatandaş denetimini de eklemek gerekir.
Türk İdare Hukuku sisteminde büyükşehir–ilçe belediyesi arasındaki yetki karmaşasının giderilmesi, vali ve kaymakamların koordinasyonunun güçlendirilmesi ve yeni bir belediye yönetimi statüsünün tartışılması yönünde bir arayış var. Buna karşı çıkanlar ise merkezileşmenin yerel demokratik iradeyi zayıflatabileceğini savunuyor. Her iki yaklaşımın da hukuki sınırı Anayasa ve Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleridir.
Demokrasi mi, yönetişim mi, halka hizmet mi?
Yerel yönetim reformunu belediye başkanlarının yetkilerini artırmak veya azaltmak meselesi olarak görürsek fırsatı kaçırırız. Dünyadaki yeni tartışma daha farklı: Yerel demokrasi nasıl daha katılımcı, kamu harcamaları nasıl daha şeffaf, yürütme nasıl daha profesyonel, denetim nasıl daha bağımsız hale getirilebilir? Avrupa Konseyi’nin son çalışmalarında da vatandaş katılımı, açık yönetim, demokratik dayanıklılık ve yerel düzeyde güvenin yeniden kurulması öne çıkıyor.
Türkiye kendi tarihsel idare hukuku birikiminden yararlanarak yeni bir sentez kurabilir.
Yerel iradeyi belediye başkanının şahsında değil, belediye meclisinde ve vatandaşın sürekli katılımında güçlendirmek; icrayı profesyonelleştirmek; imar ve ihale kararlarını çok katmanlı denetime açmak; merkezi idarenin vesayetini siyasi değil hukuki ve mali bir güvence olarak yeniden tarif etmek mümkün.
Yerel yönetimin amacı küçük küçük siyasi iktidarlar yaratmak değildir. Ama merkezi idarenin taşradaki bir uzantısına dönüşmek de değildir.
Aranması gereken model; güçlü yerel meclis, profesyonel icra, şeffaf bütçe, güçlü Sayıştay denetimi, ölçülü idari vesayet ve karar süreçlerine doğrudan katılan vatandaş modelidir.
Türkiye’nin iki yüz yıllık idare hukuku tecrübesi artık bu tartışmayı yapabilecek olgunluğa sahiptir. Mesele belediyelerin yetkisini azaltmak artırmak değil; kamu gücünü kullanan herkesin yolsuzluk yapamayacağı, yerel seçilmişlerin genişlemiş yetkisini hukuk, demokrasi ve hesap verebilirlikle nasıl sınırlayacağımızdır.
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