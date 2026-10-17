Global tartışma: Belediyelerin sonu mu?

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Yerel yönetimin amacı küçük küçük siyasi iktidarlar yaratmak değildir. Ama merkezi idarenin taşradaki bir uzantısına dönüşmek de değildir. Aranması gereken model; güçlü yerel meclis, profesyonel icra, şeffaf bütçe, güçlü Sayıştay denetimi, ölçülü idari vesayet ve karar süreçlerine doğrudan katılan vatandaş modelidir.

Yerel yönetimler demok­rasinin en eski kurumla­rından biri; fakat bugün tartışılması gereken soru bele­diyelerin güçlü veya zayıf olma­sı değil. Asıl mesele, kimin karar verdiği, kimin parayı harcadığı ve harcayanı kimin denetlediğidir. 2026 dünyasında yerel yönetim tartışması giderek bu üç soru et­rafında şekilleniyor.

Tarihsel gelişim de bunu gös­teriyor. Ortaçağ Avrupa’sındaki kent komünlerinden İngiliz yerel idare geleneğine, Fransız Devri­mi sonrasında kurulan belediye­lerden modern Avrupa’ya kadar yerel yönetimin temel gerekçe­si, insanın yaşadığı yer hakkında­ki kararlara katılmasıydı. Fran­sa’da 14 Aralık 1789 tarihli dü­zenleme eski belediye yapılarını kaldırarak belediye görevlileri­nin seçimle belirlenmesini öngö­rüyordu.

Aradan iki asırdan fazla zaman geçti. Bugün belediyeler artık yalnızca yol, su ve temizlik hiz­meti veren kurumlar değil. İmar, ulaşım, altyapı, sosyal yardım, kültür, çevre, büyük yatırımlar ve kamu ihaleleri üzerinden de­vasa ekonomik güç kullanıyorlar. OECD verilerine göre 2023 yılın­da kamu alımları OECD ülkele­rinde toplam kamu harcamaları­nın yaklaşık yüzde 30’una ulaştı; bu alımların yüzde 62,5’i merkezi idarenin altındaki yönetim sevi­yelerinde gerçekleşti. Bu büyük­lük, yerel demokrasinin yanında yerel mali denetimi de çağımızın temel kamu hukuku meselelerin­den biri haline getiriyor.

Yerelleşme ile denetimsizlik: Farklı olgular, aynı kader

Yerel yönetimlerin güçlendi­rilmesi demokratik katılım açı­sından değerlidir. Fakat güçlü ye­rel yönetim ile denetimsiz yerel yürütme birbirinden tamamen farklı kavramlardır.

Avrupa Konseyi bugün yerel yönetimlerde çıkar çatışması, nepotizm, kamu ihalelerinin şef­faflığı, idari kaynakların seçim­lerde kullanılması ve ihbarcıla­rın korunmasını temel risk alan­ları arasında sayıyor. OECD ise özellikle ruhsat ve izin süreçle­rinde şeffaflık, bağımsız itiraz mekanizmaları ve denge-dene­tim araçlarını yolsuzluk riskinin azaltılmasının temel unsurları olarak görüyor.

Dolayısıyla belediyeleri doğru­dan “yolsuzluk üretme mekaniz­ması” olarak nitelemek ağır bir itham olabilir. Ancak imar yetki­si, arsa değeri yaratma gücü, iha­le bütçesi, iştirak şirketleri, ruh­satlandırma ve personel istihda­mı aynı siyasi yürütmenin elinde yoğunlaştığında ciddi bir rant da­ğıtım kapasitesi ortaya çıktığını da görmezden gelemeyiz.

Sorun yerel demokrasi de­ğil; karar, icra ve denetimin aynı merkezde toplanmasıdır.

Fransız ihtilali sonrası prefecture-munıcıpalıte:

Türkiye’nin idare hukuku ta­rihsel olarak Fransız sistemin­den ciddi biçimde etkilenmiştir. Bu mirasın önemli kavramların­dan biri idari vesayettir.

Fransa bunun üzerinde uzun süre tartıştı. 1982 reformu önemli bir kırılma yarattı: Pre­fect’in yerel yönetimler üzerin­deki klasik tutelle administrati­ve, yani önceden müdahaleye da­yanan vesayeti kaldırıldı; bunun yerine işlemler gerçekleştirildik­ten sonra işleyen hukuka uygun­luk denetimi getirildi. Yerel karar alınabiliyor, fakat devlet temsil­cisi hukuka aykırılık gördüğün­de meseleyi idari yargıya taşıya­biliyor.

Bugün Fransız Anayasası’nın 72. maddesi iki ilkeyi aynı anda koruyor: Yerel topluluklar seçil­miş meclisler eliyle serbestçe yönetiliyor; buna karşılık devlet temsilcisi ulusal menfaatlerin, idari denetimin ve kanunlara uy­gunluğun güvencesi olmaya de­vam ediyor.

Türkiye’nin Anayasası da ben­zer bir denge arıyor. Anayasa’nın 127. maddesi mahalli idareleri seçmenler tarafından oluşturu­lan karar organlarına sahip kamu tüzelkişileri olarak tanımlarken merkezi idareye, idarenin bü­tünlüğü, kamu görevlerinde bir­lik, toplum yararı ve mahalli ihti­yaçların gereği gibi karşılanması amacıyla kanunla sınırlandırıl­mış idari vesayet yetkisi veriyor.

Yeni model: Meclis merkezli belediyecilik

Demek ki tartışmayı “merkez mi güçlü olsun, belediye mi?” ba­sitliğine indirgememek gereki­yor. Hukuki meşruiyetin aradığı şey denge.

Türkiye’de bence asıl tartışıl­ması gereken alan belediye mec­lisleridir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 17. maddesi beledi­ye meclisini açıkça belediyenin karar organı olarak tanımlıyor. 18. madde meclise stratejik plan, yatırım programı, bütçe, kesin hesap ve imar planı gibi son dere­ce önemli yetkiler veriyor. 25 ve 26. maddelerde ise denetim ko­misyonu, soru ve genel görüşme gibi denetim mekanizmaları bu­lunuyor.

Kâğıt üzerinde güçlü bir yapı var. Uygulamada ise belediye si­yasetinin ağırlık merkezi çoğu zaman belediye başkanı oluyor.

Burada radikal bir model da­hi tartışılabilir: Belediye başka­nının icracı kimliğinin azaltıl­dığı, esas görevinin demokra­tik olarak seçilmiş yerel meclise başkanlık etmek olduğu; bütçe, imar, yatırım ve hizmet politika­larının güçlü meclisler tarafın­dan belirlendiği bir sistem.

İcra ile siyasi temsil birbirin­den daha belirgin biçimde ayrı­labilir.

Mahalle muhtarlıkları ihtiyaç­ları belirler; ilçe ölçeği bunları maliyetlendirir; il ölçeğinde alt­yapı, ulaşım, eğitim, çevre ve ya­tırım öncelikleri bütünleştirilir. Yerel meclis bütçe taslağını ve hizmet programını hazırlar, ic­rayı denetler. Vali ve kaymakam­lar ise kanunla açık biçimde ta­nımlanan alanlarda devletin ve kamu hizmetlerinin koordinas­yonunu sağlar.

Bu modelin en radikal versi­yonunda “tek teşkilat, tek bütçe” ilkesi dahi tartışmaya açılabilir. Merkezi idarenin taşra yatırım­ları ile yerel yatırım bütçeleri ay­nı şehir için birbirinden kopuk iki ayrı dünya olmaktan çıkarıla­bilir. Ancak böyle bir dönüşüm, Avrupa Yerel Yönetimler Özerk­lik Şartı ve Anayasa’nın 127. maddesindeki demokratik ye­rinden yönetim güvenceleri dik­kate alınmadan yapılamaz. Şart, kamu sorumluluklarının kural olarak vatandaşa en yakın ma­kam tarafından kullanılmasını ve yerel yönetimin seçilmiş mec­lisler üzerinden gerçekleşmesi­ni esas alıyor.

Üçlü denetim sakıncaları giderebilir mi?

Yeni sistemin anahtar kelime­si merkezileşme değil, hesap ve­rebilirlik olmalıdır.

Birinci denetim yerel meclis­ten gelmeli. Belediye şirketle­ri, ihaleler, imar değişiklikleri, borçlanmalar ve büyük yatırım­lar meclisin gerçek ve sürekli de­netimine tabi tutulmalı.

İkinci halka, merkezi idarenin hukuka uygunluk ve mali disip­lin denetimidir. Bu, ülkeyi yö­neten iradenin siyasi müdaha­lesine dönüşmemeli; nesnel kri­terlere, ölçülülüğe ve yargısal denetime dayanmalıdır. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şar­tı’nın 8. maddesi de idari dene­timin kanuna dayanmasını ve müdahalenin korunmak istenen menfaatle orantılı olmasını ön­görüyor.

Üçüncü halka Sayıştay ve TBMM üzerinden çalışan dış mali denetimdir. Buna açık ve­ri, bağımsız iç denetim, ihale şef­faflığı ve vatandaş denetimini de eklemek gerekir.

Türk İdare Hukuku sistemin­de büyükşehir–ilçe belediyesi arasındaki yetki karmaşasının giderilmesi, vali ve kaymakam­ların koordinasyonunun güçlen­dirilmesi ve yeni bir belediye yö­netimi statüsünün tartışılması yönünde bir arayış var. Buna kar­şı çıkanlar ise merkezileşmenin yerel demokratik iradeyi zayıf­latabileceğini savunuyor. Her iki yaklaşımın da hukuki sınırı Ana­yasa ve Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleridir.

Demokrasi mi, yönetişim mi, halka hizmet mi?

Yerel yönetim reformunu be­lediye başkanlarının yetkilerini artırmak veya azaltmak mesele­si olarak görürsek fırsatı kaçırı­rız. Dünyadaki yeni tartışma da­ha farklı: Yerel demokrasi nasıl daha katılımcı, kamu harcamala­rı nasıl daha şeffaf, yürütme nasıl daha profesyonel, denetim nasıl daha bağımsız hale getirilebilir? Avrupa Konseyi’nin son çalışma­larında da vatandaş katılımı, açık yönetim, demokratik dayanıklı­lık ve yerel düzeyde güvenin ye­niden kurulması öne çıkıyor.

Türkiye kendi tarihsel idare hukuku birikiminden yararlana­rak yeni bir sentez kurabilir.

Yerel iradeyi belediye başka­nının şahsında değil, belediye meclisinde ve vatandaşın sürek­li katılımında güçlendirmek; ic­rayı profesyonelleştirmek; imar ve ihale kararlarını çok katmanlı denetime açmak; merkezi idare­nin vesayetini siyasi değil hukuki ve mali bir güvence olarak yeni­den tarif etmek mümkün.

Yerel yönetimin amacı küçük küçük siyasi iktidarlar yaratmak değildir. Ama merkezi idarenin taşradaki bir uzantısına dönüş­mek de değildir.

Aranması gereken model; güç­lü yerel meclis, profesyonel icra, şeffaf bütçe, güçlü Sayıştay dene­timi, ölçülü idari vesayet ve karar süreçlerine doğrudan katılan va­tandaş modelidir.

Türkiye’nin iki yüz yıllık idare hukuku tecrübesi artık bu tartış­mayı yapabilecek olgunluğa sahip­tir. Mesele belediyelerin yetkisi­ni azaltmak artırmak değil; kamu gücünü kullanan herkesin yolsuz­luk yapamayacağı, yerel seçilmiş­lerin genişlemiş yetkisini hukuk, demokrasi ve hesap verebilirlikle nasıl sınırlayacağımızdır.