GNC Makina, Tayvanlı devi Türkiye'de yatırıma ikna etti

Bundan 12 yıl önce kurulan GNC Makina’da planlar, Türkiye’nin büyüyen ihracatına yönelik olarak yapılmıştı. Hedef, ihracatçı şirketlere yeni nesil makine desteği sunmak olarak konan şirkette, Tayvan’ın önemli markası Victor Taichung ile başlayan iş serüvenine zamanla yeni markalar dahil edildi. Şirket ortakları, Gökhan ve Berat Çetinkaya ile Gökhan ve Turgay Yıldız kardeşlerin 2018’den itibaren başarıyla uyguladıkları kurumsallaşma, şirketi bir adım daha öne geçirdi. Büyüme de o tarihten sonra hızlandı.

Üst yönetime profesyonellerin atandığı şirketin genel müdürlük koltuğunda 2.5 yıldır Emre Seçkin oturuyor. İTÜ Makine Mühendisliği mezunu Seçkin, 2008’de Boğaziçi Üniversitesi’nde işletme yüksek lisans eğitimini tamamlıyor. Halen de aynı alanda doktorası üzerinde çalışıyor. 16 yıl Borusan Otomotiv’de çeşitli kademelerde çalışan Seçkin’in, küçük ve ortay boy işletmelere yönelik önemli deneyimleri olduğu bilgisini de paylaşalım.

Emre Seçkin ile birlikte temsil edilen 5 markaya 2 marka daha ekleniyor. 85 yıllık Japon Nakamura-Tome’nin ardından geçen yıl Türkiye’ye getirilen Alman GROB Werke ile makine sanayisinin ‘şampiyonlar ligi’ne çıkılıyor. Victor Taichung, Nakamura-Tome, Romi, Vision Wide, Vonghler, Lico, GROB Werke markalarıyla, 2020’de 10 milyon dolar olan şirket cirosunun bu yıl itibariyle 42 milyon dolar olarak gerçekleşmesi planlanıyor.

GNC Makina yönetiminin önünde şimdilerde çok önemli bir gündem maddesi var. 12 yıldır distribütör kimliğiyle hizmet sunan GNC Makina, Tayvanlı Victor Taichung ile yerli üretime soyunacak. Dünyada en çok ürün satan ve geliştiren distribütörü olarak Tayvan’ın dünya devi şirketiyle geçen Ekim’den bu yana yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlanmış, fabrikanın yeri konusunda istişareler yürütülüyor. 2 ana ürün gamında başlayacak üretimle iç pazara daha iyi servis yapılacak, yanı sıra Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ağırlıklı ihracatın da önü açılacak.

5 yılda 5 kat büyüme hedefledi

İstanbul Ümraniye’de, irili ufaklı üretim ve satış tesislerinin bulunduğu KEYAP Sanayi Bölgesi merkezindeki GNC Makina Binası’ndan içeri giriyorum. Tahmin ettiklerimin aksine, beni boy boy makineler değil, modern bir ofis ortamı karşılıyor. Sağ yönümde bir CNC makinesi (bilgisayar sistemi ile çalışan makine) fon olarak dururken, bankodaki görevli yardımıyla giriş holünün sağındaki görüşme alanımızda GNC Makina Genel Müdürü Emre Seçkin ile biraraya geliyoruz. 2.2 bin m2 alana sahip 4 katlı, showroom’dan, eğitim ve dinlenme alanlarına sahip yeni binalarına geçen Eylül'de taşındıklarını öğreniyorum. Görüşmemizde söze, “Sanayicimizin ciddi bir üretim kabiliyeti var. Türkiye’de herşey üretilebilir. Müthiş de bir fırsat doğdu. Pandemiyleülkemize büyük ürün talebi geldi” diye başlıyor Emre Seçkin. Tedarik ihtiyacı hangi alanlarda öne çıkıyor soruma, “Aslında her sektör için var bu talep. Öne çıkan sahalar, otomotiv yan sanayi, savunma sanayi” diyor. Bu yoğun talebin ömrünün en fazla bir iki yıl olduğunu kaydeden Seçkin, “Avrupa, Uzak Doğu’nun alternatifi olarak Polonya gibi ülkeleri öne çıkarıyor. Üretim gücümüzü, kapasitemizi ve verimlilik yönümüzü güçlendirmeliyiz. Bu yolla ihracatımızı daha karlı hale getirir, yüksek ölçekli talebi karşılayabiliriz” şeklinde konuşuyor. Seçkin, başlıklar halinde şu bilgileri veriyor:

*Yurt dışı talebi, karşılayabilmemiz ve sürdürülebilir kılmamız için üretimde dijitalleşme, Ar-Ge ve mühendislik ile finans hizmetlerini öne çıkarmalıyız. GNC Makina olarak, bu ihtiyaçları karşılıyoruz.

*En büyük sorunumuz verimlilik ve ölçek. 5 bin tane siparişi yapıp müşterisine kendini kanıtlayan KOBİ, şimdi 50 bin adetlik taleple karşı karşıya. Ya tesisini fiziki olarak büyütecek ki maliyeti daha yüksek, ya da mevcut halini verimli hale getirerek, üretimini artıracak.

*Biz bu ihtiyaç noktasında devreye giriyoruz. Önce tesisin neye ihtiyacı olduğuna dair keşif yapıyoruz. Verimli üretim için neye ihtiyacı var, tespit ediyoruz. Dijitalleştiriyoruz, tüm makineleri birbirine bağlayarak daha uygun yatırımla üretimi artırıyoruz. Verimlilik artışını taahhüt ettiğimiz gibi, takip de ediyoruz.

*Sanayide satış sonrası hizmete dair yapılanlar çok sınırlıdır. Projelerimizi gerçekleştirip, satış yaptığımız şirketlerle ilgili bağımsız denetim kuruluşuna hizmetimizin sonuçlarını değerlendirtiyoruz. Büyümesine katkı taahhüt ettiğimiz müşterimizin ne gibi sonuçlar aldığını bu yolla objektif kriterlerle ortaya koyuyoruz.

*Yeni nesil CNC makinelerinin yanı sıra bu ürünleri kullanacak nitelikli personel desteği de sunuyoruz ki bu büyük ihtiyaç. İhracatımızda da ürünümüz kadar yetişmiş insan ve işletme becerimizi de kullanacağız.

*Bu yıl 42 milyon dolar hedeflediğimiz GNC Makina cirosunu, 5 yıl içinde 250 milyon dolara çıkarmayı planlıyoruz. Bu hedefimiz bizi, İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu arasına sokacaktır.

Temsilcilikteki başarı ortak üretime uzandı

Tayvanlı Victor Taichung, GNC Makine’nin Türkiye’de temsilciliğini yürüttüğü ilk markası. 2014’ten itibarenTayvanlı şirketin en yüksek iş hacmi GNC Makina tarafından gerçekleştiriliyor. Emre Seçkin, “ Victor Taichung’un fabrikasında üretimin önemli kısmı bizim için gerçekleşiyor. Ürün geliştirmede çok aktifiz. Türkiye’de ortak üretime soyunmamız, her iki grup açısından da çok önemli sonuçlar doğuracak, ihracatçı sektörlere büyük katkı sunacak. İhracata da başlayacağız. Tayvanlı iş ortağımız da Türkiye üzerinden dünya pazarlarında daha hızlı yol alacak” diyor. Victor Taichung’un Tayvan tesisi akıllı fabrika konusunda ödüllü bir tesis. Seçkin, “26 Eylül-1 Ekim arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek sektörümüzün teknoloji buluşması MAKTEK Avrasya Fuarı’nda nihai imzaları atmayı planlıyoruz. Ülkemize de akıllı fabrika tesisi kazandıracağız” dedi.

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