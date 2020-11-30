Göç ekonomisinin meyveleri

Türk profesörler Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in COVID-19 aşısını üretecek şirketi BioNTech, 21 milyar dolarla Almanya’nın en değerli şirketleri arasında yer alıyor. Çift hala işlerine bisikletle gidip geliyor. Aşıyı dünyaya duyurdukları günü Rize çayı ile kutlamışlar.

Dünya, Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’yi konuşuyor...

Focus dergisi onları “Başarılı bir uyumun parlak örneği” olarak niteliyor.

Ama bu örnek “tek” değil...

Almanya’da her 4 şirketten 1’i göç çıkışlı insanlarca kuruluyor. 10 bin start-up girişime düşen göç çıkışlı girişimci oranı Almanlardan % 30 daha fazla. Bu sayı, 2009’dan bu yana artan oranda serpiliyor. Almanya’da 3.2 milyon olan toplam işletmelerin % 25’i göç kökenlilerce kurulmuş.

Almanya’da Türkiye çıkışlı göçmen girişimcilerin kurduğu şirketleri lanse eden Mavi Rehber’in kapsamı her yıl %10-12 daha genişliyor.

Berlin’de başkanlığını Remzi Kaplan’ın yaptığı Türk-Alman İşadamları Derneği (TDU) protokolde anılan saygın bir kuruluş.

Bir Türkiye İş Bankası Kültür yayını olan “Vatan Olan Gurbet -1” çalışmasında yer alan onca örnekler, göç karşıtı ırkçı partilerin söylemlerinden çok farklı gelişen olgular oluyor.

BioNTech’e dönersek, bu şirket 2001’den bu yana bu alanda çalışıyor. İşbirliği yaptıkları Pfizer’in başında bir Yunan asıllı insan var.

Dr. Şahin’in daha 2018’de pandemiye karşı bir aşı üstünde çalıştığını açıklaması, New York Times gazetesinin ifadesine göre “kanıtlanmış bir peygamber kehaneti.”

BioNTech’in günümüzdeki değeri 21 milyar dolar ve bununla Almanya’nın “en değerli” şirketleri arasında yer alıyor. Ama bu Şahin-Türeci çiftinin yaşamını hiç değiştirmemiş. İşe bisiklet ile gelip gidiyorlar. Evlendikleri gün laboratuvara gidip çalışmışlar. Aşıyı dünyaya duyurdukları gün bunu “Anadolu usulü” bir çay ile kutlamışlar.

Türkiye kökenli iki insanın ortaya çıkardığı BioNTech’in parlak başarısı hepimizin içini açıyor.

Bu örnek bize daha nice göç ekonomisi örneğinin çıkabileceğini anlatıyor.

2021 yılında bir Nobel Tıp ya da Kimya Ödülü’nün çıkması ise gönülden dileğim…

GÜNÜN NOTU:

BBC’nin “Dünya 100 Kadın Onur Listesi”nde Türkiye’den “Kadın Cinayetlerini Durdurma Platformu” kurucularından Dr. Gülsüm Kav yer alıyor.