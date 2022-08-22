Göç/göçmen /göçmenlik halleri

UNHCR olarak bilinen BM Mülteci Örgütü, çarpıcı bir çıkış yaptı ve dünya genelinde göçmen sayısının ilk kez 100 milyon sayısına eriştiğini açıkladı. Bu sayı 10 yıl önce bunun yarısıydı. Göçmenlerin ancak beşte biri “siyasal veya zorla sürülmüş” olarak kabul edilip “mülteci” konumunu taşıyor. UNHCR, dünyada her 78 kişiden 1’inin göçmen olduğunu kaydediyor. Göçmenlik BM‘nin resmen kabul ettiği bir kavram. Sığınmacılar, göçmenler ve mülteciler farklı tanımlar içeriyor.

Savaşlar ve iç savaşlar göçmenliğin en önemli etkenleri. Ancak despot yönetimlerden kaçışlar, göçmenliğin 3’üncü kategorisini oluşturdu. Venezuela, İran, Ukrayna, Rusya, göçmenliği artıran ülkeler durumunda. Bu ülkeler içinde Ukrayna 10 milyon ve Venezuela 4,4 milyon göçmen ile başı çekiyor. Buna karşılık Suriyeli yaklaşık 10 milyon insan, hukuki statüsü olmadığı için “sığınmacı” olarak kabul ediliyor.

2021 sonrasında Etiyopya, Kongo, Güney Sudan, Yemen, iç savaşlarla yılda 100.000- 500.000 arası insanını yitirerek göç kervanını besledi. Son zamanlarda mülteci+göçmen kervanına yeni bir ülke grubu olarak Rusya katıldı. “Putin Kaçkınları” olarak anılan bu insanların toplamı 300 bine ulaştı. Bu insanların bir kısmı resmen başvuruda bulunuyor, “mülteci” statüsü kazanıyor, cebinde para olanlar ise “göçmen” olarak kalıyor.

Rusya’dan kaçanların rotası ise ilginç, ağırlıklı İstanbul ve Tiflis. İlginçlik, bu göç rotasının 100 yıl içinde ikinci kez yaşanması. Yüzyıl önce Rus Bolşevik İhtilali’nden kaçan Beyaz Ruslar yine aynı kentlere kaçmışlardı.

Yüzyıl önce İstanbul‘a sığınan Beyaz Ruslar, Cumhuriyet Türkiye’sine kültür şırıngası yaptılar. Ankara’da Karpiç, İstanbul’da Ayaspaşa Rus Lokantası ve Rejans gibi yerlerde kravat zorunluydu, yemek müzikli ve danslı olarak yenilirdi. Karpiç bununla kalmadı, Cumhuriyet siyasetinin konuşulduğu, biçimlendirildiği bir yer oldu.

Rusya’dan kaçanların politik bağının sürdüğü, %70’inin ülkesindeki muhaliflere para yollamasından anlaşılıyor.

21 yy. kargaşa, savaş ve başkaldırılarla ilk çeyreğini tamamlıyor, ufukta da seyrelme gözükmüyor ne yazık ki…

GÜNÜN SÖZÜ:

Türkiye dünya finans piyasalarını şaşırtmaya devam ediyor, ancak bu ters kroşelerin iyi algılanmadığı TL‘nin 1 gecede 35 kuruş oynamasından anlaşılıyor.