Gökyüzü Ruslara kapandı, biletler 10 kata kadar arttı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali karşısında Batı’nın verdiği ekonomik yaptırımlar, Rus halkı tarafından hissedilmeye başlandı. Sanattan spora, teknolojiden medyaya birçok dünya devi firmanın Rusya’dan geri çekilmesine yönelik haberlere her gün uzun bir liste ekleniyor. Ülkenin giderek küresel alanda yalnızlaşması ve soyutlanması, Rusların gelecek kaygılarını da tekrar düşünmelerine neden oluyor. Birçok Rus şirket, Batı’nın getirdiği ambargodan sıyrılmak için Ermenistan, Azerbaycan gibi ülkelerde ofisler kurarak taşınmaya başlarken, çalışanlar da havaalanlarına yönelmeye ve ülkeyi terk etmeye karar veriyor. Sadece 5 binin üzerinde bilişim uzmanının valizlerini toplayarak Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan’a gittiği iddia ediliyor. Ambargo sadece beyin göçüyle sınırlı değil tabii. Gelir yapısı yüksek olan Ruslar, ailelerini yanına alarak Avrupa’ya gidiyor, suların durulmasını Roma, Paris, Londra gibi başkentlerde yaşayarak bekliyor. Bilindiği üzere Avrupa’nın neredeyse tamamının Rus uçaklarına yasak hale gelmesi Rus şirketlerini de zor duruma düşürdü. Geçtiğimiz haftalarda bununla ilgili yazdığımız bir yazıda özellikle ülkenin bayrak taşıyıcı şirketi Aeroflot ve turizm devi Intourist’in krize doğru sürüklendiğini sizlere duyurmuştuk. İşte o süreç kendini hissettirmeye başladı.

Kaptan istifa etti, Rusya'dan ayrıldı

Rusya'ya hava sahasını kapatan ülkeler nedeniyle hareket alanı daralan Rus havayolu şirketi Aerofl ot 8 Mart'tan itibaren tüm yurt dışı uçuşlarını durdurma kararı aldı. Aeroflot’un CEO’su Mikhail Poluboyarinov, görevinden istifa ederek Rusya’yı terk etti. Rus devinde yaşanan kriz bununla da sınırlı değil. Aeroflot’un bütçeli hava yolu Pobeda da 8 Mart’tan itibaren uluslararası uçuşları durdurma kararı aldı. Şirketlerin bu kararı almasında ise hava sahalarının kapatılmasından dolayı hem seyahat süreleri hem de yakıt sarfiyatının artması neden oluyor. Uçuşlarına devam eden tek Rus şirketi ise Nordwind Airlines.

Moskova'dan gidiş 2 bin, dönüş 26 bin TL

Peki Ruslar, nasıl ülkelerinden ayrılıyor?

Her ne kadar genel olarak Rus havayolu şirketleri uçuşları durdursa da Türk firmaları hala seferlerini yapmaya devam ediyor. Türk Hava Yolları ve Pegasus’un yürüttüğü bu uçuşlar ise süreler uzasa da Moskova başta olmak üzere birçok noktadan Antalya, İstanbul gibi kentlere yapılıyor. Moskova’dan ayrılanların sayısında yaşanan artış bilet fiyatlarına da yansımış durumda. Örneğin aktarmasız şekilde Moskova’dan İstanbul’a gelmenin bedeli 12 bin ile 21 bin TL arasında değişiyor. Normal zamanda 1.000-1.200 TL’ye bilet bulabildiğinizi de hatırlatmak isterim. Tabii bu ekonomi sınıfı biletleri. Business yolcu iseniz 40 bin TL civarına ulaşabiliyor. Normal zamanda Moskova’ya gitmek isterseniz bilet fiyatı ise 2 bin 700 TL. Yani aradaki fark 10 bin TL. İstanbul, Moskova’dan çıkışın en ucuz olduğu destinasyon aslında. Eğer direkt uçuşun olduğu bir başka ülke olan Ermenistan’a gitmek isterseniz 4 saatlik uçuşun ekonomi sınıfı bedeli 26 bin 223 TL. Erivan-Moskova uçuşu ise 2 bin 550 TL. Yani Moskova’dan kaçışın bedeli neredeyse 12-13 kat daha pahalı. Şunu da eklemek isterim. Eğer aktarmasız bir şekilde 10 saatlik İstanbul- New York uçuşu planlıyorsanız, yarı mesafedeki Moskova’dan daha ucuza bilet bulmanız mümkün. Sadece 8 bin 250 TL. Özetle; işgale uğrayan Ukrayna’da neredeyse tamamı çocuk, yaşlı, kadın ve bakıma muhtaç 1 milyondan fazla insan ülkelerini terk ederek Batı’ya sığındı. Ancak asıl kaçış Rusya’dan başladı. Rusya, geleceğini yani eğitimli, genç nüfusunu kaybetmeye başladı.