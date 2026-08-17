Gölge yapay zekâ kullanımına karşı önlem alınmalı

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Yapay zekâ nerede, ne kadar, hangi verilerle ve hangi kontrol mekanizmalarıyla kullanılıyor, biliyor muyuz?

Bilinçsiz ve yetkisiz kullanım sonucu gizli özel bilgilerimiz nerede, kimlere teslim ediyoruz?..

Kamu, sağlık, savunma ve reel sektörde büyüyen görünmez risk: Gölge YZ

Bir kamu görevlisi ihale dosyasını kişisel hesa­bındaki sohbet robotuna yüklüyor. Bir hekim has­ta notlarını rapora dönüştürüyor. Savunma sana­yisindeki mühendis bir yazılım hatasını yabancı kodlama aracına gönderiyor.

Hiçbiri kurumuna zarar vermek istemiyor; işini hızlandırmaya çalışıyor. Ancak saniyeler içinde kamu bilgileri, hasta verileri, ticari sır­lar veya kaynak kodları kurumun denetimin­den çıkabiliyor.

Oysa YZ çoktan kurumun içine girdi. Bunun da adı “Gölge YZ”

Görünmeyen kullanım, görünür risk

Gölge YZ; çalışanların kurumun bilgisi, onayı, sözleşmesi ve güvenlik denetimi dışında kullandığı YZ araçlarıdır. Sohbet robotlarının yanında tarayı­cı eklentileri, toplantı botları, çeviri, belge özetle­me ve kodlama araçları da bu kapsama giriyor.

Bu kullanım yalnızca ChatGPT, Claude, Gemi­ni, Grok veya DeepSeek gibi sohbet robotlarıyla sınırlı değil. Tarayıcı eklentileri, toplantıları kay­deden ve özetleyen robotlar, çeviri araçları, PDF özetleyicileri, kodlama yardımcıları, görsel ve vi­deo üretim uygulamaları, müşteri hizmetleri yazı­lımları ve e-posta uygulamalarına eklenen yapay zekâ özellikleri de bu kapsama giriyor.

Onaylanmış bir aracın izin verilmeyen veri ve­ya amaç için kullanılması da gölge kullanımdır. Kim, hangi veriyi, hangi araçta ve hangi yetkiyle kullanıyor?

Metin düzeltme, çeviri, sunum hazırlama, top­lantı özetleme ve kod hatası çözme… Fakat sözleş­meyi özetletmek için sözleşme, toplantıyı özetlet­mek için ses kaydı, kodu düzeltmek için kaynak kod sisteme aktarılıyor.

2025 WalkMe araştırmasına göre çalışanların yüzde 78’i onaylanmamış YZ araçları kullandığı­nı, yüzde 49’u da bunu kurumundan gizlediğini belirtmiş.

TÜİK’e göre on ve üzeri çalışanlı girişimlerin yüzde 7,5’i 2025’te YZ kullandığını beyan etmiş. Kişisel hesaplardaki gölge kullanımı ise bu orana bütünüyle yansımıyor.

Hassas alanlarda bedel ağır olabilir

Kamuda tek bir belge, başka bilgilerle birleşti­ğinde kurumun karar yöntemlerini, tedarikçileri­ni, güvenlik açıklarını ve planlarını gösterebilir. ABD siber güvenlik kurumu CISA’da üst düzey bir yönetici hassas sözleşme belgelerini ChatGPT’ye yüklemiş. CISA, kullanımın kontrollü ve geçici bir istisna olduğunu açıklamış. Yani yönetici istisna­larının dahi denetlenmesi gerekiyor.

Sağlıkta risk daha doğrudan. İngiltere 2025 hakemli bir araştırmaya göre aile hekimlerinin yaklaşık dörtte biri üretken YZ kullanıyor, ancak yüzde 95’i eğitim almamış.

Savunma sanayinde bir satır kod, hata kay­dı veya teknik çizim bile sistem mimarisi, kabili­yet, zafiyet ve üretim planı hakkında ipucu vere­bilir. Pentagon personelinin DeepSeek’i izinsiz kullandığı haberleri ve sonrasındaki kısıtlamalar, önlemlerin çoğu zaman kullanımdan sonra geldi­ğini gösteriyor.

Sağlayıcının tabi olduğu hukuk, verinin işlen­diği ülke, alt yükleniciler, saklama şartları ve stra­tejik bağımlılık değerlendirilmeli. Savunmada te­mel ilke, hassas veriyi genel YZ’ya götürmek değil; denetlenmiş YZ’yı güvenli ortamdaki veriye gö­türmektir.

Reel sektörde müşteri listeleri, fiyat for­mülleri, üretim reçeteleri ve kaynak kodları kişisel hesaplara taşınıyor. Samsung’un, çalı­şanların kurum içi bilgi ve kodları ChatGPT’ye girmesinin ardından kullanımı sınırlandırma­sı bilinen bir örnek.

Önlemler neler olmalı?

Kurumlar kullanılan YZ araçlarının envanteri­ni çıkarmalı; verileri kamuya açık, kurum içi, has­sas ve gizli olarak sınıflandırmalı. Yalnızca yasak koymak yerine güvenli kurumsal alternatif sunul­malı. Kişisel hesaplarla iş yapılmamalı. Hassas alanlarda izole, yetkilendirilmiş ve denetlenebilir sistemler kullanılmalı. YZ çıktıları insan kontro­lünden geçmeli; ihlaller hızla bildirilebilmelidir.

Yasaklanan fakat alternatifi sunulmayan YZ or­tadan kalkmıyor; sadece görünmez hâle geliyor.

Kim, hangi YZ’yı, hangi veriyle, hangi amaçla ve kimin sorumluluğunda kullanıyor?

Sözün özü kurum kuruluşlarda yapay zekaYZ kullanım politikaları ve kuralları bir an önce oluş­turulmalı, önlemler alınmalı ve denetlenmeli.