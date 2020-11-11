Gölgeyi ‘dijital’ yaptı Rio’dan Belfast’a yaşamı dışarı taşıdı

Koronavirüs salgını açık mekanların önemini artırırken, güneşten kaçıp bir gölge bulmak, rüzgardan soğuktan korunmak önem kazandı. Albayrak Grup, dijitalleşmenin gücüyle küresel arenada rakiplerine fark attı.

Güneşlik tenteden dünya çapında iş çıkar mı, demeyin… Albayrak Tente bundan 44 yıl önce başladığı tente üretimini mühendislikle birleştirerek bugün Türkiye’den Rio’ya, Belfast’a ve Sidney’e kadar güneş kırıcı sistemler ve dış yapı mimari uygulamaları satıyor.

Babası Yunus Albayrak ve amcası İsmail Albayrak’ın 1976 yılında kurdukları şirkete Orhan Albayrak, 2003’te Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ni bitirdikten sonra dahil olmuş. Şu anda Albayrak Tente’nin ve tekstil işlerinin de bulunduğu Albayrak Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı olan Orhan Albayrak, ‘Suntech’ markalarını 85 ülkeye yolluyor. Silivri’de bulunan fabrikalarını Endüstri 4.0’a uyumlu hale getiren Albayrak, fabrika üretimini her 5 saniyede bir veriye çevirerek, dijitalleşmesini de tamamlamış. Bu sayede hem fabrika içinde farklı çalışma modelleri geliştirmiş hem de COVID-19 pandemisine rağmen işlerini büyütmüş. Öyle ki pandemi nedeniyle işler daralırken, Albayrak Grup’un işleri hayatın dış mekanlara taşınmasıyla yüzde 10 artmış.

Albayrak Grup’un ikinci kuşak temsilcisi Orhan Albayrak, ihracatlarını geliştirme serüvenlerini DÜNYA’ya anlattı.

Albayrak, “Ben 2003’te işletmeye dahil olduktan sonra yurtdışında yoğun bir bayileşme ve distribütörlük ağı kurduk. Yönetimimizi değiştirdik. Yurtdışı fuarlara katılmaya başladık. Yurtdışı işlerinden pandemiye rağmen hiç kopmadık. Örneğin iki hafta sonra Dubai’deki bir sanal fuara katılacağız. Şubat ayında da Almanya’dayız” diyor.

Kapasite yüzde 32 verimlilik yüzde 27 arttı

150 kişiyi istihdam ettikleri tesislerinde dijitalleşme çalışmalarına 2010 yılında başladıklarını da anlatıyor Albayrak ve ekliyor: “Dijital dönüşüm bizim için bir tercih değil, firmaya yapılması gereken kârlı bir yatırımdı. Eğer bu dönüşümü yapmasak dünyadaki rakiplerimizle rekabette öne geçemezdik. Dijitalleşme sayesinde verileri anlık takip ediyoruz. Verilerin, rakamların, matematiğin bize söylediği hareketi yapıyoruz. IQVizyon ve MRE IoT ile dijitalleşme için çalıştık. Kapasitemizi yüzde 32, verimliliğimiz yüzde 27, kalitemizi yüzde 17 ve toplam ekipman etkinliğimizi yüzde 15 artırdık. Bu oranlarla dijitalleşmede model bir fabrika haline geldik.”

Yeni mobil uygulama geliştiriyor

Albayrak, dijital dönüşümle birlikte bakanlıktan onaylı tasarım merkezlerini de hayata geçirdiklerini anlatıyor. Albayrak, “Pazarlama çok önemli ama sadece pazarlamadaki gücünüzle dünya arenasında kalamıyorsunuz. Otomotiv sektöründeki gibi sürekli kendimizi yenilemek zorundayız. Dijitalleşme bize bu şansı verdi. Hatta tasarım merkezimizin de katkısıyla yeni işler yapıyoruz. Mesela yapı sektöründe kış bahçeleri yapıyoruz. Sadece güneş değil rüzgarı da kırıcı cam sistemleri yapıyoruz. Tüm bunların mobil uygulamalardan açılır kapanırlığını sağlayacak bir sistem geliştiriyoruz. Örneğin çatıyı kapattığımız sistemin aydınlatmasını da bu sistemden sağlayacağız” diyor.

DÜNYACA ÜNLÜ MİMARLIK ETKİNLİKLERİNDE



• ORHAN ALBAYRAK, yaptıkları işin artık yapı sektörünün önemli bir parçası haline geldiğinin altını çiziyor. Albayrak, “Biz dünyaca ünlü özel mimarlık etkinliklerine katılıyoruz. Sunduğumuz tasarımlar özellikle dış mekanı iç mekana çeviren uygulamalarda farklılıkları ile dikkat çekiyor. Artık COVID-19 hayatımızın bir parçası. Açık, yarı açık mekanlar, otellerin, AVM’lerin, restoranları ve elbette lüks konutların önemli bir yaşam alanı haline geldi. 8 yıl Türkiye’de sigara yasağıyla başlayan bu trend, salgınla birlikte pik yaptı. Örneğin Hiltonlarda Vadi İstanbul’da yaptığımız uygulama çok özeldir. Dünyada da tablo farklı değil” şeklinde konuşuyor. Albayrak, üretimlerinin yüzde 85’inin ihracata gittiğinin altını çiziyor ve ekliyor: “En son Uganda’da bir AVM’nin kış bahçesini düzenledik. Sidney’de de Rio’da da insanlar güneşten bizim ürünlerimizle kaçıyor. Ekiplerimiz de var sadece mühendislik hizmeti verdiğimiz projeler de.”

VERİLER KONUŞUNCA

KONUŞMA ENGELİ KALMADI



• DİJİTALLEŞME insan kaynağında da dezavantajları ortadan kaldırmış. Fabrikada artık duyma engelli bir proje yöneticisi var. Orhan Albayrak, bu durumu “Dijitalleşme ile veriler konuşunca, konuşma engeli kalmadı. Birbirimizden istediklerimizi ve raporlarımızı tüm personelimizle olduğu gibi duyma engelli arkadaşımızla da ekranlar aracılığıyla paylaşıyoruz” diyor.

FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLIYOR



• ALBAYRAK GRUP’UN dijitalleşme serüveninde onları desteklediklerini kaydeden IQ Vizyon Dijital Dönüşüm Genel Müdürü Murat Hekim, “Dijitalleşme işletmelerde insan kaynağına fırsat eşitliği sunuyor, verimliliği artırıyor. Ayrıca 6 ay bir yıl içinde bu yatırım kendini amorti ediyor. Kaynak kodlarımız bizde, yazılımlarımız yerli ve milli” diyor.