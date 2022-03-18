Gönül coğrafyamızdan genç beyinler İstanbul’a göçer mi?

Türkiye, 10 yıllardır ‘genç beyinlerin’ yurt dışına göçünden şikâyetçi. Ne yapsak da gençlerimiz ABD başta olmak üzere yurt dışına gitmese, ülkemizde kalıp en verimli çağlarında Türkiye için üretse? Siyaset de iş dünyası da bu soruna çare bulmaya çalışıyor. Sirkeci’deki makamında sohbet ettiğimiz İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Gönül coğrafyamızın girişimci adayı gençleri İstanbul’a gelsin, onlara çok güçlü bir altyapı hazırladık. Daha da büyüteceğiz” deyince konuyu açmasını istedim. Başkan Avdagiç, İTO eski Başkanı merhum İbrahim Çağlar’ın kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) İTO’nun en önemli işlerinden biri haline geldiğini belirterek, ‘beyin göçünü tersine çevirecek nitelik kazanarak büyüdüğünü’ söylüyor. Avdagiç, yakın zamanda BTM’ye projeler geliştiren genç beyinler için dünyanın en güzel noktalarından birinde, çok özel bir üs açacaklarının müjdesini de veriyor ve ekliyor: “Teknopark İstanbul içindeki 10 dönümlük ‘girişimci kuluçka merkezi’ ile de gençlerimize aynı eksende çok güçlü bir altyapı sunuyoruz. Tereddütsüz Türkiye’nin en nitelikli girişimci kuluçka merkezi diyebiliriz. Gençlerimize her türlü desteği hazırladık. Sadece teknoparkımızda 17 üniversite faaliyette.”

Gönül coğrafyamız neresidir?

İTO Başkanı Şekib Avdagiç’ten ilk cümlesindeki ‘gönül coğrafyamızı’ açmasını istiyorum. Türk Cumhuriyetleri, Kafkasya, Ortadoğu, Afrika, Doğu Avrupa (Balkanlar) ülkeleri ve tabii ki gönlümüzün ta kendisi Türkiye’nin her köşesi olduğunu anlatıyor ve “İçi daralan BTM ve Teknopark İstanbul’daki bu gençlerimizin yanına gitsin, bir anda içi açılacaktır. Gençlerimiz boş işlerle uğraşmıyor, hepsi ortaya bir şeyler koyuyor” diye ekliyor.

‘Daha ne yapılabilir’ diye soruyorum, yanıtı hazır. “Yabancı fonların Türkiye’ye gelmesini kolaylaştırmamız lazım. Sorun yok gibi görünse de bazı engeller olduğu açık” diyor ve asıl ilginç sorunu ya da engeli şöyle tanımlıyor:

Batmaya izin vermeliyiz, anahtar budur

“ABD’de yatırım almış her 10 startup’tan 9’u batıyor. Bizde bu konuda sıkıntılar var. Biz de batmaya müsaade etmeliyiz, başarıda anahtar budur. Özellikle kamu kurumlarının startup projelere yatırımlarının önündeki en büyük engel budur. Bir kamu kurumu gençlerin bir startup projesine yatırım yaparsa o proje de batarsa destek olanın başı belaya giriyor. Oysaki bir startup girişimcisi kaç kez battıysa o kadar kıdemli girişimci olur. ABD Enerji Ajansı, Elon Musk’ın Tesla’sına yatırım yaptı. Tesla, 2020’ye kadar hep zarar etti. Şimdi ise çok kâr ediyor ve dünyanın en değerli otomobil markası. O kamu kurumunda ‘batmaya dair’ bir korku olsaydı, yıllarca destek sürmezdi.” Başkan Avdagiç, ABD’de küresel çapta büyük başarı kazanmış çok sayıda startup projesinde kamu kurumlarının desteğinin devam ettiğini bizde de bu konuda daha liberal bir mevzuat olması gerektiğini vurguluyor.

THY’den hat isteyen neden İTO’ya geliyor?

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yakın zamanda Türkiye Varlık Fonu’nu temsilen Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. Bu atamanın Türk iş dünyası adına çok faydalı ve heyecan verici olduğunu belirten Avdagiç, bu konuda şunları söylüyor: “THY Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Bolat ile beraber atandık. Tabii ki benim için büyük onur oldu. Ahmet Bey kurum içinden ve özellikle uçak alımlarının büyük bölümünün altında imzası olan çok başarılı, liyakat sahibi bir isim. Şu anda THY’nin 350 uçağı var ve yeni hedef bunu 900 uçağa kadar çıkarmak. Ahmet Bey, MÜSİAD eski başkanımız Ömer Bolat’ın da ağabeyi. Türkiye’nin özellikle ihracatının artışında THY’nin seferleri, açtığı yeni hatlar çok önemli rol oynadı. Gelecekte de öyle olacak. İş dünyası için hem yolcu hem kargo açısından THY çok önemli ve her ikisinde de kapasite hızla artmaya devam ediyor. Şu anda İTO’da bizi ziyarete, hangi ülkenin büyükelçisi gelse THY konuşuluyor. Uçuşu olmayan yerlerden gelenler, ‘keşke bize de uçsa’ diyor. Yurt içinden de diğer Oda’larımızın başkanları, ek uçuşlar için isteklerini gelip bize iletiyor.”

İTO NE İŞ YAPAR?

Genelde Oda’lar için bazen de İTO için “İTO ne iş yapar” diye soranlar olduğunu hatırlatınca, Başkan Avdagiç şöyle yanıtlıyor: “İTO’nun 660 bin üyesi var. O soruyu soranlara ben de ‘Tapu dairesi ne iş yapar’ diye soruyorum, şaşırıyorlar. Biz şirketlerin, hisselerini varlığını, haklarını muhafaza ediyoruz. 600 bin şirketin 1 milyon 60 bin sahip ve hissedarı var (Aynı kişiye ait iki ya da daha çok şirketle üye şirket sayısı 660 bin). Bu kadar insanın sahip ya da ortak olduğu üyelerin hukukunu muhafaza ediyoruz. Oda’lar bu konularda tescil ve data merkezidir, İTO da en büyüğüdür. Yılda 1 milyonun üzerinde belge (40 çeşit) üretiyoruz. Şu anda da bütün bu sistemin yazılım altyapısını yeniliyoruz. Havelsan ile çok kapsamlı bir proje tamamlanmak üzere. Tamamlandığında bütün Oda’larımız için uyarlanabilen ‘yerli ve milli’ bir yazılımımız olacak. Ayrıca devletimizin verdiği görevleri de yerine getiriyoruz. Mesela, yılda 40’a yakın fuara milli katılım sağlıyoruz ya da gerekli yerlerde Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenliyoruz. Yan sanayi borsamız var ki Birleşmiş Milletler desteklidir, ülkemiz genelinde 3.500 üretici şirketin datasını içerir, yılda 18-20 kez tedarikçi günleri düzenliyoruz. Küresel firmalar Türkiye’den tedarik istediğinde bu şirketlerimizi onlarla buluşturuyoruz.”