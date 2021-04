Gönül gönüle karnaval

“Nisan’da Adana’da 9. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” az sayıdaki fiziki etkinlikle geride kaldı. Türkiye’nin ilk ve tek şehir karnavalı olan ve bu yıl pandemi önlemleri nedeniyle dijital olarak gerçekleştirilen Portakal Çiçeği Karnavalı, 1-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Portakal Çiçeği Karnavalı’nın fikir babası Adanalı, Toyota CEO’su Ali Haydar Bozkurt. Her ne kadar bu karnavalın spontane olarak ortaya çıktığını söylese de sanırım Japonya’da her sene gerçekleştirilen Sakura Festivali ya da Japonca Sakura Zensen, sakura açma zamanı yani mart sonu ve nisan başlarında ülkenin dört bir yanında kutlanan Kiraz Çiçeği Festivali’nden esinlendi ve benzerini Türkiye’de, önemli bir narenciye üretim merkezi olan Adana’da hayata geçirdi. Şehrin ileri gelenleri, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin sahiplenmesiyle karnaval uluslararası bir boyut kazandı. Portakal Çiçeği Festivali ilk olarak 2013 yılında organize edildi ve ikinci yılından itibaren uluslararası festivaller listesine girerek önemli bir turizm organizasyonu halini aldı. Öyle ki pandemiden önceki yıl 2019’da organize edilen festivalde Adana’da 1.5 milyon kişi ağırlandı. Adana ve bölge, önemli bir turizm destinasyonu haline geldi.

Baharın gelişini neşe, dostluk, birlik ve kardeşlik temasıyla dokuz yıldır aralıksız olarak organize edilen karnaval, ne yazık ki son iki senedir pandemi gölgesinde gerçekleşiyor. El ele, kol kola kalabalıklar oluşmadı, ama devamlılığı sürdürmek amacıyla ‘gönül gönüle’ organize edilen karnaval, bu yıl da #KarnavalOnline adıyla dijital olarak düzenlendi. Türkiye’nin dijital anlamda en büyük etkinliği olma hedefiyle yapılan online karnaval www.nisandaadanada. com adresinden milyonlarca izleyiciyle buluştu. Her sene sokakları kapsayan etkinliklerin küçük bir özeti ise pandemi önlemleri alınarak Sheraton Grand Adana Hotel’de yapıldı.

Bu yıl online da olsa dolu dolu bir karnaval programı vardı. ‘Arabalı Konser’ etkinliğinde Çukurova Symphonic Project eşliğinde Zuhal Olcay, Yeni Türkü, Sena Şener ve Adamlar Grubu sahne aldı. Karnaval açılış töreni ve konserine sınırlı sayıda karnaval sever fiziki olarak otomobilleriyle katıldı. Balet Erhan Güzel’in dans gösterisi, Adanalı sanatçılar Ezgi Pekel, Alper Arundar, Orçun Utlu ve Ahmet Kırmacı’nın akustik performansları, Modacı Ümit Temurçin koordinatörlüğünde ‘Doğanın Sesi/ Sound of the Nature’ temalı Moda Tasarım Yarışması, Adana Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilen Seyhan Baraj Gölü’nde kano, tekne, kayık gibi onlarca su aracının görsel şöleni, Japonya’dan dostlarımızın Anadolu ezgi türkü ve roman dansı performansları, Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu ile Salihli Fotoğraf Derneği’nin yaklaşık altı aydır birlikte hazırladıkları ve Türkiye’nin her tarafından 50’nin üzerinde fotoğraf sanatçısının katıldığı ‘Kadın ve Ben’ isimli sergisi hafızalarda kalan etkinlikler oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin açmış olduğu Portakal Çiçeği Parkı ise karnavalı taçlandıran işlerden biri oldu.

Bunlara ek olarak ‘Portakallı Lezzetler Yarışması’ kentin en önemli tarım ürünlerinden olan narenciyeyi Adana’nın sevilen lezzetleriyle buluşturdu. Tatlısından kebabına kadar onlarca yemek çeşidi sergilendi. Dört farklı kategoride lezzet yarışması da yapıldı. Pandemiden en çok etkilenen ve evlerden çıkamayan yaşlılarımız unutulmadı ve onları temsilen 90 yaşında iki büyüğümüz juri içerisinde yer aldı. Benzer şekilde pandemiyle mücadelede en ön cephede savaşan sağlıkçılar da unutulmadı ve jüri de yemeklerin hakkını verdi.

Portakal Çiçeği Karnavalı’nın 10’uncusu şartların elvermesi halinde 2022’de “muhteşem bir dönüş” temasıyla organize edilecek. Hazırlıklar şimdiden başladı. Dilerim ki ciddi bir hazırlık süreci yaşanacak bu zaman içerisinde pandemiyi geride bırakmış oluruz ve Adana sokaklarını kaplayan büyülü portakal çiçeği kokusunu milyonlar teneffüs edebilir.