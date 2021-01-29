“Gönülden Gönüle” projesi kalplere dokunuyor

Ehliyet ve liyakat sahibi, güvenilir, âdil ve merhametli… Bu özellikler bir valinin sahip olması gereken en önemli özellikler. Bir vali görevli olduğu ilde hem devleti, hem hükumeti temsil eder. Sanayinin kalbi olan Kocaeli’de göreve başladığı ilk günden beri gerçekleştirdiği sağduyulu çalışmalarına baktığımda, Seddar Yavuz’un bu özelliklere bire bir sahip olduğunu düşünüyorum.

Kocaeli Valisi Yavuz, gece gündüz demeden çalışmasıyla, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle, halkın, sanayicinin yanında oluşuyla gönüllere dokunuyor. Halkla ve sanayiciyle iç içe olmayı ve onların dertlerini dinlemeyi kendisine bir borç biliyor. Daima bu düsturla yoluna devam eden Vali Yavuz’un, başarıyla yürüttüğü birçok özel proje var. Bunlardan biri ise eşi Selda Yavuz ile birlikte yürüttüğü, “Gönülden Gönüle” projesi. Vali Yavuz, daha önceki görev yerlerinde de uyguladığı bu projeyi Kocaeli’de de devam ettiriyor. Yavuz çiftinin, bugüne kadar kentte 200 aileyi evlerinde ziyaret ettiği biliniyor. Böylelikle toplumun dezavantajlı kesimini unutmayarak, gerçekleştirdikleri ev ziyaretleri ile ailelerin yaşadıkları sıkıntıları dinleyip, çözüme kavuşturulması noktasında faydalı kararlar aldıklarına inancım sonsuz.

Yavuz çifti, çocuklarla da yakından ilgilenerek, kitap ve oyuncak gibi hediyelerle çocukları sevindiriyor. Bu zorlu süreçte insanların yüzünü güldüren bu projenin, mutlaka her bölgede yaygınlaştırılması gerekiyor. Vali Yavuz, “Gönülden Gönüle projemiz kapsamında toplumun dezavantajlı grupları dediğimiz yaşlılarımız, engellilerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, şehit ve gazi ailelerimizi, eşim Selda Hanım ile birlikte ziyaret ederek gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Bu şehirde ulaşamadığımız kimse kalmasın istiyoruz” diyor. Bu denli kararlı ve duyarlılıkla hareket eden Yavuz, hiç şüphesiz ki şehrin her köşesinde bir gönül köprüsü kuruyor.

Projeyle, toplumsal duyarlılık oluşturulduğu ve ihtiyaç sahiplerinin taleplerinin kısa sürede çözülerek toplumun refah seviyesinin artırılmasına katkı sunulduğu da bir gerçek. Ayrıca, devlet ve halk arasındaki bağın güçlenmesi, sorunların yerinde incelenerek kalıcı çözümler üretilmesi, maddi ve manevi sıkıntıların giderilmesi ve toplumsal değerlerin varlığının hissettirilmesi için oldukça yararlı ve örnek bir proje olduğu kanısındayım.

Vali Yavuz, aldığı yerinde kararlar ve uyguladığı tedbirlerle pandemi sürecini de çok iyi yönetti. Valilik öncülüğünde kentte, halk sağlığının korunması amacıyla filyasyon ekipleri artırıldı, COVID-19 testi pozitif çıkan hastalar ve temaslılarına devlet yurtlarının kapıları açıldı. Yine valilik öncülüğünde, bölgede faaliyet gösteren OSB’lerin de desteğiyle alınan 12 adet aracın, Kocaeli’deki hastanelere teslim edilmesi örnek çalışma oldu. Bu sayede, COVID-19 testleri pozitif çıkan hastalar, hastanelerden evlerine, şüpheli vakalar ise evlerinden hastanelere ulaştırılıyor. Bu hizmetin, özellikle de aracı olmayan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağladığını düşünüyorum.

Yaşanan salgının sadece insan hayatını değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediğini göz ardı etmeyen Yavuz, havaların soğuması ve zorlu kış şartlarından dolayı, “Hayvan Besleme Grupları”nın oluşturulması için talimat verdi. Kaymakamlıklar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde atılan bu adımla, sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesine yönelik iç açıcı çalışmalar yapılıyor. Vali Yavuz, tüm gönüllüleri de bu çalışmaya destek olmaya davet ediyor.