Gönüllülüğe dayalı iade ile mağduriyet giderilemez

2001 krizinden sonra çok sıkı kurallar ve etkin denetleme sayesinde adeta yeniden inşa edilen banka sisteminin sağlamlığı ve güvenilirliği sayesinde fon krizi sistemik bir krize dönüşmedi. 2000 kadar fondan sade­ce 130’u battı. Ancak bu kriz geriye iki önem­li gündem bıraktı.

Birincisi, akıllara durgun­luk veren karmaşık işlemlerle yapılan hisse manipülasyonunun ve sorumlu kurullar tara­fından pasif bir şekilde izlenmesinin bundan böyle tekrarlanmaması için yapılacak düzen­lemeler. İkinci gündem de bu fonlara yatırım yapan ve içerden bilgi sahibi olamadıkların­dan yaklaşık 450 bin vatandaşın paralarını ne ölçüde geri alabilecekler. Bu ikinci gündemle ilgili beklenen kanun teklifi TBMM’ye sunul­du. Mağduriyetin giderilmesinde bilineni kı­saca not edip geçelim.

1 milyona kadar anapa­ralar TÜFE + Yİ-ÜFE ortalaması ile güncel­lenmiş olarak fonlardaki mevcut varlıklar ile sorumlu yöneticilerin mal varlıklarının sa­tılması ile ödenmeye çalışılacak. Yasa teklifi­nin çoğu maddesi bu sürecin hızlandırılması ile ilgili. Ayrıntılara girmiyorum. Ancak he­sap kitap bu süreç tamamlandığında 1 milyo­na kadar anaparaların tümüyle ödenemeyebi­leceğini gösteriyor olmalı ki yasada “orantılı ödeme” kuralı de yer alıyor.

“Haksız kazançlar” nasıl geri alınacak?

1 milyonun üzerinde yatırım yapanların paraları nasıl geri ödenecek? Yatırdıkları pa­raları kat be kat tam zamanında geri alan ki­şilerden resmi deyimle “haksız kazançlar” nasıl geri alınacak? Başından beri en kritik konu buydu. Bu öyle az buz bir tutar değil.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yaptığı açıkla­maya göre “fon soruşturmasından hemen ön­ce 13-16 Eylül döneminde fonlardan şüpheli çıkış yapan 214 gerçek kişilerin ve kurumla­rın (aralarında vakıflar da var) haksız kazancı 187,6 milyar TL. Bu paranın büyük kısmı geri alınmadan 1 milyonun üzerindeki anaparala­rın geri ödenmesi olanaksız.

Bu konuda yasa haksız kazançların “isteğe bağlı olarak“ fona iade edilmesini öngörüyor. Haksız kazanç he­sabı da şöyle yapılacak: Yatırım tutarı ve yatı­rım süresi dikkate alınarak, aynı yatırım ka­tegorisindeki fonların yıllık ortalama getirisi üzerinden emsal getiri hesaplanacak ve ka­zançların bu getiriyi aşan kısmı fona gönüllü olarak iade edilecek. Açıkçası büyük bir düş kırıklığı. Pek çok yanıtsız soru var. Bu hesabı kim yapacak ve haksız kazanç sahibine bildi­recek?

Eğer hesabı kazanç sahibinin yapma­sı bekleniyorsa unutun gitsin. Diyelim ki res­mi bir kurum hesabı yaptı ve kazanç sahiple­rine bildirdi. Bildirilen tutardan daha düşük bir tutarı iade edenler için ne yapılacak? Te­şekkür edilip kalanın üzerine bir bardak so­ğuk su mu içilecek? Ya çeşitli bahanelerle hiç iade etmeyenler ya da kazançlarıyla birlikte yurt dışına kaçanlar ne olacak?

Yaptırım olmadan olmaz

Yaptırım olmadan 187 milyarın belki bir kısmı bu yolla toplanabilir. Ama yaptırım ol­madan bana göre bu tutarın ancak bir kısmı tahsil edilebilir. Yaptırım iki yoldan yapılabi­lir. En sağlamı elbette haksız kazanç tutarı­nın iadesini sağlayacak yasa çıkarmaktır.

Bu yasada iade yapılmadığı takdirde müsadere­ye başvurulacağı da yer alır. Fon soruşturma­sı patladığında yazdığım yazıda ABD’de ya­şanan Madoff fon krizinde “haksız kazanç­ların” nasıl tahsil edildiğini anlatmıştım. Tekrar hatırlatayım: Tasfiye ile görevlendiri­len avukatlar mahkemeye başvuruyor. Mah­keme, Madoff fonunun bir Ponzi olduğuna karar veriyor ve şu hükme varıyor: “Dağıtı­lan kar veya getiriler Ponzi prensibinin par­çasıdır…Dolayısıyla yatırımcının net varlığı yatırdığı paranın toplamından çektiği para­ların toplamının düşülmesiyle hesaplanır”.

Bu karar sayesinde “haksız kazançlar” yasa dışı hale geliyor ve bu sayede yatırılan para­nın üzerinde kazanç sağlayanlardan aradaki farkın tahsilatının yolu gerekirse müsadere yoluyla açılıyor. Sonuçta 17,5 milyar dolar­lık batağın 15,5 milyar doları geri ödenebi­liyor. Büyük başarı! Nedense yasa teklifinde yaptırım yok. Geriye gönüllülük kalıyor. Eğer TBMM’de mevcut yasa teklifine yaptırım dâ­hil edilmez ise hiç olmazsa 187 milyarlık hak­sız kazancın sahiplerinin kimler olduğu ve ne kadar ödemeleri gerektiği açıklanmalı. Bu sa­yede en azından kamuoyu baskısı iade mikta­rını artırıcı bir etki yaratabilir. Aksisi takdir­de fon soruşturması büyük bir adaletsizlikle son bulacaktır.