Gönüllülüğe dayalı iade ile mağduriyet giderilemez
2001 krizinden sonra çok sıkı kurallar ve etkin denetleme sayesinde adeta yeniden inşa edilen banka sisteminin sağlamlığı ve güvenilirliği sayesinde fon krizi sistemik bir krize dönüşmedi. 2000 kadar fondan sadece 130’u battı. Ancak bu kriz geriye iki önemli gündem bıraktı.
Birincisi, akıllara durgunluk veren karmaşık işlemlerle yapılan hisse manipülasyonunun ve sorumlu kurullar tarafından pasif bir şekilde izlenmesinin bundan böyle tekrarlanmaması için yapılacak düzenlemeler. İkinci gündem de bu fonlara yatırım yapan ve içerden bilgi sahibi olamadıklarından yaklaşık 450 bin vatandaşın paralarını ne ölçüde geri alabilecekler. Bu ikinci gündemle ilgili beklenen kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Mağduriyetin giderilmesinde bilineni kısaca not edip geçelim.
1 milyona kadar anaparalar TÜFE + Yİ-ÜFE ortalaması ile güncellenmiş olarak fonlardaki mevcut varlıklar ile sorumlu yöneticilerin mal varlıklarının satılması ile ödenmeye çalışılacak. Yasa teklifinin çoğu maddesi bu sürecin hızlandırılması ile ilgili. Ayrıntılara girmiyorum. Ancak hesap kitap bu süreç tamamlandığında 1 milyona kadar anaparaların tümüyle ödenemeyebileceğini gösteriyor olmalı ki yasada “orantılı ödeme” kuralı de yer alıyor.
“Haksız kazançlar” nasıl geri alınacak?
1 milyonun üzerinde yatırım yapanların paraları nasıl geri ödenecek? Yatırdıkları paraları kat be kat tam zamanında geri alan kişilerden resmi deyimle “haksız kazançlar” nasıl geri alınacak? Başından beri en kritik konu buydu. Bu öyle az buz bir tutar değil.
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yaptığı açıklamaya göre “fon soruşturmasından hemen önce 13-16 Eylül döneminde fonlardan şüpheli çıkış yapan 214 gerçek kişilerin ve kurumların (aralarında vakıflar da var) haksız kazancı 187,6 milyar TL. Bu paranın büyük kısmı geri alınmadan 1 milyonun üzerindeki anaparaların geri ödenmesi olanaksız.
Bu konuda yasa haksız kazançların “isteğe bağlı olarak“ fona iade edilmesini öngörüyor. Haksız kazanç hesabı da şöyle yapılacak: Yatırım tutarı ve yatırım süresi dikkate alınarak, aynı yatırım kategorisindeki fonların yıllık ortalama getirisi üzerinden emsal getiri hesaplanacak ve kazançların bu getiriyi aşan kısmı fona gönüllü olarak iade edilecek. Açıkçası büyük bir düş kırıklığı. Pek çok yanıtsız soru var. Bu hesabı kim yapacak ve haksız kazanç sahibine bildirecek?
Eğer hesabı kazanç sahibinin yapması bekleniyorsa unutun gitsin. Diyelim ki resmi bir kurum hesabı yaptı ve kazanç sahiplerine bildirdi. Bildirilen tutardan daha düşük bir tutarı iade edenler için ne yapılacak? Teşekkür edilip kalanın üzerine bir bardak soğuk su mu içilecek? Ya çeşitli bahanelerle hiç iade etmeyenler ya da kazançlarıyla birlikte yurt dışına kaçanlar ne olacak?
Yaptırım olmadan olmaz
Yaptırım olmadan 187 milyarın belki bir kısmı bu yolla toplanabilir. Ama yaptırım olmadan bana göre bu tutarın ancak bir kısmı tahsil edilebilir. Yaptırım iki yoldan yapılabilir. En sağlamı elbette haksız kazanç tutarının iadesini sağlayacak yasa çıkarmaktır.
Bu yasada iade yapılmadığı takdirde müsadereye başvurulacağı da yer alır. Fon soruşturması patladığında yazdığım yazıda ABD’de yaşanan Madoff fon krizinde “haksız kazançların” nasıl tahsil edildiğini anlatmıştım. Tekrar hatırlatayım: Tasfiye ile görevlendirilen avukatlar mahkemeye başvuruyor. Mahkeme, Madoff fonunun bir Ponzi olduğuna karar veriyor ve şu hükme varıyor: “Dağıtılan kar veya getiriler Ponzi prensibinin parçasıdır…Dolayısıyla yatırımcının net varlığı yatırdığı paranın toplamından çektiği paraların toplamının düşülmesiyle hesaplanır”.
Bu karar sayesinde “haksız kazançlar” yasa dışı hale geliyor ve bu sayede yatırılan paranın üzerinde kazanç sağlayanlardan aradaki farkın tahsilatının yolu gerekirse müsadere yoluyla açılıyor. Sonuçta 17,5 milyar dolarlık batağın 15,5 milyar doları geri ödenebiliyor. Büyük başarı! Nedense yasa teklifinde yaptırım yok. Geriye gönüllülük kalıyor. Eğer TBMM’de mevcut yasa teklifine yaptırım dâhil edilmez ise hiç olmazsa 187 milyarlık haksız kazancın sahiplerinin kimler olduğu ve ne kadar ödemeleri gerektiği açıklanmalı. Bu sayede en azından kamuoyu baskısı iade miktarını artırıcı bir etki yaratabilir. Aksisi takdirde fon soruşturması büyük bir adaletsizlikle son bulacaktır.
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