Google Haritalar’dan “çevre dostu rotalar”

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) verilerine göre, COVID-19 krizinde yer değiştirmenin başka bir deyişle mobilitenin kesintiye uğraması, 2020 yılında küresel petrol talebini yüzde 57 oranında düşürdü. Bu benzeri görülmemiş düzeyde bir düşüş olarak kayıtlara geçti.

Küresel sera gazı emisyonlarının 5'te biri ulaşım sektöründen kaynaklanıyor. Ulaşım emisyonları tek başına enerji sektörü emisyonlarının yüzde 24’üne sebep oluyor. Google Haritalar’ın yeni özelliği “çevre dostu rotalar” bu küresel soruna yönelik etkili bir çözüm önerisi geliştiriyor.

“Çevre dostu rotalar” özelliğinin hayata geçirilmesine neden olan bir diğer konu da, sürdürülebilirlik yaklaşımının her alanda gelişiyor olması. 2021 Temmuz ayından 2022 Temmuz ayına kadar olan süreçte ülkemizde Google Haritalar’da yapılan arama trendlerinin en çarpıcı örneklerinden biri, elektrikli araç şarj istasyonları aramaları. Buna göre son 1 yılda elektrikli araç şarj istasyonları aramalarında yüzde 92 artış yaşanmış durumda. Yürüyüş alanı aramaları yüzde 128’lik; organik gıda dükkânları yüzde 149, organik ürünler satan işyerleri yüzde 22, vintage kıyafet mağazaları yüzde 131, üreticilerden direkt ürün satışı yapan dükkanlar yüzde 90 ve ikinci el satış yapan dükkan aramaları yüzde 87 oranında artış göstermiş.

Hem daha hızlı, hem daha az yakıt tüketimi sağlıyor

“Çevre dostu rotalar” kullanıcıların yalnızca varmak istedikleri yere daha çabuk ulaşmalarını değil, tercihleriyle daha az yakıt tüketmelerini ve böylece fosil yakıt kullanımının azalmasını da hedefliyor. Google Haritalar Avrupa’nın, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu, yaklaşık 40 ülkesindeki kullanıcılara, sadece birkaç dokunuşla iki güzergah arasındaki mesafeyi ve ne kadar yakıt tasarrufu sağlanabileceğini gösterecek. Bu sayede kullanıcılar, hızlı ya da doğayla barışık rotalar arasında kendileri için en uygun olanı seçebilecekler. Her zaman en hızlı rotayı tercih etmek isteyen kullanıcılar Ayarlar menüsündeki seçimlerini bu şekilde yapabilecekler.

100 bin arabanın trafikten çıkmasına bedel

Bisiklet rotası bilgileri, toplu taşıma navigasyonu ve artırılmış gerçeklik destekli canlı görünüm gibi özellikleriyle ulaşımda daha sürdürülebilir seçimler yapmayı kolaylaştıran Google Haritalar; araba kullanmanın gerektiği durumlarda da sürücülere karbon emisyonlarını azaltmak ve sürdürebilirliği artırmak için yardımcı oluyor. ABD, Kanada ve Almanya’da çevre dostu rotalar özelliği hayata geçtiğinden bu yana 100 bin arabanın trafikten çekilmesine eş değer olan, yaklaşık yarım milyon metrik tondan fazla karbon emisyonu tasarrufu sağlanmış.

İPUÇLARI VERİYOR

Google Haritalar; 1 milyar insanı daha sürdürülebilir seçimler yapmaya teşvik etmek amacıyla çevre dostu ipuçları paylaşıyor:

*Elektrikli araç kullanın: Elektrikli aracınız varsa Google Haritalar’da “elektrikli şarj istasyonu” araması yaparak yalnızca yakınınızdaki şarj istasyonlarını değil, bu istasyonların sunduğu bağlantı çıkış tipini ve şarj dolum süresini de öğrenebilirsiniz. Hatta bazı istasyonlarda kullanılabilir durumda şarj ünitesi olup olmadığını da görüntüleyerek, sıra beklemeden şarj etmeye başlayabilirsiniz.

*Dört tekerleği iki tekerlek ile değiştirin: Çoğu zaman en sürdürülebilir seçenek araba değildir ve Google Haritalar size alternatif seçenekler sunarak yardımcı olabilir. Yakın zamanda duyurduğumuz daha fazla bisiklet rotası bilgisiyle yoldaki araç trafiği, merdivenler veya dik yokuşlarla karşılaşıp karşılaşmayacağınız gibi detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

*Yürüyün: Google Haritalar, yayalar için adım adım yol tarifleri sunuyor. Yanlış yönde yürümediğinizden emin olmak için Canlı Görünüm, harita üzerinde yer alan yönlendirmelerle size en uygun yolu gösterir. Ayrıca Sokak Görünümü ile de rotanızı görüntüleyebilirsiniz.

*Toplu taşıma araçlarını değerlendirin: Yol tarifindeki toplu taşıma simgesine dokunarak hedefinize otobüs, tren ve hatta feribotla nasıl ulaşacağınızı öğrenebilirsiniz. Erişime açıldığında, gerçek zamanlı varış ve ayrılış saatlerini, transferleri ve gecikmeleri görebileceksiniz. Ayrıca Google Haritalar, toplu taşıma yolculuğunuzun kalabalık olup olmadığı, sıcaklığı ve engelli erişimine uygunluğu gibi yolculuğunuza dair gereken tüm bilgileri size sağlar.

*Uykunuzu da sürdürülebilir hale getirin: Google Arama, sürdürülebilirlik konusuna önem veren otelleri bulmanıza yardımcı olur. Sürdürülebilirlik standartlarını karşıladığı belgelenen oteller, adlarının yanında eko-onaylı rozetine sahiptir. Böylece otellerin atıklar, enerji verimliliği ve su tasarrufu gibi konularda uyguladığı çeşitli çevre dostu uygulamalarını görme imkanına sahip olursunuz.