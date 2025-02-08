Google Maps 20 yaşında

Türkiye’de doğup büyüyen birçoğumuz gibi adres ve yolumu bulabilmek için bir zamanlar ben de harita kullandım. Şehir atlasındaki haritaları rehber alıp yolumu aradım, hatta kaybolmanın heyecanıyla bazen mesafeyi daha da uzattığım olmuştur. Ama şimdi kendim resmen 20 yıl önce haritada kaybolan biri gibi hissediyorum. Ama bu defa kaybolduğum yer sokak değil dijital devrimin uçsuz bucaksız sokakları.

Sadece 20 yılda ne kadar da uzaklaşmışız bu alışkanlıklardan farkında mısınız? İşte Google Maps, tam bu sıralarda hayatımıza girdi ve adını ‘kayıp dönemimiz’ olarak tanımladığım arayı hızla kapattı. 2005’te piyasaya sürülen bu çevrimiçi haritalama hizmeti, bugün 2 milyardan fazla kişinin her ay yol tarifi, yeni mekan keşfi ve güncel bilgi almak için başvurduğu koskoca bir platform.

20. yıla özel verilerini paylaştı

Google Maps, 20. yaşını kutlarken en çok incelenen lokasyonları ve verileri de paylaştı. Türkiye’deki ‘Ziyaret Edilecek Yerler’, ‘Parklar’ ve ‘Müzeler’ listeleri ülkemizin turizm haritası gibi olmuş adeta. İstanbul’un Gülhane Parkı’yla Konya’nın Mevlana Müzesi arasında gidip gelirken, Antalya’da Saklıkent Milli Parkı’nı ya da Şanlıurfa’da Göbeklitepe’yi keşfetmek mümkün. İzmir Kordon gibi sevdiğim yerlerin de listede üst sıralarda yer alması ilk dikkatimi çeken şey oldu. Çünkü yerli-yabancı herkesin ilgisini çeken noktalar belli ki ortak zevklere de hitap ediyor.

Yapay Zeka dünyasında sular durulmuyor

Bu haftayı da yine dopdolu ve birçok ilginç teknolojik gelişmeyle takip ettim. Yapay zeka ve uzay meraklılarına da bolca haber var. Mesela Avustralya ve Hollanda, Çin merkezli DeepSeek’e bir yasak daha getirerek güvenlik kaygılarını dile getirdi. ABD ve Avrupa’nın bazı ülkeleri de aynı konuda incelemeler yürütüyor. DeepSeek, R1 modeliyle GPT-4o gibi güçlü rakiplerini geride bırakmasıyla gündeme oturmuştu.

Teknoloji dünyasının devlerine bakınca, SoftBank ve OpenAI, Japonya’da kurumsal müşterileri için yapay zeka hizmetleri sunacakları ortak bir girişim kuracaklarını duyurdu. Aynı SoftBank’in, Oracle ve MGX ile birlikte “Stargate Project” isimli devasa bir projeye de yatırımlar yaptığı konuşuluyor yine ABD’de. Sanırım 500 Milyar dolar büyüklüğündeki bir yatırımdan söz ediliyor. Kulağa inanılmaz geliyor ama bu hızda ilerlediklerini düşünürsek hiç de şaşırtıcı değil.

WhatsApp’ta ChatGPT güncellemesiyle artık görsel ve sesli mesajlara da yanıt almak mümkün olacak. Yapay zeka öylesine büyük bir alanı kaplıyor ki Grammy Ödülleri’nde bile boy gösterdi. The Beatles’ın “Now and Then” şarkısının YZ’la tamamlanıp ödül alması, müziğin geleceğine dair ipuçları veriyor.

Opera’nın ‘mindfulness’ odaklı Air adlı yeni tarayıcısı gündemde. Tarayıcıda mini meditasyon uygulamaları olması beni önce şaşırtsa da modern insanın internette gezerken arada durup nefes alması da güzel ve ince bir fikir olmuş.

Google’ın çatı şirketlerinden yeni hamleler

Alphabet’in ve Apple’ın da yeni hamleleri var. Apple, “Invites” adlı yeni uygulamasıyla sosyal planlamayı kolaylaştırırken, Google yeni nesil YZ modeli Gemini 2.0’ı piyasaya sürdü.

Otonom araçlar yeni ortaklıklarla yollarda

Otonom araçlar cephesinde ise Karsan’ın Madrid’de başlattığı sürücüsüz otobüs hizmeti dikkat çekti. Bir yandan da otonom araç teknolojisi geliştiren Waabi, Volvo ile birlikte otonom kamyonların geliştirilmesi ve üretimi için işbirliğine gitti.

Yerli Şirketler - Yeni Yatırımlar

Girişim dünyasını sevenler için de Playable Factory ve Eluvium gibi yerli firmaların yeni yatırımlar aldığını görüyoruz. Geleceğin ekonomisi ikinci el modayla şekillenir mi bilinmez ama Archive, 30 Milyon dolarlık yatırımla bu alanda bir hayli iddialı.

Bu arada teknolojiye ilgi duyanlara duyurulur: Tech Istanbul Demo Day 2025 ve İstanbul Yapay Zeka Buluşmaları yaklaşıyor. Mutlaka göz atın.