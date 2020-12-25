Gördük ki…
Hayatın kendisi hariç hayatta vazgeçilemez hiçbir şey yokmuş
Sevdiklerinle beraber olmak ve onların güvenliğinden daha önemli bir şey de yokmuş
Ekonomik eşitsizlik sosyal eşitsizliğin kapısını açıyormuş
En kötü sosyal destek sistemi en iyi liberteryen sistemden daha iyi olabiliyormuş
Twitterdan bol bol akıl verenler boş zamandan, çok çalışanlar ise gerçekten “candan” veriyormuş
Herkes bir diğeri için bir şeyler yapabiliyormuş
Dünyayı değiştiren İspanyol Gribi, Hong Kong Gribi ya da COVID değil teknolojinin kendisiymiş
Artık teknolojiye eşit ulaşım eşit eğitim koşulları için ana bir şartmış
Kapitalizm krize girdiğinde sosyalizmi yardıma çağırıyormuş
Başarı ve popülarite, tatmin ve ego, fedakarlık ve karşılık ayrı şeylermiş
Sokaklar güzel, ağaçlar çok daha yeşil, deniz çok daha maviymiş
Televizyonsuz oluyormuş, radyosuz olmuyormuş, bağırmadan oluyormuş, sanatsız olmuyormuş
Trafik özlenmiyormuş, konser, tiyatro, maç sırası özleniyormuş
Bir filmi seyrettiğinizde yönetmenin istediği yere, kitap okuduğumuzda ise istediğiniz yer gidilebiliyormuş
Patronla konuşurken Zoom iyiymiş de sevdiceğine sarılamayınca olmuyormuş
Milyarlarca dolarlık şirketler hiç de iyi yönetilmiyormuş
İkinci bir gelir kaynağı oluşturmak spekülatif yatırım yapmak kadar önemliymiş
Faizler sıfır da olsa, eksi de olsa, Fed 24 saat para da bassa kredi ve tüketim olmayınca enflasyon da arandığı yerde bulunamıyormuş
Altın iyiymiş ama Bitcoin de kötü değilmiş
Şimdilik geçmiş ama daha her şey bitmemiş....
Değerli Dünya okuyucuları, 2021 yılının sizler, tüm sevdikleriniz ve elbette ülkemiz için çok güzel bir yıl olmasını dilerim.