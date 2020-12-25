Gördük ki…

Hayatın kendisi hariç hayatta vazgeçilemez hiçbir şey yokmuş

Sevdiklerinle beraber olmak ve onların güvenliğinden daha önemli bir şey de yokmuş

Ekonomik eşitsizlik sosyal eşitsizliğin kapısını açıyormuş

En kötü sosyal destek sistemi en iyi liberteryen sistemden daha iyi olabiliyormuş

Twitterdan bol bol akıl verenler boş zamandan, çok çalışanlar ise gerçekten “candan” veriyormuş

Herkes bir diğeri için bir şeyler yapabiliyormuş

Dünyayı değiştiren İspanyol Gribi, Hong Kong Gribi ya da COVID değil teknolojinin kendisiymiş

Artık teknolojiye eşit ulaşım eşit eğitim koşulları için ana bir şartmış

Kapitalizm krize girdiğinde sosyalizmi yardıma çağırıyormuş

Başarı ve popülarite, tatmin ve ego, fedakarlık ve karşılık ayrı şeylermiş

Sokaklar güzel, ağaçlar çok daha yeşil, deniz çok daha maviymiş

Televizyonsuz oluyormuş, radyosuz olmuyormuş, bağırmadan oluyormuş, sanatsız olmuyormuş

Trafik özlenmiyormuş, konser, tiyatro, maç sırası özleniyormuş

Bir filmi seyrettiğinizde yönetmenin istediği yere, kitap okuduğumuzda ise istediğiniz yer gidilebiliyormuş

Patronla konuşurken Zoom iyiymiş de sevdiceğine sarılamayınca olmuyormuş

Milyarlarca dolarlık şirketler hiç de iyi yönetilmiyormuş

İkinci bir gelir kaynağı oluşturmak spekülatif yatırım yapmak kadar önemliymiş

Faizler sıfır da olsa, eksi de olsa, Fed 24 saat para da bassa kredi ve tüketim olmayınca enflasyon da arandığı yerde bulunamıyormuş

Altın iyiymiş ama Bitcoin de kötü değilmiş

Şimdilik geçmiş ama daha her şey bitmemiş....

Değerli Dünya okuyucuları, 2021 yılının sizler, tüm sevdikleriniz ve elbette ülkemiz için çok güzel bir yıl olmasını dilerim.