Görünen on vadeye kadar
İşten anlayan bir hazine bakanı var karşımızda. Bessent “Bana göre, bir arz şoku yaşadık. Ve geleneksel olarak, arz şoku sırasında [faiz oranlarını] artırmazsınız, ikinci veya üçüncü dereceden etkiler görmedikçe ve biz temel enflasyonun çok, çok kısıtlı kaldığını görüyoruz” dedi.
Ben Şalom Bernanke (vd. 2004) 1971 sonrası 1982 arası enflasyonist dönem için, yine bölgemizdeki gelişmelerden kaynaklı enerji şokları için yaptıkları bilimsel araştırmalarında aynı sonucu bulmuşlardı. Nitekim @IMFNews hesabından Hürmüz ve Babülmendep Boğazı özelinde hava ve deniz taşımacılığındaki keskin düşüş etkisini paylaştı. Bessent gibi Vance de Warsh’a dolaylı olarak dedi ki: “faiz arttırma aklına gelirse, bu demeçlerimizi bu bilgiler ışığında 10 dakika sonra tekrar oku”.
Uncle Trump daha da öteye geçerek, “faizi düşürmezsen dış ticaret açığı verdiğimiz ülkelerle ticareti keserim” dedi. Stephanie Kelton hocanın X postu durumu net bir şekilde özetliyor aslında: “Fed, 16 ayda 11 kez faiz artırdı (Mart ‘22’de sıfıra yakın seviyeden Temmuz ‘23’te %5,25-5,5 aralığına kadar). Hazine faizi ve (bastırılmış) kar transferi kanallarını 2025’e kadar hesaba katarsanız, Fed açığa kabaca ~2-2,5 trilyon dolar eklemekten sorumlu”. Bir diğer deyişle, Trump’a kızmak yerine destek vermek lazım. Fed faizde ısrarcı kaldıkça fatura tüm dünyaya çıkıyor. Hatta tahvilimi almayanlara askeri müdahale yaparım diyecek kadar net.
Dolar bizim paramız sizin sorununuz
Bu iş bir gün “Benjamin zaten sizin değildi, şu seri numaralı banknotlar ve tahviller hükümsüzdür” noktasına teorik olarak gidebilir. Nitekim, ABD tahvil satışlarının önüne geçmek adına hazinenin geri alım programı başlatmasını iyi okumak lazım. Bir de unutmamak lazım, Fed bilançosunda döviz rezervi hiç 40 milyar doları geçmedi. Sermayesi de zaten o kadar. Hatta 2023 yılında yaklaşık olarak 5 ay kadar eksi rezerve düşmüşlüğü de var. Ters repo miktarının neredeyse tamamı da yabancı bankalara ait.
1971’de Hollanda’nın dolarlarını bozup altınları istemesi sonucunda zaten aslında bugün bu noktalardayız. ABD kongresi olarak kasada altın sertifikası karşılığı görünen altını hazinede denetleyemiyorsun, Fed’i denetleyemiyorsun, döviz rezervi de yoksa tahvilleri satıp eline geçen dolarla ne yapacaksın? Fed bilançosunun %95’i ABD hazine (garantili) kâğıdı. ABD’nin toplam varlıkları karşılığında yükümlülükleri paçalda -40 trilyon dolar. Bütçe açığı ve kamu borcu da malum. Merkez bankası bağımsızlığına bir de bu bilgiler ışığında bakınca aslında çok renkli bir dünya. Borç yiğidin kamçısıdır derken aslında Hey Corç Versene Borç olmasa? Eğer konu hala net değilse 10 yıl sonra bu yazıyı bir daha okuyun notu düşelim.
Swap bir tek bizim sorunumuz
Şimdi dolarda durum böyleyken, pandemi dönemi 81 merkez bankası karşılıklı swap hattı ile işlem yapıyordu. 2007 yılında 16 merkez bankasının swap anlaşması varken, 2025 sonu itibarı ile bu rakam 74 merkez bankası. NY Fed Central Bank Liquidity Swap Operations sayfasında Fed’in swap yaptığı merkez bankaları, vade ve tutarları izlenebilir. Council on Foreign Relations (CFR) Central Banks Currency Swaps Tracker verileri buyken asıl sorulması gereken soru: niye dünyada hiçbir terminalde, raporda, sunumda, bültende “swap hariç net rezerv” rakamına ulaşmak mümkün değil?
Kaldı ki bunlar uluslararası swaplar. Merkez bankaları ulusal bankaları ile de tonla swap yapıyor. Trader veya analist hesaplarını “bilim bu” diye hesaplayan ve raporlayan tek ülke olabiliriz. Sermaye hariç özkaynaklar, çek hariç kambiyo senetleri, banka borçları hariç kasa hesabı diye isterseniz bir sürü formül ve tanım koyabilirsiniz ama muhasebe kitaplarında bunlar yer almaz.
Platon akademisi sizlere ömür
FT’de İngiltere ve ABD’de son 10 yılda diploma değerlerinin düşmeye devam ettiği, üniversiteye ilginin azaldığına dair haber çıktı. Tek neden yapay zekâ değil yazıyordu.
Bizde hakemli dergilerde son dönemde hakem bulunamıyor serzenişi arttı. Ne akademik performansta ne kalite akreditasyonlarında ne de akademik yükselmelerde karşılığı var hakemliğin. Eski bir bankacı olarak şöyle açıklayayım. Bankada şube müşteri temsilcisi nasılsa hedefte yok diye müşterinin pos cihazına bakım yapmaz. Akademisyen de bankacı değil haliyle.
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