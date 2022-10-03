Gösterişli bina lüksümüz artık yok!

Meslekleri cinsiyetleştirme örnekleri verilirken mühendislik ilk sırada yer alıyor. “Ben 87’de makine mühendisliğine girdiğimde 50 kişilik sınıfta iki kız öğrenciydik. Yıl oldu 2022, hala oran yüzde 10’un altında” diyen Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği (MÜKAD) Başkanı Züleyha Özcan ve yönetim kurulundaki arkadaşlarının hayali bu oranı yüzde 50’lere getirmek.

Son yıllarda şirketlerde mühendis kadın oranlarının artmasına seviniyor MÜKAD üyeleri. Sektörde daha etkin rollerde kadınların olması gerektiğini belirtirken, “Dünya bir enerji krizinin eşiğindeyken kadınların karar verici rollerde etkin olması, her zamankinden önemli” diyor başkan Özcan. Çünkü kadınların sürdürülebilirlikle ilgili daha hassas oldukları görüşünde. Bu hassasiyetle 125 üyeli dernek, önümüzdeki hafta tüm yapı sektörünü önemli bir zirvede bir araya getiriyor. MEKTES’22 Makine Tesisat Zirvesi’nin ana konuları, “Bina enerji performansındaki açıklar; tasarımdan uygulamaya enerji kayıpları” olarak dikkat çekiyor.

Dernek içinde yer alan tasarım ve enerji komisyonları, zirve için uzun süredir çalışıyor. Sektörün desteğini de alan zirvenin tam da dünyanın enerji krizinin eşiğinde olduğu bir döneme denk gelmesi, tesadüf değil. Başkan Özcan, “Avrupa’da iç mekan sıcaklığı 19 dereceyle sınırlandırıldı. Artık bazı şeylerin farkında olmalıyız. Enerji sarfiyatının yüzde 40’ını binalar yapıyor. Bunu yüzde 20-25 oranında azaltırsak milyonlarca metreküp doğalgazdan tasarruf ederiz” diyor.

Proje ile uygulama tutmuyor!

MÜKAD Başkanı’nın bahsettiği enerji sarfiyatının pek çok teknik nedeni var. Derneğin üyelerinden Ayşe Gülbeden, ana sorunun dünyanın her yerinde olduğu gibi tasarım ile uygulama arasındaki açıktan kaynaklandığını söylüyor. Gülbeden’in bahsettiği açık, denetim aksaklıklarıyla ilgili: “Bina tasarlanırken mimar, elektrik ve tesisat planlamacılar bir proje ortaya koyuyor. Bu proje, belli standartlarda enerji kullanımını da ortaya koyuyor. Binanın izni, bu projeye göre veriliyor. Ancak gerek inşaat gerekse kullanım aşamasında bu projeye bağlı kalınmıyor. Ruhsat alan proje ile kullanılan bina arasında enerji sarfiyatı bakımından yüzde 30’lara varan açık var. Çünkü denetim yok.”

Binalardaki enerji açıklarının Avrupa’da da gündeme oturduğunu söyleyen Esma Sarıaslan Divrikli ise şu örneği veriyor: “Örneğin İngiltere’de 23 özel bina seçilip enerji simülasyonu yaptılar. Ve binalarda olması gerekenin 2,5 katı enerji harcandığını tespit ettiler. Ülkede olay oldu. Bunun örnekleri pek çok yerde var. LEED sertifikası olan binalarda bile açık yüzde 20’lerin üzerinde.”

İtalyan seramiği gibi lükslere gerek yok

MÜKAD üyeleri, sektörün akil kadınları olarak enerji israfına dikkat çekmek için yapı sektörünün oyuncularını bir araya toplayıp, özellikle binalarda yalın kullanıma dikkat çekmeyi planlıyorlar. Başkan Özcan, “Ruhsat alan proje ile kullanılan bina arasındaki enerji farkını engellemek için tasarım yapan firmanın binayı iki yıl izlemesi gerek. Mesleki Sorumluluk Sigortası inşaatlarda yerleşmeli” görüşünde.

Peki ruhsata uygun bina kullanımı, zaten artan barınma maliyetlerini etkiler mi? Başkan Özcan’a göre bina maliyetlerinde akıllı otomasyon ve doğru teknik malzeme seçiminin payı yüzde 30’ları geçmiyor. Özcan ve MÜKAD üyelerinin asıl farkındalık yaratmak istedikleri konu binalarda gereksiz lüks malzeme kullanımı. Özcan bunu şöyle anlatıyor: “Binada enerji sarfiyatını önleyen teknik cihazlar görünmüyor. Müteahhit için pazarlamaya etkisi yok. Ama İtalyan seramiği kullandım demek daha avantajlı. Cam cephe de aynı şekilde. Oysa dünyanın geldiği bu noktada artık böyle lükslere yer yok. Binalar basit ve fonksiyonel olmalı.”

‘Vitrinde mühendis kadın istemiyoruz’

Mühendis kadınları güçlendirmek için 2018’de kurulan MÜKAD’ın 125 üyesi var. Mühendis kadınları güçlendirmek için yola çıkan dernek, fen liselerinde kız öğrencilerle bire bir görüşerek onların mühendislik bölümlerini tercih etmeleri için motivasyonu artırıyor. Bunun yanında mühendislik ve mimarlık fakültelerinde eğitim gören kız öğrencilere de burs veriyorlar. MÜKAD Başkanı Züleyha Özcan, “Çok başarılı mühendis kadınlar var ama doğum izni gibi sözde katkılar yolumuza taş koyuyor. Kariyer yolunu tıkıyor. Bulunduğumuz sektörlerde babaya da doğum izni veren şirket yüzde 2’lerde. Biz liyakata göre terfileri savunuyoruz. Vitrinde kadın mühendis görmek istemiyoruz” diyor.