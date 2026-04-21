Gözden kaçan risk: Kâr kaybı

Bir şirket için en büyük zarar nedir? Binanın yanması mı, yoksa üretimin aylarca durması mı?

Bir yangın çıkar, müdahale edilir ve söndürülür. İlk bakışta kriz bitmiş gibi görünse de as­lında asıl kriz o anda başlar.

İşletmeler yalnızca varlık­larla değil, nakit akışıyla yaşar. Üretim durduğunda maaşlar, kiralar ve krediler; tedarikçi ve müşteri yükümlülükleri or­tadan kalkmaz. Fiziksel hasar onarılır, makineler yeniden si­pariş edilir. Ama duran bir iş­letmeyi yeniden ayağa kaldır­mak, yangını söndürmekten çok daha zordur.

Gelir akışı kesildiğinde fi­nansal baskı büyür. İşte tam bu noktada devreye giren kâr kay­bı sigortası yalnızca bir temi­nat değil, işletmenin durduğu dönemde nefes almasını sağla­yan bir finansal köprüdür.

İş Sürekliliği Yönetimi (BCM) ve dayanıklılık

İş sürekliliği planları yalnız­ca alternatif lokasyonlar veya acil durum prosedürlerini de­ğil, faaliyetlerin kesintiye uğra­dığı dönemde finansal dayanık­lılığın nasıl sağlanacağını da kapsamalıdır. Bu temel araçlar­dan biri de doğru tasarlanmış kâr kaybı teminatıdır.

Kâr kaybı hesabında iki temel unsur dikkate alınır: işletmenin yeniden faaliyete geçmesi için gereken duruş süresi ile bu sü­rede devam eden sabit giderler ve oluşan brüt kâr kaybını kap­sayan tazminat bedeli.

Sigortadaki brüt kâr, muha­sebedeki klasik brüt kâr değil­dir. Gelecek dönem cirosunun kırılımları, alınmış siparişler, iş programı, yeni ürün planları, yatırımlar için sağlanan finans­man ve süreli taahhütler hesap­lamanın teme­lini oluşturur. Kâr kaybı he­sabında yalnız­ca EBITDA’dan yola çıkmak ço­ğu zaman yeter­sizdir ve işlet­menin gerçek risk profilini eksik yansıtabi­lir. Her sektör, hatta aynı sektördeki her işlet­me farklı risk yapısındadır. Bu nedenle kâr kaybı hesabı ve sü­resi her işletmeye özel tasarlan­malıdır. Halka açık şirketlerde yaşanan üretim kesintileri yal­nızca operasyonel sonuçlar do­ğurmaz; yatırımcı güvenini, pi­yasa değerini ve finansal bek­lentileri doğrudan etkiler. Bir kesinti yalnızca bilanço kalem­lerini değil, güven unsurunu da zedeler. Bu nedenle kâr kaybı sigortası yatırımcıya karşı sorumluluğun ayrılmaz bir parçasıdır.

Yatırım projelerinde fiziksel hasar nedeniyle yaşanan gecik­meler veya kritik ekipmanların sevkiyat sırasında zarar gör­mesi, hasarın kendisinden da­ha büyük finansal sonuçlar do­ğurabilir ve projelerin devreye alınmasını geciktirerek ciddi gelir kayıplarına yol açabilir.

Günümüzde bir kurumun risk haritası yalnızca kendi du­varlarıyla değil, tedarikçileri­nin ve müşterilerinin bulundu­ğu şehirlerle çiziliyor. İşletme­nin kendisinde hasar olmasa bile, tedarik zinciri veya müş­teri kanalındaki durmalar fa­aliyetleri durdurabilir. Bu tür durumlar için geliştirilen Non Damage Business Interrup­tion ve parametrik sigorta çözümleri de kâr kaybının ta­mamlayıcısı yeni nesil koruma araçları olarak öne çıkıyor.

Şirketleri yıkan çoğu za­man yangın değildir. Dur­maktır.

Kâr kaybı sigortası teknik bir detay değil, doğrudan yönetim kurullarının gündeminde yer al­ması gereken stratejik bir karar.

Bir işletmenin durmasını çoğu zaman yalnızca o işletmenin so­runu olarak görmek eksik bir ba­kış olur. Kâr kaybı sigortası, yal­nızca bir finansal araç değil, eko­nomik sürekliliğin görünmeyen dayanaklarından biridir. Çünkü bir işletmenin ayakta kalması ço­ğu zaman yalnızca kendi gelece­ğini değil, bağlı olduğu ekosiste­min de geleceğini belirler.

Belirsizliklerin arttığı bir dünyada ayakta kalmak yalnız­ca güçlü olmakla değil, hazırlık­lı olmakla mümkün. Dayanıklı­lık yalnızca riskleri tanımak ya da krizleri atlatmak değil; dur­duğunuzda ne kadar süre ayak­ta kalabileceğinizi bilmek ve işi yeniden başlatabilmektir. Kâr kaybı sigortası ise değeri çoğu zaman ancak hasar oluştuktan sonra anlaşılan ve karşılığın­da ödenen primi sonuna ka­dar hak eden bir korumadır.

Kâr kaybı sigortası yaptır­mak yalnızca bir şirketi koru­mak değil, onun etrafında kuru­lu hayatı koruma sorumluluğu­dur. Çünkü dayanıklılık bugün yalnızca ayakta kalmanın değil, rekabette öne geçmenin de ana belirleyicisidir.