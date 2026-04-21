Gözden kaçan risk: Kâr kaybı
Bir şirket için en büyük zarar nedir? Binanın yanması mı, yoksa üretimin aylarca durması mı?
Bir yangın çıkar, müdahale edilir ve söndürülür. İlk bakışta kriz bitmiş gibi görünse de aslında asıl kriz o anda başlar.
İşletmeler yalnızca varlıklarla değil, nakit akışıyla yaşar. Üretim durduğunda maaşlar, kiralar ve krediler; tedarikçi ve müşteri yükümlülükleri ortadan kalkmaz. Fiziksel hasar onarılır, makineler yeniden sipariş edilir. Ama duran bir işletmeyi yeniden ayağa kaldırmak, yangını söndürmekten çok daha zordur.
Gelir akışı kesildiğinde finansal baskı büyür. İşte tam bu noktada devreye giren kâr kaybı sigortası yalnızca bir teminat değil, işletmenin durduğu dönemde nefes almasını sağlayan bir finansal köprüdür.
İş Sürekliliği Yönetimi (BCM) ve dayanıklılık
İş sürekliliği planları yalnızca alternatif lokasyonlar veya acil durum prosedürlerini değil, faaliyetlerin kesintiye uğradığı dönemde finansal dayanıklılığın nasıl sağlanacağını da kapsamalıdır. Bu temel araçlardan biri de doğru tasarlanmış kâr kaybı teminatıdır.
Kâr kaybı hesabında iki temel unsur dikkate alınır: işletmenin yeniden faaliyete geçmesi için gereken duruş süresi ile bu sürede devam eden sabit giderler ve oluşan brüt kâr kaybını kapsayan tazminat bedeli.
Sigortadaki brüt kâr, muhasebedeki klasik brüt kâr değildir. Gelecek dönem cirosunun kırılımları, alınmış siparişler, iş programı, yeni ürün planları, yatırımlar için sağlanan finansman ve süreli taahhütler hesaplamanın temelini oluşturur. Kâr kaybı hesabında yalnızca EBITDA’dan yola çıkmak çoğu zaman yetersizdir ve işletmenin gerçek risk profilini eksik yansıtabilir. Her sektör, hatta aynı sektördeki her işletme farklı risk yapısındadır. Bu nedenle kâr kaybı hesabı ve süresi her işletmeye özel tasarlanmalıdır. Halka açık şirketlerde yaşanan üretim kesintileri yalnızca operasyonel sonuçlar doğurmaz; yatırımcı güvenini, piyasa değerini ve finansal beklentileri doğrudan etkiler. Bir kesinti yalnızca bilanço kalemlerini değil, güven unsurunu da zedeler. Bu nedenle kâr kaybı sigortası yatırımcıya karşı sorumluluğun ayrılmaz bir parçasıdır.
Yatırım projelerinde fiziksel hasar nedeniyle yaşanan gecikmeler veya kritik ekipmanların sevkiyat sırasında zarar görmesi, hasarın kendisinden daha büyük finansal sonuçlar doğurabilir ve projelerin devreye alınmasını geciktirerek ciddi gelir kayıplarına yol açabilir.
Günümüzde bir kurumun risk haritası yalnızca kendi duvarlarıyla değil, tedarikçilerinin ve müşterilerinin bulunduğu şehirlerle çiziliyor. İşletmenin kendisinde hasar olmasa bile, tedarik zinciri veya müşteri kanalındaki durmalar faaliyetleri durdurabilir. Bu tür durumlar için geliştirilen Non Damage Business Interruption ve parametrik sigorta çözümleri de kâr kaybının tamamlayıcısı yeni nesil koruma araçları olarak öne çıkıyor.
Şirketleri yıkan çoğu zaman yangın değildir. Durmaktır.
Kâr kaybı sigortası teknik bir detay değil, doğrudan yönetim kurullarının gündeminde yer alması gereken stratejik bir karar.
Bir işletmenin durmasını çoğu zaman yalnızca o işletmenin sorunu olarak görmek eksik bir bakış olur. Kâr kaybı sigortası, yalnızca bir finansal araç değil, ekonomik sürekliliğin görünmeyen dayanaklarından biridir. Çünkü bir işletmenin ayakta kalması çoğu zaman yalnızca kendi geleceğini değil, bağlı olduğu ekosistemin de geleceğini belirler.
Belirsizliklerin arttığı bir dünyada ayakta kalmak yalnızca güçlü olmakla değil, hazırlıklı olmakla mümkün. Dayanıklılık yalnızca riskleri tanımak ya da krizleri atlatmak değil; durduğunuzda ne kadar süre ayakta kalabileceğinizi bilmek ve işi yeniden başlatabilmektir. Kâr kaybı sigortası ise değeri çoğu zaman ancak hasar oluştuktan sonra anlaşılan ve karşılığında ödenen primi sonuna kadar hak eden bir korumadır.
Kâr kaybı sigortası yaptırmak yalnızca bir şirketi korumak değil, onun etrafında kurulu hayatı koruma sorumluluğudur. Çünkü dayanıklılık bugün yalnızca ayakta kalmanın değil, rekabette öne geçmenin de ana belirleyicisidir.
|Borsa
|14.484,91
|-0,71 %
|Dolar
|44,8760
|0,02 %
|Euro
|52,8764
|-0,02 %
|Euro/Dolar
|1,1786
|-0,02 %
|Altın (GR)
|6.940,13
|-0,12 %
|Altın (ONS)
|4.820,55
|-0,24 %
|Brent
|90,4370
|2,51 %