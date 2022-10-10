Gözler cari açıkta

Enerji ve emtia fiyatlarındaki hareketler cari dengeyi olumsuz etkilemeye devam ediyor. 2021 sonundan itibaren ithalat artışı giderek hızlanmaya başladı. Petrol ve doğalgaz fiyatlarının yanında, metal ve gıda fiyatları tırmanışa geçti. İhracat artışı, ithalat artışının oldukça gerisinde kaldığı için cari açık giderek büyümeye başladı. Geçen ağustos ayında dış ticaret açığı 11,2 milyar ile rekor kırdı. Bu hafta bunun ödemeler dengesi üzerindeki sonuçlarını göreceğiz. Yılın ilk 7 ayında 36,7 milyar dolar olan cari açığa, ağustosta 5 milyar dolar civarında bir tutar daha eklenecek.

Açığın daralması için ithalatta yüzde 40’ı aşan yükselişin hız kesmesi ve buna karşılık ihracatın da hızlanması gerekiyor. Ancak ihracat önümüzdeki aylarda yavaşlamaya devam edecek. Bu durumda tek yok, emtia fiyatlarının gerilemesi yoluyla ithalatın yavaşlaması ki; yakın zamanda böyle bir gelişme olacağına dair işaret yok.

Sanayi üretimi yavaşlıyor

Büyümenin en önemli bileşeni sanayi üretimidir. Yani ekonominin ne kadar büyüyeceğini büyük oranda sanayi üretimindeki değişim belirler. Sanayi üretimini ise iç talep ve dış talep koşulları yönlendirir. Son aylarda hem iç hem dış talepte yavaşlama sinyalleri güçleniyor. İçeride elektrik tüketimi, PMI ve reel kesim güven endeksi, dışarıda ise küresel PMI göstergeleri ve bundan oluşturulan ihracat iklim endeksi yönünü aşağı çevirmiş durumda Temmuz ayında sanayi üretim endeki COVID-19’un başlangıcından bu yana en zayıf büyümesini göstermişti. Ağustos’ta ne olduğunu, çarşamba sabahı öğreneceğiz.

Bu haftanın gündeminde ayrıca ağustos ayı işgücü verileri, perakende ve ciro endeksleri, dış ticaret endeksleri ve inşaat maliyet endeksi var. Perakende satışlarda gıda harcamaları artmaya devam ederken, gıda dışı harcamalarda son dönemde daha sakin bir seyir var. Akaryakıt harcamaları ise yüksek petrol fiyatları nedeniyle yavaşlıyor. Bu ve önümüzdeki aylarda bu seyrin devam etmesi muhtemel.