Gözler Rusya’da

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan uçak sorununa Türkiye iki çözüm buldu. Bunlardan biri THY’nin tur operatörlerine koltuk tahsisi, diğeri de Sivil Havacılık Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması oldu.

Bunlar beklentiyi karşılamasa da, kötünün iyisi niteliğinde akmasa da damlar örneği çözümlerdir. Ancak bu çözümlere Rusya’nın nasıl yaklaşacağı önemli.

Rusya, yaptırımlar nedeniyle zor durumda kalan havacılık sektörü ile ilgili düzenlemeler yaptı. Daha önce başka ülkelerde tescilli olan uçakları ülke lisansına aldı.

Arkasından kendi ürettiği 100 kişilik küçük yerli uçakları devreye soktu. Boeing ve Airbus’lar gibi büyük gövdeli uçakların yerli üretimini hızlandırdı.

Soçi Havalimanı’nı uluslararası uçuşlar için hub olarak kullanmaya başladı. Bu arada Ulaştırma Bakanı Vitaly Savelyev, yurtdışına uçabilecek 193 uçaklık bir havuz oluşturduklarını, bunun 148’inin yerli havayollarının geniş gövdeli Sukhoi Superjet-100, 45’inin de dış hatlarda kullanılabilecek uçaklardan oluştuğunu söyledi.

Öte yandan Türkiye’nin Rusya’da Rus şirketi olarak faaliyet gösteren Türk kökenli tur operatörlerine destek vermesi üzerine Rus havayolları bu girişimlerin iki ülke arasındaki havayolu pazarı dengesini bozacağını savunarak harekete geçti.

Rus havayolu şirketleri “Türk havayolları turistlerimizi taşıyacak, kâr edecek, biz elimiz ayağımız bağlı mı kalacağız” şeklinde hükümet nezdinde lobi yürütüyor.

Lobiciler, hükümetin Türkiye’ye baskı yaparak kendilerine pastadan pay verilmesini, bunun yapılmaması halinde Federal Hava Taşımacılığı Kurumu’nun THY’nin Rusya’ya uçma izinlerinin gözden geçirileceği konusunda uyarılmasını istiyor.

Lobicilere göre, Aeroflot’un Türk Hava Yolları ile bazı uçuşları ortaklaşa gerçekleştirmesi ve satış için garantili koltuk kotası alması durumunda sorun çözülebilir. Rusya’dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok.

Tahmin edileceği gibi Rusya bu konuda, Türkiye’nin önem verdiği turizmde birinci kaynak pazar olduğundan hareketle bir değerlendirme yapacak ve konuya Türkiye ile siyasal ilişkileri ve son dönemde Ukrayna’daki duruma göre yaklaşacaktır.

Dolayısıyla Türkiye’nin son dönemde başta Amerika ile geliştirmeye başladığı ilişkiler olmak üzere siyasal alanda izleyeceği yol turizme yansıyacak.

Türkiye’nin 2022 yılında turizmdeki gidişatı Rusya’nın tavrı ile bire bir ilişkili. Bu nedenle gözler Rusya’da.