Gözlerinizin içinde kaybolmayı sürdürün sinirlenince namaz kılın

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin oğlu Murat Büyükekşi’nin Selma-Servet Öztürk’ün kızları Ece Öztürk’ün Four Seasons Hotel İstanbul’da gerçekleşen düğünündeyiz.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun kıydığı nikahın şahitleri arasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekçi, Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Sema Ramazanoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Numan Kurtulmuş ile Ziylan Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan var.

Yasin Kartoğlu, nikahı kıydıktan sonra evlilik cüzdanını yeni evli çifte vermesi için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye iletti.

Nebati, Ece-Murat Büyükekşi çiftine tavsiyelerini dile getirip, evlilik cüzdanını Prof. Kurtulmuş’a aktaracağını belirtip, söz şöyle girdi:

- Bu düğünün hazırlıkları Mehmet Büyükekşi’nin evinde mi, bizim evde mi oldu tam anlayamadım. Çünkü ben sağdıcın babasıyım.

Nebati’nin bu sözleri üzerine dostları, arkadaşları tempo tuttu:

- Sıra Süleyman’a (Nebati) geldi… Evlilik sırası Süleyman’da…

Nureddin Nebati, tutulan tempoya katıldı:

- İnşallah, hayırlısıyla… Sıra onda demektir…

Ece-Murat Büyükekşi çiftine ilk tavsiyesini ortaya koydu:

- Önce Allah’ın bizler için belirlediği “Evlenin, çoğalın” dediği kuralı yerine getireceksiniz inşallah.

Sevgiyi, saygıyı birbirlerinden eksiltmemeleri uyarısında bulundu:

- Birbirinizi şu anda sevdiğiniz gibi sevmeye devam edin. Bir yastıkta kocarken bol bol çocuk yapın.

Hayatın hep nişanlılığın, evliliğin ilk günlerindeki gibi geçmediğini vurguladı:

- Hayatın bize öğrettiği inişler, çıkışlar vardır. Böyle anlarda abdestiniz varsa iki rekat namaz kılın. Yoksa abdest alıp namaza durun ki sinirleriniz yatışsın, sakinleşin.

Nebati, gülümseyerek sözü gözlere taşıdı:

- Şu anda birbirinizin gözlerinin içinde kayboluyorsunuz. Çünkü, birbirinizi çok seviyorsunuz. Gözlerinizdeki ışık, aşk hiç azalmasın.

Ardından ekledi:

- Hep birbirinize bakın. Birbirinizin gözlerinin içinde kaybolmaya devam edin. Bunu yaparken ailelerinizi, büyüklerinizi asla unutmayın.

Nebati, tavsiyelerini tamamladıktan sonra evlilik cüzdanını Prof. Numan Kurtulmuş’a uzattı. Prof. Kurtulmuş, geline döndü:

- Ben evlilik cüzdanı kaybetmiş bir kişi olarak, bunu en iyi senin koruyacağına, saklayacağına inanıyorum. Evlilik cüzdanınız sana emanet.

Ece-Murat Büyükekşi çiftine mutluluklar diliyorum…

İyi bayramlar…

Bizim üniversitede 85 ülkeden öğrenci öğrenim görüyor

ZEHRA-Mehmet Büyükekşi’nin oğlu Murat Büyükekşi ile Selma-Servet Öztürk’ün kızları Ece Öztürk’ün düğününde Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş’la karşılaşınca öğrenci sayısını sordum, yanıtladı:

- Bazı yüksek okulları kapattık, öğrenci sayımızı 13 bin dolayına çektik. Daha yönetilebilir olsun istedik.

Üniversitedeki yabancı öğrenci oranını paylaştı:

- Öğrencilerimizin yüzde 50’ye yakını yabancı. 85’i aşkın ülkeden öğrencimiz var. Kanada’dan gelen öğrencimize, “Neden Türkiye?” diye sordum, “Kanada’dan farklı bir ülkede öğrenim görmek istiyordum. Türkiye’yi seçtim” yanıtı verdi.

Yabancı öğrencilere uygulanan fiyat düzeyini merak ettim, anlattı:

- Yabancı öğrencilerin ücretlerini döviz bazında alıyoruz. Yabancılar için okul ücreti, Türk öğrencilerin 3 katını bulabiliyor.

Sonra ekledi:

- Türkiye, üniversite eğitiminde tercih edilen ülkeler arasına yerleşme yolunda hızla ilerliyor.

Türkiye, vakıf ve kamu üniversiteleriyle dünyadan daha fazla öğrenci çekecek gibi görünüyor…

Somon ihracatı 300 milyon doları yakalar

ECE-Murat Büyükekşi çiftinin düğününde Group Sagun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tuncay Sagun ve eşi Seda Sagun’la da sohbet ettim.

Tuncay Sagun’a su ürünleri ihracatını sordum, Karadeniz Somonu üzerinde durdu:

- Türkiye’de somon işi çok büyüyor. Somon ihracatı değer bazında son 6 yılda 82 kat arttı, 2021’de 135.5 milyon doları buldu.

Somon çiftliklerinin Anadolu’da baraj gölleri ve uzantılarında da yer aldığını belirtti:

- Tabi Karadeniz’de üretim çok yoğunlaştı. Kısa dönemde somon ihracatımız 300 milyon doları rahatlıkla bulur.

Su ürünleri sektörünün somon üretiminde başarıyı yakalaması, iç pazarda uygun fiyatlarla tüketim şansı yaratır mı?

Kuru kayısının tane başına fiyatı 2 lirayı buluyor

YUNUS Akdaş başkanlığındaki Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) yönetim kurulu, Kadın Kolları ve Genç MİAD ekibinin Malatya turu sırasında Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfenkci ile buluştuk.

Tüfenkci, Şeref Oğuz, Abdurrahman Yıldırım ve Recep Erçin’le birlikte gerçekleştirdiğimiz sohbette kayısının bereketi üzerinde durdu:

- Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ve TOBB’un yaptırdığı iki ayrı lisanslı deponun hizmete girmesi, TMO’nun da destekleme alımında devrede olması, kayısının değerini bulmaya başlamasında rol oynadı. TMO ciddi alım yapmadı ama adı bile yetti.

Kuru kayısının kilo başına fiyatının 110-120 lira dolayına çıktığını kaydetti:

- Yani, kuru kayısının adet başına fiyatı 2 lirayı buluyor.

Kentteki kayısı ekonomisine ilişkin şu hesabı ortaya koydu:

- Malatya’da kayısı ekonomisi, büyük bölümü kurutulmuş ürünün ihracatından sağlanmak üzere 600-700 milyon dolar düzeyinde gerçekleşiyor.

Tüfenkci, kentteki sanayi yatırımlarına da değindi:

- 6’ncı bölge teşvikleri Malatya’da yatırımı tetikledi. Şu anda Malatya’da toplam 380 fabrika çalışıyor. Yatırımlarla birlikte son 3-4 yılda 20 bin kişilik ek istihdam oluştu.