Gözünü geleceğe çeviren kazanacak

Ülkeler COVID-19’la mücadele ederken bir yandan da teknolojiler yenileniyor, yeni fırsatlar değerlendiriliyor. ÇİP krizini değerlendirerek fabrika kurmak gibi… Aşılama etkisinin uzun sürebileceğini öngörerek yaratacağı farkla ekonomileri canlandırmak gibi…

KAZANÇLAR VE KAYIPLAR

Kazandıracak alanlar: 1-Elektrikli otonom araçların dönemi başlıyor. 2-Gözler enerji sektöründe olacak. 3-Sağlık hassasiyetini koruyacak. 4-Tarımda seçici alanlarda ülkeler sıçrama yaşayacak. 5-Teknolojiyi merkez üssü yapanlar merkezileşecek. 6-Oyun mecrası her sektöre nüfuz edecek. 7-Startuplarla işbirlikleri sıçramalar yaratacak. 8-İçerik üretimi farklılaşıyor ve geleceğin mesleği olacak.

Geriye düşecek olanlar: 1-Kur, faiz, enflasyon kısır döngüsünden kurtulamayanlar. 2-Yanlış alanlarda yatırım iklimini güçlendirenler. 3-COVID-19 salgını ile gelen bol para dönemini sürekli sananlar. 4-Yükselen alanları okuyamayanlar. 5-Firmalarını altı ayda bir checkup yapmayanlar.

FELAKETTEN SONUÇ ÇIKARMAK

2013’te kırılgan beşli idik: Brezilya, Hindistan, Endonezya, Güney Afrika arasında bizi en kırılgan diye damgalamışlardı. 2021’de Arjantin, Mısır, Pakistan, Katar ile anılır olduk.

Eğer felaketlerden sonuç çıkaran bir kültürden geliyorsanız, yer kabuğunun fiziğini, binaların statiğini, malzemenin kimyasını ve tedbirlerin matematiğiyle çözüme dönüştürürsünüz. Hele ki büyük kayıplar verilmişse, ekonomik depremleri bir kader olarak algılamayıp, makro verilerinizi daha dayanıklı hale getirebilirsiniz.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Merkez bankalarının sözlü yönlendirmeleri yurtdışında etkili… Neden bizde değil?

Küresel piyasalarda ekonomideki sözlü yönlendirmeleri ile merkez bankaları dalgalanmaları sakinleştirebilirken biz bunu kullanamıyoruz. Zira kurum yöneticileri sık sık değişiyor.

Kırmızı listeden çıkamadık. Bunun ülke ekonomisine zararı nedir?

Ülkemize gelmek isteyen vatandaşlarımız 14 gün kısıt nedeniyle gelemiyor. Zorlu bir süreç yaşarken ülkede aşılama konusundaki bilinci oluşturamamamızın maliyetini ülkemiz ödüyor.

HER OYUNCAĞIN BİR ÖMRÜ VARDIR

Oyun gerekli ise oyuncak vazgeçilmezdir. Bir çocuğa verilebilecek en güzel hediye ise onlarla oyun oynayabilen hatta çocukların oyuncağı olabilen ana babalardır.

Ancak unutulmasın ki her oyuncağın bir ömrü vardır: Oyunla öğrenme başarıldığında oyuncak eskimiştir. Hayatımıza dâhil ettiğimiz ekonomik oyuncaklar; aniden eskiyecektir. Oyun biter bitmez…

Dibace olarak; “büyüdüğümüz için oynamayı bırakmayız, oynamayı bıraktığımız için büyürüz.”