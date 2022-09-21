Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), özellikle bankacılık hisselerindeki sert hareketlerden sonra hafta başında yaptığı açıklamada, borsadaki dalgalanmalarla ilgili çıkan haberlerden dolayı basın yayın organlarını eleştirdi. Telegram, whatsapp, twitter gruplarında yazılanları bilmiyorum. Ancak ana akım medyada, bu çılgın fiyat hareketleri konusunda bir aydır yapıcı eleştiriler gördüm. Ben de olmak üzere, birçok piyasa yorumcusu ‘‘Banka hissesi bu şekilde artamaz. Bu işin sonu iyi değil’’ uyarısını yaptı. Olay gözyaşlarıyla bitti.

SPK, bir kamu bankasının hissesi altı gün üst üste tavan yaparken (yüzde 10 günlük artış), bu bankanın tahtasında kimler işlem yapıyor, neler oluyor, diye bakabilirdi. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), vadeli işlemler piyasasında aşırı risk alan aracı kurumları uyarabilirdi. Borsa İstanbul (BİST) yönetimi olaya el atabilirdi.

Yüksek enflasyon ortamında, hisse senetleri dışında yatırımcıların gideceği bir adres yok. Ancak yaşananlar, yatırımcılarda ister istemez bir öz güven kaybı yaşatır. Yetkililerin, borsadaki hareketleri öven açıklamalarından sonra banka hissesi alıp büyük zarar yazan bireysel yatırımcılar tanıyorum. Düzenleyici otoritenin, anormal fiyat hareketlerini başından izlemesi gereken kurumun, borsa yönetiminin, bu işlemleri yapanların borsadaki geçmişlerini bildikleri hâlde onlara imkân tanıyan aracı kurumların, büyük sorumlulukları vardır.