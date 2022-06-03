Gramofon olmak!
Bilinenin aksine…
Sorun tespitinde ilk sıralardayız…
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Milyonlarca kişi, sorunu yaşıyoruz/biliyoruz/anlatıyoruz…
Sonra…
“Sorunu ortaya koyamıyoruz…” diyoruz…
Bu nedenle sorunların çözülemediğinin altını çiziyoruz… Ve…
Buna inanmak istiyoruz…
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Yılların alışkanlığını devam ettiriyoruz…
Geleceğimizi neden tehlikeye attığımızın yanıtları ile yüzleşerek, kendimizi sorgulayarak, az kalan refahımızdan da olmak istemiyoruz!
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Herhangi bir sorunun…
Bilim, akıl, başarılı modeller aracılığı ile çabalayarak, fedakarlık yaparak çözülebileceğini, evrensel örneklerden de biliyoruz…
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Elini taşın altına koymamanın…
Sorunu büyüteceğini; daha büyük, çözülmesi güç sorunlar yaratacağını biliyoruz…
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Örneğin…
Binlerce siyasetçimizden, karar alıcımızdan milyonlarca işsizimize, hepimiz:
“Üretmeden tüketiyoruz” diyoruz…
Ama, sonra…
“Tüketim itibarımızın göstergesidir” deyip/düşünüp, tepeden tırnağa, işe tüketimle başlıyoruz…
VELHASIL…
“Gramofon olmuşum…
Hangi plağı seçerlerse onu çalıyorum…
Buna çok üzülüyorum…” diyormuş büyükdedem (Arif Hoca) ayağa kalkmakta zorlandığı, son zamanlarında…
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“Plağı seçen olmak” için öncelikle ayakta olmak gerekiyor…
Oturup kurtarıcı beklendiğinde, üretmeden tüketildiğinde ve bu nedenle güçsüz/çaresiz kalındığında, “gramofon” olmaktan öteye gidilemiyor…