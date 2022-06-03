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Gramofon olmak!

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Bilinenin aksine…

Sorun tespitinde ilk sıralardayız…

***

Milyonlarca kişi, sorunu yaşıyoruz/biliyoruz/anlatıyoruz…

Sonra…

“Sorunu ortaya koyamıyoruz…” diyoruz…

Bu nedenle sorunların çözülemediğinin altını çiziyoruz… Ve…

Buna inanmak istiyoruz…

***

Yılların alışkanlığını devam ettiriyoruz…

Geleceğimizi neden tehlikeye attığımızın yanıtları ile yüzleşerek, kendimizi sorgulayarak, az kalan refahımızdan da olmak istemiyoruz!

***

Herhangi bir sorunun…

Bilim, akıl, başarılı modeller aracılığı ile çabalayarak, fedakarlık yaparak çözülebileceğini, evrensel örneklerden de biliyoruz…

***

Elini taşın altına koymamanın…

Sorunu büyüteceğini; daha büyük, çözülmesi güç sorunlar yaratacağını biliyoruz…

***

Örneğin…

Binlerce siyasetçimizden, karar alıcımızdan milyonlarca işsizimize, hepimiz:

“Üretmeden tüketiyoruz” diyoruz…

Ama, sonra…

“Tüketim itibarımızın göstergesidir” deyip/düşünüp, tepeden tırnağa, işe tüketimle başlıyoruz…

VELHASIL…

“Gramofon olmuşum… 

Hangi plağı seçerlerse onu çalıyorum…

Buna çok üzülüyorum…” diyormuş büyükdedem (Arif Hoca) ayağa kalkmakta zorlandığı, son zamanlarında…

***

“Plağı seçen olmak” için öncelikle ayakta olmak gerekiyor…

Oturup kurtarıcı beklendiğinde, üretmeden tüketildiğinde ve bu nedenle güçsüz/çaresiz kalındığında, “gramofon” olmaktan öteye gidilemiyor…

 

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