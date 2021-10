Gratis’te 14 kilonun sırrı!

Demir Sabancı’nın kurduğu, birkaç yıl önce de özel sermaye şirketi Actera Group’un ortak olduğu Gratis, 650 mağazası ile kişisel bakım ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor. Gratis Ekim ayı başında Hakkari’de de mağaza açtı ve faaliyet gösterdiği il sayısını 81’e tamamladı. Gratis’in en önemli özelliği 650 mağazanın tamamında sadece kadınları çalıştırması… Şu anda 4 bine yakın kadın bu mağazalarda istihdam ediliyor ve bu sayı her yeni mağaza açıldığında artacak. Bülent Gürcan CEO olarak geldi Gratis, son dönemde yaptığı fl aş CEO transferi ile de gündeme geldi. Teknosa’da sektöründe fark yaratan adımlar atan, satıştan servise her noktada müşteriyi odağına koyan Bülent Gürcan, Ağustos ayında büyük bir sürpriz yaptı ve Gratis’in başına geçti. Bülent Gürcan, göreve geldiğinde kadınların eğitim ve işgücü başta olmak üzere hayatın her alanına eşit katılımına ve karar alma mercilerinde çok daha fazla yer almalarına inanan biri olarak Gratis’in mağazalarında sadece kadınlara istihdam sunmasını gurur verici olarak nitelendirdi ve bu özelliğinin şirketi kendisi için ayrıcalıklı hale getirdiğini vurguladı. Kasalar otomatik olarak duruyor Gratis’in Türkiye’nin en yaygın hizmet ağına sahip olarak liderliğini yıllardır koruyan çok önemli bir marka olduğunu kaydeden Gürcan, “Bana ve deneyimli ekip arkadaşlarıma düşen, bu ulaşılması zor açık ara liderliği daha da yukarılara taşımaktır” diyerek burada da önemli başarılara imza atacağının mesajlarını verdi. Gratis'in pek bilinmeyen bir uygulaması da var. Gratis, mağazalarında çalışan kadınların sağlığını da düşünüyor ve en ince detayları bile göz ardı etmiyor. Örneğin şirketin Tuzla’daki dev lojistik merkezinde kasaların doldurulduğu tartılar 14 kilograma ayarlanmış. 14 kilograma gelindiğinde otomatikman dolum duruyor. Neden mi? Mağazaların tamamında kadınlar çalıştığı için kasaları taşıdıklarında zorlanmasın ve istenmeyen kazalar yaşanmasın diye…

650 MAĞAZADA SADECE KADINLAR ÇALIŞIYOR

Gratis'in 81 ilde mağazası bulunuyor. Son olarak iki hafta önce Hakkari Yüksekova'da mağaza açıldı ve markan tüm Türkiye'ye yayılmış oldu...

Büyükyalı'nın yarısı doldu ‘Süperstar’ da indirim istiyor

Büyükyalı; İstanbul’da Kazlıçeşme sahilinde Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığında Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen bir proje… Toplam 1.500 dairenin olduğu projede şu anda 800’e yakın dairede yaşam başladı. Yıl sonunda bu sayının 1000 olması öngörülüyor. Büyükyalı, kültür ve sanat merkezi Fişekhane, 120 bini aşkın bitki çeşidiyle dolu peyzaj bahçeleri , sahilde 30 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet parkuru, spor ve sosyal tesisleri ile dikkat çekiyor.

Büyükyalı’daki Fişekhane’de bu yaz çok ünlü sanatçılar konserler verdi. Konserlerin açılışını Süperstar Ajda Pekkan yaptı.

Metrekare fiyatı 6 bin Euro

Duyduğuma göre Ajda Pekkan, Büyükyalı projesini çok beğenmiş. Şehrin içinde, müzeden kafeye her zaman aktif olan projede ev almak için harekete geçmiş. Ancak Süperstar, metrekare fiyatlarının 5-6 bin Euro olduğu Büyükyalı’dan evi indirimli almak istiyor! Görüşmeler devam ediyor.

Ajda Pekkan Büyükyalı projesinden daire alırsa oyuncu Erdal Beşikçioğlu ile komşu olacak...

Dalgakıran’ın kitabı satışta 20 bine dayandı

Adnan Dalgakıran, babasının torna atölyesinden iş hayatına adım attı. Aile şirketi Dalgakıran Kompresör bugün milyar dolarlık ciro hedefi koyan Dalgakıran Grubu’na dönüştü. Adnan Dalgakıran, her zaman farklı biri oldu. 2000’li yılların başında İstanbul Sanayi Odası’na geldiğinde kimi zaman sert çıkışlarıyla kimi zamanda kravatsız ve şapkalı haliyle dikkat çekti. Bugün iş dünyasında birçok şapkası var ve bunlara Beşiktaş Kulübü’nde yöneticiliği de ekledi. Dalgakıran, kısa süre önce “Türkiye vasatlıktan nasıl çıkar” dedi ve ’Yüzleşme’ kitabını yazdı. Kitap büyük ilgi gördü ve satışları 20 bine dayandı. Dalgakıran, ünlü yazarların bu rakamlara ulaşmakta zorlandığı bir dönemde Türkiye’nin performans raporu niteliğindeki kitabın başarısının sırrını samimi ve objektif yazılması olarak özetliyor.