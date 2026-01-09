“Grok” rezaletin öbür adı oldu
Grok adlı yapay zeka tarafından dijital olarak giysileri çıkarılmış çocuk ve kadınların aşağılayıcı görüntüleri, platformun bunları üreten kullanıcıları askıya alma taahhüdüne rağmen Elon Musk'ın X sitesinde paylaşılmaya devam ediyor. Bu yasadışı eylemi yapanların arasında Türkiye’den X hesapları da bulunuyor.
Chatbot'un, gerçek kadınların ve çocukların iç çamaşırlarına kadar soyulmuş fotoğraflarını oluşturmak için kullanılmasına ilişkin endişelerin tüm dünyada artmasıyla beraber, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar harekete geçmiş durumda.
Avrupa Komisyonu, bu hafta başında yaptığı açıklamada, Grok'un cinsel içerikli çocuk benzeri görüntüler oluşturmak kullanılmasının “yasadışı ve korkunç” olduğunu duyurdu.
Avrupa Komisyonu sözcüsü Thomas Regnier, yaptığı açıklamada, “Bu yasa dışı. Bu korkunç. Bu iğrenç. Biz bunu böyle görüyoruz ve bunun Avrupa'da yeri yok” dedi.
İngiltere'de de durum farklı değil. Ülkede iletişim denetleme kurumu Ofcom Pazartesi günü, “X ile acil olarak iletişime geçerek, İngiltere'deki kullanıcıları korumak için yasal yükümlülüklerini yerine getirmek üzere hangi adımları attıklarını anlamaya çalıştıklarını” açıkladı. Ofcom, şirketin yanıtına göre soruşturma gerekip gerekmediğini değerlendireceğini de ekledi.
Musk’tan “gülmekten ağlıyorum” emojisi
X’in sahibi Elon Musk ise şu ana dek Grok'un çıplak görüntüleri yaymasıyla ilgili endişeleri umursamadı. Umursamayı bırakın, kamuoyunda tanınmış kişilerin bikini giymiş gibi görünecek şekilde düzenlenmiş fotoğraflarına “gülmekten ağlıyorum” emojileri gönderdi! Musk, “Nedenini bilmiyorum, ama buna gülmekten kendimi alamadım” dedi.
Yeni yıl döneminde viral olan bu trend, Elon Musk'ın ücretsiz yapay zeka asistanı Grok'un Aralık ayında yapılan güncellemesinden sonra, kullanıcıların fotoğraflarını daha kolay paylaşıp kıyafetlerinin çıkarılmasını isteyebilmeleriyle başladı. Platform tam çıplaklık için izin vermese de, kullanıcıların görüntülerin değiştirilmesini talep etmelerine izin veriyor ve böylece kadınlar ve çocuklar açık iç çamaşırları giymiş ve cinsel içerikli pozlarda gösterilerek cinsel istismar suçu işleniyor.
Bu yasadışı eylemden kimse muaf kalamıyor. Öyle ki Musk'ın çocuklarından birinin annesi olan Ashley St Clair, Grok’un kendisinin 14 yaşındayken bikini giymiş bir fotoğrafını oluşturduğunu yazarak duruma isyan etti.
“Stranger Things” dizisinin 14 yaşındaki oyuncusu Nell Fisher'ın bir fotoğrafı da, onu muz desenli bir bikini giydirmek için Grok tarafından değiştirildi. Dünyanın her yerinden kadınlar, fotoğraflarının rızaları olmadan çıplak hale getirildiğini belirterek X’e sert tepki gösteriyor.
Paris merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan AI Forensics'teki araştırmacılar, 25 Aralık ile 1 Ocak arasındaki bir haftalık dönemde X'te Grok’tan bahsedilen 50 bin gönderiyi ve Grok tarafından oluşturulan 20 bin resmi inceledi. Bunun sonucunda Grok’tan bahsedenlerin en az dörtte birinin, görüntü oluşturma istekleri olduğu ortaya çıktı. Üstelik bu görüntü oluşturma isteklerinde “koy”, “çıkar”, ‘bikini’ ve “giysi” gibi terimler yüksek oranda kullanılmıştı.
Görüntülerin yarısından fazlasının iç çamaşırı veya bikini gibi “minimal giysiler” giyen kişilerden oluştuğu ve bunların çoğunluğunun 30 yaşın altında görünen kadınlar olduğu tespit edildi.
AI Forensics, görüntülerin yüzde 2'sinin ise 18 yaşında veya daha küçük kişileri gösterdiğini tespit etti. Araştırmacılar, içeriğin çoğunun hala çevrimiçi olarak erişilebilir olduğunu bildirdi.
İnsanların – cinsiyeti ve yaşına bakılmaksızın- kendi rızaları olmadan deepfake görüntülerinin oluşturulmasının yasadışı olduğunu regüle eden kanunların bir an önce tüm dünyada çıkması gerekiyor.
