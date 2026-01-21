Grönland: Karlar altındaki güç

Görünen o ki bu yıl jeopolitik unsurla­rın küresel ekonomiye etkisini çok ko­nuşacağız. Bunlardan birisi de Grönland. Grönland, harita üzerinde donmuş bir ada gibi görünse de, hem jeopolitik hem de jeo­ekonomik açıdan stratejik bir öneme sahip. Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge. Nüfus 57,000 kişi. Balıkçılıkla uğraşıyorlar.

Tarım ya da sanayi yok. Çoğu ihtiyaç ithal ediliyor. Danimarka her yıl yaklaşık 600 milyon euro hibe veriyor ki bu rakam Grönland bütçesi­nin yaklaşık yarısı. Özetle ekonomik olarak Danimarka’ya bağımlı bir bölge diyebiliriz. Trump ise Grönland’i ABD topraklarına kat­mak istiyor. Rusya’ya karşı güvenlik söylem­leri ön planda olsa da, Grönland’ı önemli kı­lan daha uzun bir liste var.

Kuzey Deniz rotası ile yükselen ticaret yolu Grönland . . .

Dünya ticaretinde deniz taşımacılığının önemi tartışılmaz. Mevcut rotalara ek olarak küresel ısınmanın etkisiyle geri çekilen bu­zullar Arktik Bölgesi’ni lojistik açıdan daha avantajlı konuma getiriyor. Sanki doğal bir yeni okyanus yolunun oluşması gibi.

Dün­ya Ekonomik Forumu’nun bir raporuna göre Kuzey Deniz Rota’sı Asya ve Avrupa arasın­daki deniz taşımacılığında alternatiflere kı­yasla mesafeyi ve sefer süresini özellikle yaz döneminde yaklaşık %30’a varan bir oranda kısaltacak potansiyele sahip. Bu koşullar da navlun maliyetleri, sigorta giderleri ve kar­bon salınımı açısından önemli bir düşüş se­naryosuna işaret ediyor. İşte Grönland de bu potansiyel ticaret yolunun güvenliği, izlen­mesi ve lojistik destek zinciri açısından kilit bir konuma sahip. Bu nedenle Grönland üze­rindeki etki ve kontrol, geleceğin ticaret yol­larında söz sahibi olmak açısından önem arz ediyor.

Petrol, doğalgaz ve nadir toprak elementleri . . .

Malum günümüzün en önemli konula­rının başında enerji ve yeni nesil teknoloji için önemli bir girdi sunan nadir toprak ele­mentleri geliyor. Grönland’ın stratejik de­ğerini artıran bir diğer unsur da sahip oldu­ğu enerji ve maden potansiyeli. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’na (USGS) göre Ark­tik bölgesi, dünyadaki keşfedilmemiş petrol rezervlerinin yaklaşık %13’ünü, doğalgaz re­zervlerinin ise %30’unu barındırıyor. Grön­land, bu potansiyelin önemli bir bölümüne ev sahipliği yapıyor.

Bunun yanında elekt­rikli araçlar, rüzgâr türbinleri ve savunma sanayii için kritik öneme sahip nadir toprak elementleri (NTE) için de önemli bir kayna­ğa sahip. Küresel raporlar, NTE arzının yak­laşık %60’ının Çin’de yoğunlaştığına işaret ediyor. 2025 verilerine göre Dünya’nın NTE reservleri yaklaşık 92 milyon metrik ton iken Çin tek başına 44 milyon metrik tona sahip. ABD’de ise bu büyüklük yaklaşık 1.9 milyon metrik ton. Çin’in bu konuda açık ara tekel konumunda olması elini ABD’nin anti Çin politikalarına karşı güçlendiriyor. Tüm bu koşullar Grönland’ın stratejik önemini yukarı taşıyor.

ABD’nin Grönland’ı satın alma fikrini ilk kez Trump ortaya koymadı

Grönland’ın ABD için önemi yeni değil. ABD’nin, 1946 yılında Danimarka’ya Grön­land için bugünkü değeriyle yaklaşık 1 mil­yar dolar tutarında bir teklif sunduğu çeşit­li raporlara yansımış. Teklif reddedilmiş olsa da, bu girişim ABD’nin bu adayı uzun vadeli güvenlik ve jeostratejik planlarının parçası olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Konu yeni değil ama küresel düzenin değişen güncel ko­şullarında önemini arttırmış gibi.

Grönland ABD’ye geçer mi?

ABD’nin daha önce Alaska’yı Rus’lardan, Virginya Adaları’nı Danimarka’dan satın al­dığı gibi Grönland için de ısrarcı olacaktır. Lakin Grönland hem Avrupa ilişkileri hem de NATO mevzusu var. Grönland’da yapı­lan güncel kamuoyu yoklamaları ve referan­dum tartışmaları, halkın yaklaşık %85’inin mevcut özerk statünün Danimarka çatısı al­tında sürmesini desteklediğini ortaya koyu­yor. Dolayısıyla Grönland için halkın da ikna edilmesi gerekiyor. Halk desteği için ekono­mik teşvikler, altyapı yatırımları ve güvenlik garantilerinin sunulması kuvvetli bir olası­lık. Bir sonraki adımın ne olacağını kestir­mek zor. Fakat Grönland meselesi Çin, Rus­ya ve Avrupa’yı da karşısına alarak tamamen negatif ayrışan bir ABD’yi işaret ediyor. Bir orta nokta bulmak için çaba olacaktır.