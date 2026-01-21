Grönland: Karlar altındaki güç
Görünen o ki bu yıl jeopolitik unsurların küresel ekonomiye etkisini çok konuşacağız. Bunlardan birisi de Grönland. Grönland, harita üzerinde donmuş bir ada gibi görünse de, hem jeopolitik hem de jeoekonomik açıdan stratejik bir öneme sahip. Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge. Nüfus 57,000 kişi. Balıkçılıkla uğraşıyorlar.
Tarım ya da sanayi yok. Çoğu ihtiyaç ithal ediliyor. Danimarka her yıl yaklaşık 600 milyon euro hibe veriyor ki bu rakam Grönland bütçesinin yaklaşık yarısı. Özetle ekonomik olarak Danimarka’ya bağımlı bir bölge diyebiliriz. Trump ise Grönland’i ABD topraklarına katmak istiyor. Rusya’ya karşı güvenlik söylemleri ön planda olsa da, Grönland’ı önemli kılan daha uzun bir liste var.
Kuzey Deniz rotası ile yükselen ticaret yolu Grönland . . .
Dünya ticaretinde deniz taşımacılığının önemi tartışılmaz. Mevcut rotalara ek olarak küresel ısınmanın etkisiyle geri çekilen buzullar Arktik Bölgesi’ni lojistik açıdan daha avantajlı konuma getiriyor. Sanki doğal bir yeni okyanus yolunun oluşması gibi.
Dünya Ekonomik Forumu’nun bir raporuna göre Kuzey Deniz Rota’sı Asya ve Avrupa arasındaki deniz taşımacılığında alternatiflere kıyasla mesafeyi ve sefer süresini özellikle yaz döneminde yaklaşık %30’a varan bir oranda kısaltacak potansiyele sahip. Bu koşullar da navlun maliyetleri, sigorta giderleri ve karbon salınımı açısından önemli bir düşüş senaryosuna işaret ediyor. İşte Grönland de bu potansiyel ticaret yolunun güvenliği, izlenmesi ve lojistik destek zinciri açısından kilit bir konuma sahip. Bu nedenle Grönland üzerindeki etki ve kontrol, geleceğin ticaret yollarında söz sahibi olmak açısından önem arz ediyor.
Petrol, doğalgaz ve nadir toprak elementleri . . .
Malum günümüzün en önemli konularının başında enerji ve yeni nesil teknoloji için önemli bir girdi sunan nadir toprak elementleri geliyor. Grönland’ın stratejik değerini artıran bir diğer unsur da sahip olduğu enerji ve maden potansiyeli. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’na (USGS) göre Arktik bölgesi, dünyadaki keşfedilmemiş petrol rezervlerinin yaklaşık %13’ünü, doğalgaz rezervlerinin ise %30’unu barındırıyor. Grönland, bu potansiyelin önemli bir bölümüne ev sahipliği yapıyor.
Bunun yanında elektrikli araçlar, rüzgâr türbinleri ve savunma sanayii için kritik öneme sahip nadir toprak elementleri (NTE) için de önemli bir kaynağa sahip. Küresel raporlar, NTE arzının yaklaşık %60’ının Çin’de yoğunlaştığına işaret ediyor. 2025 verilerine göre Dünya’nın NTE reservleri yaklaşık 92 milyon metrik ton iken Çin tek başına 44 milyon metrik tona sahip. ABD’de ise bu büyüklük yaklaşık 1.9 milyon metrik ton. Çin’in bu konuda açık ara tekel konumunda olması elini ABD’nin anti Çin politikalarına karşı güçlendiriyor. Tüm bu koşullar Grönland’ın stratejik önemini yukarı taşıyor.
ABD’nin Grönland’ı satın alma fikrini ilk kez Trump ortaya koymadı
Grönland’ın ABD için önemi yeni değil. ABD’nin, 1946 yılında Danimarka’ya Grönland için bugünkü değeriyle yaklaşık 1 milyar dolar tutarında bir teklif sunduğu çeşitli raporlara yansımış. Teklif reddedilmiş olsa da, bu girişim ABD’nin bu adayı uzun vadeli güvenlik ve jeostratejik planlarının parçası olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Konu yeni değil ama küresel düzenin değişen güncel koşullarında önemini arttırmış gibi.
Grönland ABD’ye geçer mi?
ABD’nin daha önce Alaska’yı Rus’lardan, Virginya Adaları’nı Danimarka’dan satın aldığı gibi Grönland için de ısrarcı olacaktır. Lakin Grönland hem Avrupa ilişkileri hem de NATO mevzusu var. Grönland’da yapılan güncel kamuoyu yoklamaları ve referandum tartışmaları, halkın yaklaşık %85’inin mevcut özerk statünün Danimarka çatısı altında sürmesini desteklediğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla Grönland için halkın da ikna edilmesi gerekiyor. Halk desteği için ekonomik teşvikler, altyapı yatırımları ve güvenlik garantilerinin sunulması kuvvetli bir olasılık. Bir sonraki adımın ne olacağını kestirmek zor. Fakat Grönland meselesi Çin, Rusya ve Avrupa’yı da karşısına alarak tamamen negatif ayrışan bir ABD’yi işaret ediyor. Bir orta nokta bulmak için çaba olacaktır.
