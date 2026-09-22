Grönland’da kritik anlaşma
Geçtiğimiz gün Trump’ın Grönland ile ilgili yaptığı açıklama adeta Amerika, Grönland'ı almış ve büyük bir zafer kazanmış komutan edasıyla yapıldı. Gerçi bu açıklamanın hemen ardından gerek Danimarka gerek Grönland yönetimlerinden gerekli ve düzeltici açıklamalar geldi. Bu yapılan anlaşma dünya gündemine bomba gibi düştü. Anlaşmanın detaylarını henüz tam anlamıyla bilmemekle beraber Amerika'nın 1951 Savunma Anlaşmasına göre daha fazla hak kazandığını söyleyebiliriz.
Gerçi hem 1951 Savunma Anlaşması hem 2004 Igaliku Anlaşması kapsam olarak farklıydı. Tabii şunu bir kez daha ifade ediyorum bu anlaşmanın şu an detaylarına tam olarak hakim değiliz ve Trump'ın açıklamaları ve kulislerde dolanan mevcut bilgilerle kısıtlı yorumlar üzerinden gidiyoruz. Malumunuz Amerika'nın Grönland ilgisi yeni değil. Daha önce 1867, 1946 ve 2019 senelerinde de ABD satın alma girişimlerinde bulundu ancak Danimarka tarafından bu girişimler reddedildi.
Trump 2025'te Grönland'a ihtiyacımız var diyerek bir NATO ülkesine bağlı toprakları resmen isteyen ilk Amerikan Başkanı oldu diyebiliriz. Bu süreç Trump’ın ikinci döneminin başından beri Danimarka, Avrupa Birliği, Grönland ve Amerika'nın arasını fazlasıyla gerginleştiriyordu. Bu anlaşmanın birdenbire hayata geçmesi ister istemez ne değişti sorusunu akıllara getirdi. Anlaşıldığı kadarıyla Trump 1951 Anlaşmasından farklı olarak bu anlaşmayla Amerika'nın zaten Grönland'da mevcut olan askeri haklarını NATO'nun ömrüyle sınırlı olmaktan çıkarıp süresiz hale getiriyor. NATO çerçevesinden çıkarıp, Danimarka, Amerika ve Grönland arasında üçlü bir anlaşma haline getiriyor ama belki en önemli değişiklik Çin ve Rusya gibi ülkelerin burada gerek üst kurmalarını gerekse liman işletme, maden işletme gibi faaliyetlerde bulunmasının da önüne geçiyor.
Kasım seçimleri için bir koz mu?
Birçok uzman, Trump’ın bu hamlesini aslında küçük şekil değişikliklerinden ibaret diyerek lanse ederken, Kasım seçimleri için kullanmak istediği bir koz olarak da görüyor. Ama ben biraz farklı düşünüyorum. Eğer anlaşma gerçekten Amerika'nın Grönland'daki mevcudiyetini NATO bünyesinden çıkarıp ve NATO'nun ömrü ile sınırlı kalmaktan çıkarıp Amerika, Grönland ve Danimarka'nın üçlü anlaşmasına çevirdiyse, Rusya'nın, Çin'in ya da herhangi başka bir ülkenin buradaki ticari faaliyetlerinin madencilik, enerji, liman işletmeciliği gibi stratejik sektörlerde yatırım yapmasının önüne geçebiliyorsa bence o zaman Trump gerçekten Amerika'nın geleceği açısından önemli bir adım attı demektir.
Dördüncü kez söylüyorum bütün bunları anlaşmanın detaylarını bilmeden tamamen kulislerde dolaşan satır başları üzerinden yorumluyoruz. Ama bu bile başlı başına Amerika'nın Rusya ve Çin'i bölgeden uzak tutması açısından büyük önem arz ediyor. Temel olarak baktığımızda bu anlaşmanın muhtemelen en büyük getirisi Amerika'nın zaten sahip olduğu askeri üs ve bazı ticari faaliyetler gibi hakları daha hukuki ve sağlam bir zemine oturtup ileride gündeme gelebilecek uluslararası hukuk tartışmalarının nispeten önüne geçmeyi sağlamasıdır. Ve tabii ki işi süresizleştirmek gibi önemli bir diplomatik hamle olmuştur.
Dünyanın en önemli gerginlik noktası olacak
Şu çok net bir şekilde unutulmamalıdır ki, Grönland gerek enerji gerek küresel ısınma ile birlikte açığa çıkan madenleri ve buzulların erimesiyle etrafında açılan ticaret yollarıyla birlikte bundan sonra dünyanın belki de en önemli gerginlik noktalarından biri olacaktır. Dünya enerji sektörüne stratejik madenleri ve elementleri ile deniz ticaretini ve deniz yollarını kökten etkileyecek bir coğrafyanın üzerinde Amerika’nın sağlamlaştırdığı bu hukuki haklar ve bunun Amerika'ya sağlayacağı büyük avantajlar önümüzdeki yıllarda daha da belirginleşecek, sağladığı avantajlar daha da keskinleşecektir.
Birleşmiş Milletler toplantısı esnasında netleşmesini beklediğimiz detaylar bundan sonraki dünyanın belki de en stratejik noktasında dönecek olan diplomasinin yönünü gösterecektir.
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