Grönland’da kritik anlaşma

Geçtiğimiz gün Trump’ın Grönland ile ilgili yaptığı açıklama adeta Ameri­ka, Grönland'ı almış ve büyük bir zafer ka­zanmış komutan edasıyla yapıldı. Gerçi bu açıklamanın hemen ardından gerek Dani­marka gerek Grönland yönetimlerinden gerekli ve düzeltici açıklamalar geldi. Bu yapılan anlaşma dünya gündemine bomba gibi düştü. Anlaşmanın detaylarını henüz tam anlamıyla bilmemekle beraber Ame­rika'nın 1951 Savunma Anlaşmasına gö­re daha fazla hak kazandığını söyleyebili­riz.

Gerçi hem 1951 Savunma Anlaşması hem 2004 Igaliku Anlaşması kapsam ola­rak farklıydı. Tabii şunu bir kez daha ifa­de ediyorum bu anlaşmanın şu an detayla­rına tam olarak hakim değiliz ve Trump'ın açıklamaları ve kulislerde dolanan mevcut bilgilerle kısıtlı yorumlar üzerinden gidi­yoruz. Malumunuz Amerika'nın Grönland ilgisi yeni değil. Daha önce 1867, 1946 ve 2019 senelerinde de ABD satın alma giri­şimlerinde bulundu ancak Danimarka ta­rafından bu girişimler reddedildi.

Trump 2025'te Grönland'a ihtiyacımız var diyerek bir NATO ülkesine bağlı top­rakları resmen isteyen ilk Amerikan Baş­kanı oldu diyebiliriz. Bu süreç Trump’ın ikinci döneminin başından beri Danimar­ka, Avrupa Birliği, Grönland ve Ameri­ka'nın arasını fazlasıyla gerginleştiriyordu. Bu anlaşmanın birdenbire hayata geçmesi ister istemez ne değişti sorusunu akıllara getirdi. Anlaşıldığı kadarıyla Trump 1951 Anlaşmasından farklı olarak bu anlaşmay­la Amerika'nın zaten Grönland'da mevcut olan askeri haklarını NATO'nun ömrüyle sınırlı olmaktan çıkarıp süresiz hale geti­riyor. NATO çerçevesinden çıkarıp, Dani­marka, Amerika ve Grönland arasında üçlü bir anlaşma haline getiriyor ama belki en önemli değişiklik Çin ve Rusya gibi ülke­lerin burada gerek üst kurmalarını gerekse liman işletme, maden işletme gibi faaliyet­lerde bulunmasının da önüne geçiyor.

Kasım seçimleri için bir koz mu?

Birçok uzman, Trump’ın bu hamlesini aslında küçük şekil değişikliklerinden iba­ret diyerek lanse ederken, Kasım seçimle­ri için kullanmak istediği bir koz olarak da görüyor. Ama ben biraz farklı düşünüyo­rum. Eğer anlaşma gerçekten Amerika'nın Grönland'daki mevcudiyetini NATO bün­yesinden çıkarıp ve NATO'nun ömrü ile sı­nırlı kalmaktan çıkarıp Amerika, Grönland ve Danimarka'nın üçlü anlaşmasına çevir­diyse, Rusya'nın, Çin'in ya da herhangi baş­ka bir ülkenin buradaki ticari faaliyetleri­nin madencilik, enerji, liman işletmeciliği gibi stratejik sektörlerde yatırım yapma­sının önüne geçebiliyorsa bence o zaman Trump gerçekten Amerika'nın geleceği açı­sından önemli bir adım attı demektir.

Dördüncü kez söylüyorum bütün bunla­rı anlaşmanın detaylarını bilmeden tama­men kulislerde dolaşan satır başları üzerin­den yorumluyoruz. Ama bu bile başlı başına Amerika'nın Rusya ve Çin'i bölgeden uzak tutması açısından büyük önem arz ediyor. Temel olarak baktığımızda bu anlaşmanın muhtemelen en büyük getirisi Amerika'nın zaten sahip olduğu askeri üs ve bazı ticari faaliyetler gibi hakları daha hukuki ve sağ­lam bir zemine oturtup ileride gündeme ge­lebilecek uluslararası hukuk tartışmaları­nın nispeten önüne geçmeyi sağlamasıdır. Ve tabii ki işi süresizleştirmek gibi önemli bir diplomatik hamle olmuştur.

Dünyanın en önemli gerginlik noktası olacak

Şu çok net bir şekilde unutulmamalı­dır ki, Grönland gerek enerji gerek küresel ısınma ile birlikte açığa çıkan madenleri ve buzulların erimesiyle etrafında açılan tica­ret yollarıyla birlikte bundan sonra dünya­nın belki de en önemli gerginlik noktala­rından biri olacaktır. Dünya enerji sektö­rüne stratejik madenleri ve elementleri ile deniz ticaretini ve deniz yollarını kökten etkileyecek bir coğrafyanın üzerinde Ame­rika’nın sağlamlaştırdığı bu hukuki haklar ve bunun Amerika'ya sağlayacağı büyük avantajlar önümüzdeki yıllarda daha da belirginleşecek, sağladığı avantajlar daha da keskinleşecektir.

Birleşmiş Milletler toplantısı esnasında netleşmesini beklediğimiz detaylar bun­dan sonraki dünyanın belki de en stratejik noktasında dönecek olan diplomasinin yö­nünü gösterecektir.