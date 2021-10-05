Grup toplantılarında gündem ekonomi ve 'Kürt sorunu' tartışması

Yeni yasama yılının başlamasının ardından ilk grup toplantısını yapan liderler Kürt sorunundan, ekonomiye yeni anayasadan dış politikaya kadar pek çok başlığı gündemlerine aldılar.

Kılıçdaroğlu: Kara kış ekonomisi yaşayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomiye ve hayat pahalılığına ilişkin olarak “Kara kış geliyor kara kış ekonomisi yaşayacağız. İnsanlar faturalarını ödeyemiyorlar. Daha henüz siz baharınızı yaşıyorsunuz daha zamlar gelmedi kara kışta göreceksiniz Erdoğan ekonomisini milleti nasıl perişan ettiğini. Yağmur gibi zamlar gelecek” dedi.

Cumhurbaşkanının, Tarım Kredi kooperatiflerini marketinde yaptığı ‘fiyatlar uygun’ açıklamasını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Sana göre uygun. Sen bedava yaşıyorsun zaten “ sözleriyle tepki gösterdi. İktidarın halkın sorunları çözmek gibi bir düşüncesi olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, yurt sorununu hatırlatarak, “Ankara'nın içini boşaltıyorlar. Şimdiden parça parça Merkez Bankası'nı İstanbul'a nasıl taşıyacağız. Tefeciler Londra'da olmasın da o binada olsun. Allah inandırsın o binayı öğrenci yurt yapacağız Merkez Bankası Ankara'da kalacak” dedi. Kılıçdaroğlu, isim vermeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya “10 bin dolar rüşvet alıyor diye çıkıp konuştun. Savcılığa suç duyurusunda niye bulunmadın? Bir İçişleri Bakanı rüşveti koruyorsa temiz adam değildir. Rüşvetçiyi koruyorsa temiz adam değildir” diye seslendi.

Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı var

“Türkiye’de Kürt sorunu yoktur” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türk milleti birdir, kardeştir, büyük bir ailedir” dedi. Türkiye’nin terör ve bölücülük sorunu olduğunu, Türkiye’nin 37 yıldır terör ve bölücülükle mücadele ettiğini, terörün doğrudan maliyetinin 1 trilyon 207 milyar dolar olduğunu ifade eden Bahçeli, FETÖ ve diğer örgütlerle mücadelede harcanan 350 milyar doların da eklemlenmesiyle terörün toplam faturasının 2 trilyon 256 milyar 48 milyon dolar olduğunu söyledi.

Fahiş fiyatlara değinen, zamlı fiyatlardan samimi olarak sızlananlara hak verdiğini, fırsatçıların üzerine sonuna kadar gidilmesini istediklerini söyleyen Bahçeli, “Fakat vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır” dedi. Seçimlerin zamanında yapılacağına vurgu yapan Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin işlerlik ve işlevsellik kazanması için mücadelelerini devam edeceğini, laiklik tartışmalarının da vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Sancar: Kürt sorunu bir yılda nasıl çözüldü de kimsenin bundan haberi olmadı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Cumhurbaşkanının “Kürt sorununu çözdük” açıklamasına ilişkin olarak, "Kürt sorunu bir yılda nasıl çözüldü de hiç kimsenin bundan haberi olmadı?” diye sordu. 27 Eylül’de yayınladıklarını deklarasyonun Türkiye’nin deklarasyonu olduğunu belirterek, “Bu deklarasyonu yayımlama amacımız ne birileriyle pazarlık hesabı ne de birilerine ayar verme derdidir” dedi.