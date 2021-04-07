Grupların gündemi emekli amirallerin bildirisi ve darbe tartışmaları

104 emekli amiralin bildirisi üzerinden süren ‘darbe ‘tartışmalarına ilişkin olarak "Amaç gündemi değiştirmek" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ne darbesi kardeşim. Ne darbe paranoyası bu? İşsizlik konuşulmasın, çiftçi sorunuyla baş başa kalsın. Sen çıkıp baştan ne Montrö Sözleşmesi, Ne Lozan’ı kardeşim, bunlar Türkiye’nin güvencesidir desen bir şey olmayacak. Sonra bunlar darbeci” açıklamasıyla iktidarı eleştirdi. “Geçti bunlar, kimse yemiyor artık bunları. Emekli amiral dünyanın neresinde darbe yaptı? Bunlar akıllarını peynir ekmekle yemişler” diyen Kılıçdaroğlu, devleti sağlıklı yöneten bir iktidarın olmadığını söyledi. “Allah bunlara akıl fikir versin. Bu millet bu numaraların hiçbirini yemiyor” diye konuşan Kılıçdaroğlu, halkın seçim sandığının kurulmasını istediğini söyledi. Vatandaşın yaşadığı ekonomik sorunlara değinen Kılıçdaroğlu “Tümüyle yönetim erkini kaybetmiş bir siyasal iktidarla karşı karşıyayız. Türkiye’yi yönetemiyor. Çaresizlik üreten, yapay gündemlerle toplumu meşgul etmek isteyen bir kişinin yönetimiyle karşı karşıyayız” dedi.

Bahçeli: Montrö kırmızı çizgimiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise grup toplantısında “Montrö Boğazlar Sözleşmesi Lozan Antlaşması’nın tamamlayıcı bir halkası, ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı zamanda bizim kırmızı çizgimiz, Karadeniz’in barış ve istikrar güvencesidir. Kaldı ki, hiç kimsenin de Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni tartışmaya açtığı, feshedelim dediği falan da yoktur” dedi. 104 emekli amiralin Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesi olduğunu söyleyen Bahçeli, “Bu suç cezasız kalamaz, kalmayacaktır. İbreti alem için, 104 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları ellerinden alınmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Bildiriyle ilgili adli ve idari soruşturma derinleştirilerek tekemmül ettirilmelidir. Arkasında kim var, önünde kimler duruyor, alayı ortaya çıkarılmalı ve milletimize teşhir edilmelidir” diye konuştu. Bahçeli, 4 Nisan bildirisinin görünmeyen imzasının Kılıçdaroğlu’na ait olduğunu söyledi.

SANCAR: İKTİDAR, BİLDİRİYİ SİYASETEN KULLANMA TELAŞINDA

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar emekli amirallerin yayımladığı bildiriden iktidarın her zaman yaptığı gibi siyasi kurnazlık ve fırsatçılıkla darbe tehdidi üretme ve bunu siyaseten kullanma telaşına girdiğini söyledi. Sancar, “Bir bildiriden darbe tehdidi üretmeye çalışan iktidara şunları hatırlatalım, binlerce arkadaşımızın haksız ve hukuksuz biçimde tutuklanmasının adı darbe değil midir?” diye sordu.