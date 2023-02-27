GSMA Barcelona başlıyor

Dünya GSM Birliği (GSMA) tarafından organize edilen Mobile World Congress Barcelona ( MWC - Dünya Mobil Kongresi) bugün başlıyor. 2020 ve 2021 yıllarında Covid-19 salgını tedbirleri ile yara alan organizasyon, geçtiğimiz yıl da Ukrayna-Rusya savaşının gölgesinde kalmıştı.

Hem mobil teknolojilere yönelik ürün ve hizmetlerin tanıtıldığı bir fuar hem de mobil teknolojilerin geleceğine yönelik tartışmaların gerçekleştiği bir kongre olarak dikkat çeken etkinlik, ABD’nin LasVegas kentinde düzenlenen CES’ten sonra yılın ikinci büyük etkinliği.

CES, gitgide bir otomobil fuarı hüviyetine bürünürken MWC ise hız kesen akıllı telefon inovasyonu gölgesinde kendisine bir çıkış arıyor. Geçtiğimiz üç yıl içinde pandemi ve savaş gölgesinde kalan etkinlik, bu yıl da yavaşlayan ekonomi ve mobil teknolojilere olan talep daralmasının gölgesinde kendisine yön bulmaya çalışacak.

Türkiye açısından durum biraz daha farklı. 6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrasında, özellikle, etkinliğin kongre bacağına katılım konusunda Türkiye’de iptaller yaşandı. Bakanlık ve telekom operatörleri geniş katılımlarını ya iptal ettiler veya sınırlı bir katılım ile sınırlandırdılar.

Fuar katılımı orta karar

İşin fuar katılımı ve Türk şirketlerin fuarda açacakları standlar ise ‘mecburen’ devam ediyor. Yurt dışına açılım için önemli bir basamak olan fuarda Türk şirketlerinin yine yoğun bir katılımı var ancak pandemi öncesi döneme göre hâlâ kısıtlı. İstanbul Ticaret Odası ve Teknopark İstanbul’un öncülüğünde fuara ciddi bir katılım var.

Bunun yanında GSMA üyesi olan Figensoft ve P.I. Works ile birlikte fuarın gediklileri Telenity, Etiya gibi şirketlerimizle birlikte çok fazla sayıda olmasa da çeşitli şirketlerimiz fuarda boy gösterecek. Hem GSMA yönetimi, hem de şirketler için bu yılki fuar ve kongre bir karar yılı olacak gibi. Bunun içindir ki fuar yönetimi bu yıl etkinliğe biraz daha fazla önem gösteriyor.

İşin kongre tarafında 5G yine tartışılan konuların başında yer alacak. 5G’nin nasıl yaygınlaştırılacağı önemli konu başlıklarından birisi olurken 6G konusunda da yol haritası belirlenmeye çalışılacak. Fintech, Metaverse, yapay zeka ve güvenlik konuşulacak ana başlıklar arasında yer alacak. Bunun yanında mobil teknolojilerin endüstriyel üretimde kullanımı ve akıllı şehirler yine önemli konum başlıkları olacak.

Üreticiler çıkış arıyor

Her geçen gün birbirine benzeyen ve bir önceki modellerden farklı telefonlar sunamayan üreticiler yine yeni telefon lansmanları yapacak. Ağırlıklı olarak Çinli üreticiler Honor, Xiaomi, Oppo, OnePlus, Realme, ZTE, Huawei yeni telefon modellerini ve akıllı cihazlarını tanıtacak gibi görünüyor. Ancak cihaz kısmına, geçen yıla damgasını vura Fairphone, Nothing Phone gibi değişik konsepte, sınırlı özelliklere sahip olan telefonlara benzer bir yapılanmanın damga vurması beklenilebilir.

Kaldı ki fuarın açılışından iki gün önce, Nokia markası altında telefon üretip satan HMD Global, evde kendinizin tamir edebileceği Nokia G22 modelini duyurarak bunun sinyalini verdi. İşin teknoloji tarafında ise uydu teknolojisini, mobil şebekeye bağlayan yonga setleri geleceği şekillendirecek gibi. Apple’ın eylül ayında duyurduğu uydu bağlantılı S.O.S. hizmeti işlemci üreticileri Samsung ve MediaTek’i de cesaretlendirmiş görünüyor.

Bu şirketlerin de yeni modem ve işlemci teknolojilerini fuarda deneyimleyeceğiz. Kapsama alanı olmayan yerlerde, elimizdeki cep telefonlarından, uydu vasıtası ile mobil şebekelere bağlı cihazlarla haberleşme olanağı sağlanacak. Sanırım cihazlardan daha çok bu konsept mobil dünya kongresine damga vuran gelişmelere sahne olacak.