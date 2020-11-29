GSYH ne olur?

İkinci çeyreğe ilişkin GSYH değişiminin açıklandığı 31 Ağustos’ta küçülmenin ne kadar olabileceğini irdelemiştik.

Bu kez de kendi görüşümüzü de ekleyerek yarın saat 10.00’da açıklanacak üçüncü çeyrek oranının ne kadar olabileceğine bakalım:

- Küçülme... İhtimal dahilinde değil.

- Yüzde 5’in altında büyüme... Pek beklenmiyor.

- Yüzde 5-10 arası büyüme... En ağırlıklı tahmin.

- Yüzde 5’in üstünde büyüme... Harika olur ama beklenmemeli.

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Sanayi üretimi ham endekse göre üçüncü çeyrekte geçen yıla göre yüzde 6.8 arttı. Bu bir öncü gösterge ama GSYH büyümesi daha düşük beklenmeli; çünkü özellikle hizmetler sektöründe ve bu kapsamda özellikle turizmde ciddi bir daralma olacak. Bu yüzden de üçüncü çeyrek büyümesinin yüzde 4-6 arasında, daha çok da yüzde 4-5 arasında gelmesi sanki daha ağır basan bir olasılık gibi.

Üçüncü çeyrek büyümesinde yüzde 5’e, hatta 6’ya ulaşmak mümkün gibi görünüyorsa da son çeyrekte bu oranları yakalamak çok zor olacak. İki nedenle; bir, ekonomiler yeniden kabuğuna çekilmeye başladı; iki, geçen yılın yüksek gerçekleşmesi olumsuz baz etkisi doğuracak.

Bu arada GSYH’nin ilk çeyrekte yüzde 4.4 büyüdüğünü, ikinci çeyrekte ise yüzde 9.9 küçüldüğünü hatırlatalım.