GÜBRETAŞ’ın Razi satışı son virajda

Türkiye’nin İran’daki en önemli sanayi yatırımı olan Razi Petrochemical’de satış sürecinde son viraja girildi. Bilindiği üzere 2008 yılında Gübretaş’ın 656 milyon dolara yüzde 50’ye yakın hissesini satın alarak İran’a adım attığı Razi’de satış kararı alınmıştı. DÜNYA’nın edindiği bilgiye göre satış görüşmelerinde alıcı gruplardan teklifler önümüzdeki hafta alınacak. Bu ay sonuna kadar, işlemin tamamlanma süreci başlayacak. Sektör yetkililerinden edindiğim bilgilere göre Kasım 2024’te vitrine çıkan Razi’deki hisse satışı sürecinde trafiğin yoğun olduğunu, hem Türkiye’den hem de İran’dan şirket ve yatırımcıların masada olduğunu öğrendim.

İlgi yoğun, teklif çok

Edindiğim bilgilere göre Kasım 2024'te başlayan satış sürecinin olumlu seyrettiği, belirlenen takvimle uyumlu olduğu, önümüzdeki hafta, en geç mayıs ayı sonuna kadar alınan tekliflerle birlikte imza süreci resmen başlayacak. Bilgi aldığım sektör yetkilileri, Razi’nin satışının küresel piyasalardaki durgunluğa rağmen beklenenden daha olumlu geçtiğini, ilginin ise oldukça yoğun olduğunu belirtiyor.

Gübretaş’ın yatırımlarıyla büyüdü

İran’ın en büyük özel gübre üreticisi olan Razi Petrochemical şirketi 1968 yılında amonyak, sülfürik ve fosforik asit gibi ara maddelerin yanı sıra ÜRE ve DAP gibi gübrelerin üretimi amacıyla ülkenin güneyinde bulunan Mahsahr kentinde kuruldu. Özelleştirme sürecinde 850 bin metrekarelik arazi üzerine kurulu ve büyük bir limana sahip olan tesisler İran'ın en büyük gübre kompleksi olma özelliği taşıyordu. Tesislerde 3 adet amonyak, 3 adet sülfürik asit, 1 adet fosforik asit, 2 adet üre, 2 adet DAP ünitesi bulunuyordu. DAP'ta 450.000 ton/yıl, ÜRE ise 704.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahip tesislerin bütün ürünlerde Gübretaş’a geçtiğimi yıl 4.4 milyon ton üretim kapasitesine sahipti. Gübretaş’ın yatırımlarıyla büyüyen Razi, Türk şirketin de yurtdışındaki ilk yatırımı oldu.

Şubat ayında KAP’a açıklama yapmıştı

Gübretaş’ta , şubat ayı sonunda Kamuya Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada satış sürecinin devam ettiğini, henüz nihai bir gelişme olmadığını vurgulamıştı. Açıklamada, “sürecin şeffaf bir şekilde ilerlediğini ve herhangi bir gelişme olması durumunda kamuoyunun bilgilendirileceği” ifade edilmişti.