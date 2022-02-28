Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması açıklanıyor, 6 lider yeniden bir araya geliyor

Muhalefet partilerinin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı savunduğu, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması bugün kamuoyuna açıklanacak. Ankara’da Bilkent Otel’de 13.30’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun bu ay ikinci kez bir araya geleceği toplantıda, sistem çalışması tüm detaylarıyla paylaşılacak.

22 sayfalık mutabakat metnine liderler imza atacak. Liderlerin oturma düzeninin davetiye de olduğu gibi CHP, DEVA, DP, Gelecek, İYİ Parti ve Saadet Partisi şeklinde alfabetik olması bekleniyor.

Sistem çalışması, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp tarafından yürütüldü. Çalışmanın da aynı isimler tarafından özet şekilde okunması bekleniyor.

Liderlerin uzun kürsü konuşması yapması beklenmiyor. Mutabakat metninin açıklanmasının ardından liderlerin ve parti kurmaylarının daha sık bir araya geleceği yeni bir sürece girilecek. Gerek seçim öncesi gerekse seçim sonrası izlenecek yol haritası çizilerek, yeni bir mutabakat metni oluşturularak ilkeler belirlenecek.

Cumhurbaşkanının yetkileri sınırlandırılacak

Parti kurmaylarının geçtiğimiz Ekim ayında üzerinde çalışmaya başladıkları, çok sayıda toplantı sonrası Ocak ayında genel başkanların son şeklini verdikleri güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında yasama, yürütme, yargı başlıkları yeniden ele alınıyor.

Yapılan çalışmadan yansıyanlara göre; partili cumhurbaşkanlığına son verilecek, cumhurbaşkanın yetkileri sınırlandırılacak, sembolik yetkileri olacak, cumhurbaşkanı 7 yıllığına bir kez seçilecek. Hükümet Meclisin içinden çıkacak, başbakan daha fazla yetkiye sahip olacak.

Cumhurbaşkanının, parlamenter sistemdeki gibi bakanları “veto” yetkisi olmayacak, başbakanın önerdiği ismi bakan olarak onaylayacak. Ekonomi alanında Merkez Bankası bağımsızlığı sağlanacak, üst kurullar da aynı şekilde bağımsızlığı esas alınarak yeniden yapılandırılacak.

Meclisin bütçe hakkının güçlendirilmesi için Kesin Hesap Komisyonu kurulacak. Siyasi etik yasası çıkarılacak, Hakimler ve Savcılar Kurulu ayrılacak, çoklu baro sistemine son verilecek, kamuda işe alımlarda liyakat esas alınacak.