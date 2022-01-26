Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için yöntem belirlenecek

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem (GPS) önerisi üzerinden çalışan 6 partinin temsilcileri bugün bir kez daha bir araya gelecek. Geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda üzerinde uzlaşmaya varılan metin üzerinde redaksiyon yapan parti kurmaylarının bugün yapacakları toplantının gündemini güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasının kamuoyuna açıklanmasında izlenecek yol ve yöntemin belirlenmesi oluşturacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a gerçekleştirdiği ziyarette Babacan, bugün yapılacak toplantıya ilişkin ‘iletişimin takvimini, yöntemini beraberce konuşup karar bağlayacaklar’ açıklaması yaptı.



Bugün akşam yapılacak toplantıda CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün ile DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu'ndan oluşan güçlendirilmiş parlamenter sistem komisyonunun çalışmanın kamuoyuna nasıl açıklanacağı ile ilgili yol haritasını ortaya koyması bekleniyor. Genel başkanlara geçtiğimiz günlerde sunulan sistem çalışmasının Şubat ayı içerisinde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Bugüne kadar ikili görüşmeler şeklinde götürülen sürecin, parlamenter sistem çalışmasının açıklanması sırasında 6 siyasi partinin genel başkanlarının ilk kez bir araya gelerek kamuoyuna birlikte görüntü vereceği bir sürece dönüşmesi bekleniyor.

Davutoğlu - Babacan buluşması bugün

Liderler arasında geçtiğimiz hafta yeniden hızlanan görüşme trafiği bu hafta da sürüyor. Millet İttifakı’nın geçtiğimiz seçimlerde önemli bir işlevi yerine getirdiğini ancak önümüzdeki dönem için 6 partinin yeni bir vizyonla yola devam etmesi ve ittifakın bu anlayışla yeniden şekillendirilmesi düşüncesiyle liderlerle temasa geçen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüştü. Davutoğlu, görüşmelerine bugün de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’la sürdürecek. Davutoğlu’nun, karantina sürecinin tamamlanmasının ardından SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bir araya gelmesi bekleniyor.