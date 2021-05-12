‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’in detayları bayram sonrası ortaya çıkıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümünde yeni anayasa“ vizyonuyla 100 maddelik anayasa önerisini açıkladı. Yeni anayasa ile amaçlarının başkanlık sistemini kurumsallaştırmak olduğunu söyledi. MHP Lideri Bahçeli tarafından atılan bu adamın ardından AK Parti’den ilk açıklama Grup Başkanı Naci Bostancı'dan geldi. Bostancı, “Sayın Bahçeli'nin yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır” dedi. MHP tarafından açıklanan çalışmaya Millet İttifakı kapıyı kapattı. CHP ve İYİ Parti gündem değiştirme olarak değerlendirirken, asıl gündemin ekonomi olduğunu bildirdiler.

Ortak ilkeler bildirgesi hazırlanacak

Baştan beri ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i savunan Millet İttifakı çatısı altındaki partilerin ayrı ayrı sürdürdükleri sistem çalışmaları bayram sonrası ortaya çıkacak. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda uzun zamandır devam eden çalışmalarını tamamlayan CHP, 110 sayfalık bir rapor hazırladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu temel ilkeleri belirledikleri sistem çalışmasını önce MYK’da ele alacaklarını daha sonra PM’ye sunulacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, başlıklar halinde belirledikleri ilkeleri diğer partilerle de paylaşarak, bütün partiler uzlaştıktan sonra, ortak bir ilkeler bildirgesi hazırlanabileceği açıklamasını yaptı. İYİ Parti’de de "İyileştirilmiş Ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışması tamamlandı. Temel ilkelerin başlıklar halinde belirlendiği 70 sayfalık çalışma yapıldı. İYİ Parti'nin yaptığı çalışmanın 26 Mayıs Çarşamba günü yapılacak İYİ Parti Grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener tarafından açıklanması planlanıyor. İYİ Parti’nin yaptığı çalışma da bir anayasa metni değil, parlamenter sistemin çatısını oluşturacak ilkelerin yer aldığı bir sistem önerisi özelliğini taşıyor. Millet İttifakı cephesinde yapılan çalışmalarda yeni bir anayasa yazmak yerine önce temel ilkelerin belirlenmesi hedefleniyor. İttifaktaki partilerin ilkelerde uzlaşması halinde bu ilkelerin hayata geçirileceğine ilişkin kamuoyuna ortak bir açıklama yaparak yeni ve sivil bir anayasa için ilk adımı atmaları bekleniyor.