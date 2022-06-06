Güçlü ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası piyasalar

Beklentilerden güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası tahvil emtia ve hisse senetlerinde eş anlı sert satışlarla haftaya başlıyoruz. Emin liman yatırım aracı olarak görülen dolar güçleniyor.

Açıklanan veri ABD ekonomisinin, sınırlı bir yavaşlamaya rağmen, halen güçlü olduğuna işaret ediyor. Mayıs ayında tarım dışı istihdam 390 bin kişi ile 2021 Nisan’ından sonra en düşük hızla artıyor. Yıllık ücret artışı yüzde 5,2 ile geçen ayki yüzde 5,5’e göre sınırlı geriliyor.

Tarım dışı istihdam ve enflasyon Fed’in para politikası patikasını belirlerken kullandığı en önemli göstergeler. Bu hafta cuma günü açıklanacak enflasyon verisinde de muhtemelen benzer bir eğilim göreceğiz. Yıllık enflasyon sınırlı oranda gerilemesine rağmen piyasaları memnun etmeyecek.

Güçlü çıkan veri nedeniyle Fed’in haziran ve temmuz aylarında ilave sıkılaşmaya gitmesi beklenmiyor. Beklenti 2 X 50 baz puan ile yola devam edilmesi. Ancak eylül toplantısı için 25 baz puan olan faiz artırım ihtimali 50 baz puana yükseliyor.

Fed’in para politikasını ilave sıkılaştırmaya gitmesi nedeniyle küresel risk iştahının bozulmasını beklemiyoruz. Son dönemdeki sıkılaşma adımlarına rağmen ABD politika faizi eksi yüzde 7 ile halen çok düşük bir seviyede.

Geçmiş veri gelişmekte olan ülkeler için temel riskin ABD faiz artışı değil, doların güçlenmesi olduğunu gösteriyor. 2009 krizi sonrası tahvil faizlerinin arttığı ve büyümenin hızlı olduğu sekiz dönemin altısında gelişmekte olan ülke borsaları dolar bazında değer kazanıyor.

Dünyadan bağımsız nedenlerle Türkiye hisseleri ve Türk lirası gelişmekte olan ülkelere göre daha kırılgan ABD tahvil faizlerinin arttığı sekiz dönemin altısında MSCI Türkiye, beşinde Türk lirası değer kaybediyor.

Doların güçlendiği dönemde durum daha kötü. Gelişmekte olan ülkeler genelde değer kaybediyor. Türkiye varlıklarındaki değer kaybı maalesef daha sert.

Bu kez durum değişir mi? Emin değiliz. Risk priminin yüksekliği, değerlemelerin düşüklüğü, yabancı yatırımcı pozisyonlamasının yüksekliği, finansal baskılamadan kaçan yerleşik yatırımcının hisse senedi ve Eurobond ağırlığını artırması Türkiye varlıklarını destekliyor.

Buna karşın, yüzde otuzun üzerinde eksi reel faiz veren Türk lirası dışsal şoklara karşı kırılgan konumda. Türk lirasının değer kaybetmeye devam etmesi durumunda kur, enflasyon, ücret kısır döngüsüne girilmesi ihtimali artıyor.

Kurun yükselmeye devam etmesi yalnızca fiyat istikrarsızlığına değil, finansal istikrarsızlığa da yol açabilir. Kamu maliyesinden, şirket bilançolarına ve banka bilançolarına uzanan yıkıcı etkiler oluşur.

Güçlü ABD tarım dışı istihdam verisi ve Fed’in ilave sıkılaşmaya gitmesi ihtimali nedeniyle Türkiye varlıkları için görüşümüzü değiştirmiyoruz.

“Türkiye varlıklarını Türk lirası riski almadan alın” görüşümüzü sürdürüyoruz. Kısa-orta vadeli Eurobondlar ve hisse senetleri halen alım için uygun seviyelerde.

Ancak riski sevmeyen ve karlı pozisyonu olan yatırımcılar piyasalardaki olası oynaklığa karşı sınırlı pozisyon azaltabilirler.