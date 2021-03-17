Güçlü bir yapı sağlam bir zemine inşa edilebilir

Bir ekonomide kırılganlıklar sürdürülebilirlik önünde engel oluşturuyorsa ve mevcut yapı gelmekte olan ihtiyaçları karşılamıyorsa reform ihtiyacı doğar. Ülkemizde bugüne kadar çok sayıda reform girişimi olmasına rağmen hala reform yapma ihtiyacının olması, bu girişimlerin amacına tam ulaşamadığını gösteriyor. Son açıklanan ekonomik reform paketinde üretim, yatırım, istihdam ve ihracatın öne çıktığını görüyoruz. Bunu başarmak için yüksek teknolojili ürün ihracatı ve ithal ikamesini amaçlayan yerli üretim hedefleniyor. Önceki reform paketlerinde de böyleydi. Hedefler gayet iyi. Fakat bunu başarmak için ortaya konan çerçeve eksik ve yetersiz kalıyor.

Geçmiştekilerden farklı reformlara ihtiyacımız var. Sağlam bir zemin olmadan, güçlü bir yapı inşa edemezsiniz. Yüksek ve oynak enflasyonun olduğu bir ortamda reform yapmak, orta ve uzun vadeli beklenti yaratmak daha zordur. Üretime ve yatırıma yönelen bir ekonomi ancak düşük enflasyon ve dolayısıyla düşük faiz ortamında mümkündür. Yüksek enflasyon ve faiz ortamında işletmeler faaliyet dışı gelirlere daha fazla yönelirler. Sürdürülebilirlik için, değişim için en öncelikli ekonomi politikasının enflasyon ile mücadele olması gerekiyor. Yakın tarihimize bakalım. 2003-2008 arası ülkemizde enflasyon ve faizlerin düştüğü, reformların yapıldığı, güvenin arttığı dönem olmuştur. Geçtiğimiz kasım ayından bu yana finansal piyasalarda yaşanan görece iyimserliğin ana nedeni de Merkez Bankasının ve enflasyon ile mücadelenin öne çıkmasıdır.

Son açıklanan ekonomik reform paketinde, enflasyonun ana başlıklardan birisi olduğunu fakat en öncelikli konu olmadığını görüyoruz. Enflasyon ile mücadelede tek haneli enflasyon hedefleniyor. Yakın geçmişte sık sık tek haneli enflasyona gelmemize rağmen, ardından çok yüksek oranlara gittik. O nedenle önce yüzde 5 sonra yüzde 2 enflasyon gibi gelişmiş ülkelerin seyrettiği çok düşük enflasyon hedefine kararlı bir şekilde odaklanmamız ve gereğini yapmamız gerekiyor. Türkiye’de enflasyonun üç ana nedeni bulunuyor. Birincisi ve en önemlisi döviz kurlarındaki artıştır. İkincisi, gıda fiyatlarının aşırı yüksekliğidir. Üçüncüsü, yönetilen ve yönlendirilen fiyatların hedeflerin üzerinde arttırılmasıdır.

Döviz kurlarındaki artış ile mücadelede başarıya ulaşmak için cari açık vermeden büyümeyi başarmak gerekiyor. Burada değişim için üç alan üzerine, ihracat, ithalat ve turizme odaklanmamız gerekiyor. Reform paketinde ihracat ve ithalat var. Hedefler doğru. İhracat yüksek teknolojiye dayalı olarak artmalı, ithalat ise, başta enerji ve ara malları olmak üzere yerli ürünlerle ikame edilmeli. Yöntem, destek ve teşviklere dayanıyor. Bugüne kadar hep denediğimiz ama sonuçları tam alamadığımız bir yöntem. İhracat için sanayi planlarına, stratejik planlara ve kamu özel işbirliğine dayanan bir modele ihtiyacımız var. Almanya’dan Güney Kore’ye yüksek teknolojide önde olan tüm ülkelerin uyguladığı özünde budur. Kendi yapımıza uygun bir model gerçekleştirmemiz gerekiyor. En büyük ithalat faturamızı enerji için ödüyoruz. Yakın geleceğin tartışmasız enerjisi, yenilenebilir enerjiler olacak. Bir süre sonra, ürünlerin karbon ayak izi çok daha yakından izlenecek ve ürün talebinin ana belirleyenlerinden olacak. Reform paketinde bu konu sanayide yeşil dönüşüm başlığında yer alıyor. Yeşil dönüşüme destek ve teşvikler bulunuyor. Fakat bu dönüşümü belli bir takvim içinde planlı bir şekilde zorunlu kılmamız, bunun için yasal mevzuatları oluşturmamız gerekiyor. Bu çerçevede Paris İklim anlaşmasını imzalamamız bile önemli bir adım olur. Turizmde dünyada en çok turist çeken ülkelerden birisiyiz. Fakat çektiğimiz turist sayısına göre gelirimiz oldukça düşük. Bu sorunu aşmaya yönelik bir plan ve reform, cari açık sorununu çözmemize katkıda bulunur. Turizm sektörünün hem mevcut sorunlarını çözmemiz hem de geleceğe yönelik dönüşümünü başarmamız gerekiyor. Bu konunun reform paketinde yer almadığını görüyoruz. Özetle, cari açık sorununu çözersek kur riskini azaltarak enflasyon düşüşüne katkıda bulunuruz.

Enflasyon ile mücadelede gıda fiyatlarında istikrara da ihtiyacımız var. Pakette bu mücadele bulunuyor. Fakat mücadelenin ağırlıklı olarak fiyatlama ve dağıtım mekanizması üzerinde, rekabet koşullarını iyileştirmeye yönelik olduğunu görüyoruz. Kalıcı çözüm tarımsal verimliliği ve üretimi artırmaya yönelik orta ve uzun vadeli bir reform ile gerçekleştirilebilir. Enflasyon ile mücadelede vergi artış oranları, köprü ve otoyol geçiş ücretleri gibi yönetilen ve yönlendirilen fiyatların enflasyon hedefi ile uyumlu olması kesinlikle gerekli bir durum. Yakın geçmişte benzer taahhütler verildi ama uyulamadı. Enflasyon hedefimiz önümüzdeki iki yıl yüzde 5. Umarım bu sefer uyulur. Ekonomik reform paketine ilişkin konuşulacak çok konu var. Açıklanan reform paketinde 18 yaş altına BES, tahvil garanti fonu, katılım bankacılığına yönelik düzenlemeler, dijital bankacılık önemli ve olumlu adımlar. Yerimiz sınırlı olduğu için konunun bir boyutuna değindik. Ekonomiye ilişkin reformlarda öncelik enflasyon ve onunla ilintili yukarıda bahsettiğimiz alanlarda olursa, zemini sağlamlaştırır, üzerine daha sağlam bir yapı oluştururuz. O yapı içerisinde de sadece ekonomik değil, ekonomi dışı başta eğitim ve hukuk olmak üzere, yeni, heyecan yaratan, uygulamaya geçen, değişim hissi uyandıran reformlara ihtiyacımız var.