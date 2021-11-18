Güçlü enflasyon verileri ardından hızlı “tapering” çağrıları dikkat çekiyor

Küresel piyasalarda varyantlar, ilaç gelişmeleri, arz kısıtları, enflasyon endişeleri ve merkez bankaları politikaları takip edilen ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. FED’den yavaş “tapering” mesajı, Pfizer’ın Koronavirüs (Covid-19) ilacının olumlu deney sonuçları, güçlü bilançolar gibi gelişmeler eşliğinde yeni rekor seviyeleri test eden riski varlık sınıfında yer alan hisse senetlerinde kar satışları ardından yukarı eğilim korunuyor. Beklenenin üzerinde gelen güçlü Ekim ayı ABD TÜFE verisi yavaş “tapering” temasına yönelik soru işaretlerine neden olurken, tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yükselişlerin yanı sıra hisse senetlerinde satış baskısının etkili olduğunu takip etmiştik. Kar satışları ardından yukarı eğilimin korunduğu piyasalarda, küresel risk barometresi olarak da izlenen ve zirve seviyeleri test eden S&P 500 endeksi yıl başından bu yana yüzde 25, teknoloji endeksi Nasdaq yüzde 24, Dow Jones sınai endeksi yüzde 18, Russell 2000 endeksi ise yüzde 22 yükselmiş durumda. Kısa vadede bir düzeltme potansiyelinin olduğunu düşünmeye devam ediyoruz.

Büyümeye dair öncü veriler, ABD ekonomisinin Delta varyantı ardından güçlü bir şekilde toparlandığına işaret ediyor. Örneğin, son açıklanan güçlü sanayi üretimi ve perakende satış verileri de bu görünüme destek oldu. Tüketim harcamalarına yönelik sinyallerin takip edildiği perakende satışlar verisinde harcamalardaki geniş tabanlı yükseliş, yüksek tasarruflar ve artan ücretler, tüketimin güçlü şekilde sürdüğüne ve desteklendiğine işaret etti. Büyüme ve yüksek enflasyonla birlikte FED üzerinde baskıların artmaya devam edeceğini söyleyebiliriz.

Her ne kadar hisse piyasaları göz ardı etse de enflasyonda riskler yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Enerji fiyatları, düşük stoklar ve konut maliyetlerinin enflasyonu daha uzun süre yüksek tutabileceğine dair öngörüler göz ardı edilmemeli diye düşünüyoruz. Arz ve talep dengesizlikleri eşliğinde enflasyon riskleri yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Örneğin ABD’de çekirdek TÜFE endeksinin üçte birinden fazlasını oluşturan ve hızlanmaya başlaması beklenen barınma grubunun orta vadede enflasyon üzerinde yukarı baskı yaratacak ana kalemlerden biri olması bekleniyor. Ayrıca artan enerji fiyatlarıyla birlikte ücret enflasyonunun da önümüzdeki dönemde yeni bir yükseliş dalgasına yol açabileceğini ve ikinci el otomobil fiyatlarının tekrar yükselmeye başladığına da dikkat çekmek isteriz. - Son açıklanan ve güçlü sinyaller üreten Ekim TÜFE verisine baktığımızda endeksteki artışın enerji, barınma, gıda, ikinci el araba ve kamyon ve yeni araçlar grubu öncülüğünde genele yayılı olduğunu belirtelim. Çekirdek TÜFE endeksinde yıllık artış ise yüzde 4’ten yüzde 4,6’ya yükseldi. Barınma, ikinci el araba, kamyon ve yeni araçların yanı sıra tıbbi bakım, ev eşyaları gruplarında da yükselişler öne çıkıyor. Bununla birlikte bir önceki aya göre daha yavaş oranda olsa da havayolu ücretleri ve alkollü içeceklere ilişkin endeksler düşüş gösteren gruplar oldu.

Güçlü enflasyon verileri ardından hızlı “tapering” çağrıları da dikkat çekmeye devam ediyor. Örneğin eski New York FED Başkanı Bill Dudley, FED’in tapering’de hızlanması gerektiğini söylerken, “Bunu yapmak sorunlu olabilir. FED, bir yandan da yeni bir taper paniği yaratmak istemiyor” değerlendirmesini yaptı. Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers ise Pazartesi günkü Twitter paylaşımında “FED, ekonomideki aşırı ısınmanın öncelikli risk olduğuna dair işaret vermeli ve varlık alım azaltımını hızlandırmalı. Konut sektöründeki ısınmaya bakılırsa, ipotek teminatlı menkul kıymet alımına derhal son vermeli” dedi. Eski Richmond FED Başkanı Jeffrey Lacker ise FED’in büyük bir politika hatası yolunda ilerlediğini öne sürerek “FED, gelecek yılın ilk yarısında faiz artırmalı” yorumunu yaptı. Diğer taraftan Hazine Bakanı Janet Yellen ise yükselen fiyatları kontrol altına almanın yolunun Koronavirüs (Covid-19) salgınını kontrol altına almak olacağını belirtti ve enflasyonun 2022’nin ikinci yarısında hız keseceği tahminini yineledi.

Kısacası finansal şartların sıkılaşacağı ve maliye politikalarının daha az genişlemeci olacağı bir döneme giriyoruz. Enflasyon temasının önümüzdeki birkaç çeyrekte gündemde kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Emtialar ve döngüsel hisse senetleri favorilerimiz olmaya devam ediyor.