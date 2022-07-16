Güçperest olmayın

Güçperest; yani güce tapan demek. Ezilmişliğin kötü yanı; insanı nesne konumuna indirgemesidir. Nesne konumuna indirgendiğiniz andan itibaren sizin ciddi bir insanlaşma sürecine ihtiyacınız vardır. Eğer insanlaşmayı yaşamadan güçle tanışırsanız, sadece güçperest olursunuz. Sizi insan yapan hasletlerinizi kaybedersiniz. Bu durumda gücü olanlar hoyrat davranır, o gücün ezdikleri veya o güce yanaşanlar da güçperest olur çıkar. Etrafınıza bakın, güç sahiplerinin her yanı, o güce tapanlarla çevrilmişi durumda… Güç sahipleri, eğer bu gücü ezilmişlikleri ardından ele geçirmişlerse, bu gücü hoyratça kullanma eğilimine girerler. Zira o gücün getirdiği ağır sorumlulukları öğrenememişlerdir henüz.

Güç; para, mevki, siyasi ikbal veya nüfuz olabilir. Sorun, güç sahiplerinin kötü davranışı kadar o güce tapan güçperestlerin ahlaki erozyon yaşamalarıdır. Ahlak öğütücü güçten uzak durun. Taptığınız güç, daha fazla biat talep edecek, siz güçperest oldukça ahlaki çürüme artacak, toplum; değerlerinden uzaklaşacak.

Soru şu olmalıdır; güce tapan mısın, gücünle ezen misin? Eğer her ikisine de evet diyorsan, çürümüşlüğün kurbanı olmuşsun demektir. Eğer güce tapan isen, bu seni bağımlı yapar. Beynin tutsak edilmiş, biat ettiklerin tarafından yönetileceksin demektir. Eğer gücünle ezen isen; unutma ki her şey inceldiği yerden kopar, zulüm ise kalınlaştığı yerden…

Mazlumun ahı, indirir şahı… Derler ki bir toplumda güç sahibi zulmünü artırmışsa, sonu yakındır. Güç mağdurları direnmeye başlamışsa kurtuluş yakındır. Bugün güçperest bir kültür hâkim dünyaya… Toplum, gücü olanı yücelttikçe erdemli insanlar kaybediyor. Adalet güçlüden yana çıkınca toplum çürüyor. Bireyleri bencilleşiyor. Bireyleri bencilleşen uluslar da yıkılmaya yüz tutuyor.

Peki; güçperest ile nasıl baş edeceğiz? Öncelikle gücüyle ezen olmaktan çıkmalı. Farkında veya değil pek çok insan güçten besleniyor, güç mağduru oluyor, gücü yettiğince kendisi zulmedebiliyor. Bu zulüm bir karıncaya, serçeye olduğu kadar kendi ailesine, iş ortağına veya komşusuna yönelebiliyor. Gücüyle ezenlere karşı durmak gerekiyor. Yetiyorsa karşı gücüyle, yetmiyorsa diliyle uyararak, onu da başaramıyorsa kalbinden onu söküp atarak… Kendimize bakınca bir güç abidesi mi görüyoruz yoksa bir güçperest bir beden mi? Sen de güç envanterini çıkarmaya ne dersin?