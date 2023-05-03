Avrupa Parlamentosu’nun girişimiyle Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da buluşan ulusal parlamentoların başkanları “gücün tabana yayılması için parlamentoların daha güçlü olmaları” gerektiğini konuştular…

Zaten demokrasinin en büyük özelliği de gücün tabana yayılması değil midir? Türkiye son bir aydır tamamen seçimlere kilitlenmiş durumda. Haber kanallarında sadece ve sadece “seçim”ler konuşuluyor 24 saat boyunca. Ana akım televizyonlar ise “dizi”- den geçilmiyor.

Türkiye 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere hazırlanırken, yurtdışında yaşayan insanlar dünyanın 73 ülkesinde oy vermeye başladı. Türkiye’deki seçimlerden tam 18 gün önce oy kullanan yurtdışındaki seçmen, bunun haksızlık olduğunu düşünüyor.

Türkiye’deki seçimlerden tam bir hafta önce en son oyun kullanılacağı yurtdışı sandıklarında yaklaşık 3.3 milyon seçmen bulunuyor. Seçimlerden 18 gün önce oy kullanan vatandaşların bu süre zarfında gelişecek olaylar karşısında seçimlerde oyunun rengini değiştirmesi mümkün değil. Düşünsenize bir aday hakkında ortaya çıkabilecek lehte veya aleyhte gelişme karşısında seçmenin eli kolu bağlı.

Bir seçmenin dediği gibi, “seçim gününe kadar kim bilir kasetler çıkabilir, birileri ellerinde kanıtlarla sosyal medyayı sallayabilir veya adayların biri beni ikna edebilecek yeni bir vaat ortaya atabilir ama ben zaten önümüzdeki 5 yıl için oyumu vermiş olacağım…” Bu, gerçekten de 3.3 milyon yurtdışı seçmenine haksızlık…

Belçika’nın 3 farklı bölgesinde kurulan sandıklarda oy kullanılıyor, Belçikalı hukukçu olan Victor d’Hont’un geçtiğimiz yüzyılın başında ortaya koyduğu seçim sistemiyle. Türkiye’deki seçimlerde kullanılan “d’Hont sistemi” bütün Avrupa Birliği ülkelerinde de kullanılıyor.

Türkiye en büyük olabilir

Avrupa Parlamentosu’nda, Avrupa Birliği’ne üye 27 devletten toplam 705 milletvekili görev yapıyor. Bir başkan ve 704 üyeden oluşan AP üyeleri, üye devletlerin nüfusuna göre belirleniyor. Nüfusu en kalabalık olan Almanya, 96 milletvekili (84.3 milyon) ile en çok AP parlamenterine sahip ülke.

Almanya’yı 79 milletvekili ile Fransa (65.6 milyon) ve 76 milletvekiliyle İtalya (58.9 milyon) takip ediyor. En az milletvekiline sahip ülke ise 6 milletvekili ile Malta (0.52 milyon), Lüksemburg (0.64 milyon). Türkiye ise 85.2 milyon nüfusuyla AB’ye üye olması durumunda Avrupa Parlamentosu’na en çok milletvekili gönderecek ülke olacak…

Daha aktif ve iddialı bir AB

Prag’da düzenlenen toplantıda Avrupa Birliği’nin küresel alanda daha etkin ve iddialı olması gerektiğini belirten Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Rusya’ya karşı gösterilen ortak tutumla AB’nin gücünün ortaya konulduğunu ifade etti.

AB Parlamento Başkanları Toplantısı’nda “AB’nin demokrasilerin küresel dayanışmasındaki rolü ve AB üyesi ülkelerin totaliter rejimler karşısındaki bağımlılık sorunu” ve “bilgi savaşları, enerji bağımlılığı ve güvenliği, dezenformasyon” ele alındı. AB değerlerinin bazı çevrelerce sorgulandığına dikkat çeken AP Başkanı Metsola, “Birbirimizle ve dünyanın geri kalanıyla etkileşimlerimizi yeniden değerlendirmemiz gerekiyor.

Politik ve ekonomik ilişkilerimizi, stratejik ortaklarla ilişkilerimizi yeniden dengelemeliyiz. Rusya’ya olan enerji bağımlılığımızı yeniden gözden geçirmeliyiz ve aynı hataları tekrar yapmamalıyız. Tedarik zincirlerimizi daha dirençli hale getirmeliyiz.

Bunu da kendi kaynaklarımızı çeşitlendirerek ve bağımlılığımızı azaltarak sağlamalıyız ki bu son derece hayati. Bu şekilde jeopolitik düzeni değiştirebiliriz. Ben daha aktif, daha iddialı, küresel demokrasiler ve çok taraflı ilişkilerle iş birliği içerisine daha dahil olmamız gerektiğini düşünüyorum. Özgüvenli olmalıyız, kendi güvenimiz ve gücümüzün farkında olmalıyız” diye konuştu. AP Başkanı Roberta Metsola, gücün daha da güçlü olması için tabana yayılması gerektiğini düşünenlerden…