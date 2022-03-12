Gücünüzü etrafınızdakiler belirler

Tunç DİPTAŞ

tunch@tunchdptas.com

Nasıl daha başarılı olabilirim? Nasıl daha fazla gelir elde edebilirim? Çalıştığım şirkette nasıl terfi alabilirim? Sahibi olduğum şirketin kârını nasıl artırabilirim?

Çalışanlarımın motivasyonunu nasıl yükseltebilirim? İki yıl önce bu yukarıdaki sorulara verilen yanıtlar farklıydı. Bugün bambaşka cevaplar veriliyor.

Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada belirsizlik hâkim. Çünkü hızlı bir dönüşüm yaşanıyor.

Pandemi insanların motivasyon anlayışlarını değiştirdi. Teknoloji inanılmaz bir hızla gelişiyor ve iş yapış biçimleri farklılaşıyor. Müşteriler ve çalışanların ihtiyaçları başkalaşıyor. Amerika’da ve dünyada enflasyon yükseliyor.

Ekonomi verileri Amerika’nın 9-12 ay içerisinde durgunluğa gireceğini gösteriyor. Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle benzin fiyatları yükselmeye başladı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali yüzünden Avrupa’yı ekonomik ve güvenlik açısından korku sardı. Savaşın gelecekte ekonomiye etkisinin nasıl olacağı tahmin edilmeye çalışılıyor.

Pandemi, ekonomik sıkıntılar ve şimdi de savaş… 2022 yılının baharına girmek üzereyiz ama tarihin mevsimlerine baktığımız zaman kesinlikle kış mevsimini yaşıyoruz.

En önemli yatırım hangisi?

Kış mevsiminin zorluklarından daha güçlü çıkmanın yolu kendinize olan yatırımdır. Becerilerinizi bu dönemde geliştirmeyi başarırsanız, tarihin bahar mevsiminde kendinizi ve şirketinizi ileri noktaya taşımanız daha kolay olacaktır.

Zorlu dönemeçleri zarar görmeden dönmek ve daha güçlenerek çıkmak için birçok beceri geliştirmek gerekir.

Ancak bu becerilerin en önemlisi insan ilişkilerinde etkili olabilmektir. Başkalarının hayatlarına dokunabiliyorsanız, onlarla bağ kurabiliyorsanız bir değil on adım öndesiniz demektir.

Becerilerinizi geliştirmiyorsanız yavaş yavaş ölüyorsunuz demektir. Ve insanlar bağ kurarak gelişirler.

Bilinç dışının hayatımıza etkisi

Kişisel gelişim konusunda guru olarak gösterilen Jim Rohn bu konuda söylediği şu söz ile doğru ilişkiler kurmanın önemine dikkat çeker:

“Her kişi etrafında bulunan beş kişinin toplamından ibarettir.”

Bu sözle Jim Rohn, etrafımızdaki insanların bizi nasıl etkilediğine dair vurgu yapıyor. Nörobilimciler de bu konuda Jim Rohn ile ayni fikirde. İnsan beyni bilinç ve bilinç dışından oluşuyor.

Aldığımız kararların yüzde 10’unu bilinçli bir şekilde alırken, yüzde 90’ını bilinç dışı yardımıyla alıyoruz. Bilinç dışı sürekli olarak geri planda çalışıp bilgi depoluyor ve otomatik olarak bu bilgileri ileride kullanmak üzere geri plana atıyor. Böylelikle enerji tasarrufu yapıyor.

Özellikle anlık karar vermemiz gereken durumlarda bilinç dışı devreye giriyor ve hızlı karar almamızı sağlıyor.

Malcolm Gladwell “Blink” isimli kitabında özellikle stres altında anlık verdiğimiz kararların bilinç dışı tarafından verildiğini örnekleriyle anlatıyor.

İşte bu yüzden kiminle beraber olduğumuz, kiminle vakit geçirdiğimiz çok önemli. Her ne kadar farkında olmasak da bilinç dışı arka planda çalışıyor ve sürekli olarak etrafımızda bulunanların söylemlerini, davranışlarını, alışkanlıklarını daha sonra kullanmak üzere kayıt altına alıyor.

Gelişmek istenilen alandaki başarılı insanlar örnek alınmalı

Şunu hiç fark ettiniz mi? Sürekli olarak vakit geçirdiğiniz kişiler gibi konuşur hatta aynı sözcükleri kullanırız. Hayata dair düşüncelerini, alışkanlıklarını fark etmeden örnek almaya başlarız. İşte bu yüzden de kendinizi hangi alanda geliştirmek istiyorsanız o alanda kendini kanıtlamış insanlarla zaman geçirmek önem taşıyor. Zengin olmak istiyorsanız, para yönetimi konusunda başarılı olmuş insanlarla beraber olun.

Amacı belirleyip harekete geçilmeli

Girişimci olmak istiyorsanız, birçok fikir üretip, kendi şirketlerini başarıyla kurmuş girişimcilerle zaman geçirin. Sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorsanız, hayatını sağlıklı beslenmeye adamış, her sabah sporunu yapan kişilerle vakit geçirin. Kalplere dokunan, çalışanlarının gelişimlerine dokunan bir lider olmak istiyorsanız bunu başarmış liderlerin etrafında bulunun. Zorlu zamanlardan nasıl güçlü çıkılır sorusunun cevabını arıyorsanız bunu deneyimlemiş, hayat tecrübesi olanların yakınlarında olmaya çalışın.

Olumsuz örnekler negatif etkiliyor

Zamanla farkında olmadan hayat standartlarınızın yükseldiğini, kendinizi geliştirmek istediğiniz konuda büyüdüğünüzü, geliştiğinizi göreceksiniz. Elbette madalyonun bir de öbür yüzü var. Vakit harcadığınız beş kişiden bir ve ikisi bardağın dolu tarafından bakamıyorsa, kendi payına hayatın hep olumsuzluklarını alıyorsa sizin de hayata bakışınız ister istemez negatife dönecektir. Kariyerinizi ileri götürmek istiyorsanız ve yıllardır aynı pozisyonda olan birisi ile sürekli vakit geçiriyorsanız o kişinin davranış kalıplarını bilinç dışı olarak modellemeye başlarsınız.

Vücudunuzu sağlıklı ve güçlü hale getirmek gibi bir hedefiniz varsa ve hiç spor yapmayan, yediklerine dikkat etmeyen birisi ile vaktinizi geçiriyorsanız bu konuda ilerleme şansınız daha azdır. Hayatımız bir şekilde diğer insanların hayatına bağlıdır ve herkes gibi siz de başka insanları etkiler ve onlardan etkilenirsiniz. Çevrenize dönüp baktığınızda kimleri görüyorsanız siz de onların toplamından ibaretsiniz demektir.