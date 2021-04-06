Gülen İnek’ten kahkahayla iyileştirme kampanyası

Araştırmalar gülmenin insan fizyolojisi üzerinde kayda değer etkileri olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlara göre gülmek kan akışını daha düzenli, uykuyu daha kaliteli hatta bağışıklık sistemini bile daha güçlü hale getiriyor. Tüm bunlar pandeminin başından bu yana virüsten korunmak için uzmanların önerdikleri sağlık hali aynı zamanda. Oysa COVID- 19 bir yandan fizyolojik sağlığı etkilerken bir yandan da ciddi bir depresyon salgınına neden oldu. Tükenmişlik, kaygı bozukluğu, hapsolma hissi insanların daha az gülmelerine neden oluyor. Türkçede anlamı “Gülen İnek” olan La Vache Qui Rit markasıyla yaklaşık 100 yıldır peynir üreten Fransız Bel Group’un pandemideki sosyal sorumluluk projelerinden biri, işte tam da bu depresif dönemde gülmenin iyileştirici etkisine dikkat çekmek üzere tasarlanmış.

2006’da Karper’in yüzde 50’sini alarak pazara giren, ardından hisse oranını yüzde 100’e çıkararak Bel Karper adıyla Türkiye’de faaliyet gösteren şirket, tüketicilerine “Kahkaha at, hem çevrene hem de lösemili çocuklara şifa ol” mesajı veriyor. Proje için Gülmek İyileştirir Derneği’yle anlaşma imzalayan Bel Karper, paketlere yüklediği Qr kod ile sisteme yüklenen her kahkaha için derneğe bağış yapıyor.

‘Herkes çok bunaldı gülmeye ihtiyacımız var’

Bel Karper Türkiye Genel Müdürü Aytekin Yıldız, mottosu “Gülümsetmek” olan şirketin 100’üncü yılında Türkiye’de bir dizi sosyal projeyi hayata geçirdiğini belirtiyor. Pendeminin tüm ülkelerde psikolojik yaralar açtığını söyleyen Yıldız, “Herkes artık çok bunaldı, çok sıkıldı. Biz de 100’üncü yılımızda gülümsemeye odaklanalım dedik. Gülmek İyileştirir Derneği’yle kapsamlı bir işbirliğine gittik” diyor. Yıldız’ın bahsettiği işbirliği aslında bir taşla iki kuş vuruyor. Plan şu; markanın paketlerinde bir QR kod var. Herkesten buraya kahkaha yüklemesi talep ediliyor. İnsanlar kahkaha attıkça bu, çevrelerine de bulaşacak ve bir anlığına da olsa iyilik hali yayılacak. Ayrıca her kahkaha, Gülmek İyileştirir Derneği’ne bağış olarak gidecek. Dernek de bu bağışı Pendik’te kurduğu, lösemili çocuklar için “Hijyenik Oyun Merkezi”nin yapımında kullanacak.

Aytekin Yıldız’ın verdiği bilgiye göre yeni başlatılmasına rağmen sisteme 50 bin kahkaha bağışlanmış durumda. Amaç yıl boyunca kahkahaların çoğaltılması.

Sokak simitçilerine sahip çıkıyoruz

Türkiye’nin simit kültüründe son dönemde özellikle büyük şehirlerde “çay-simit-üçgen peynir” kavramının oturduğunu belirten Bel Karper Türkiye Genel Müdürü Aytekin Yıldız, şirket olarak sokak simitçileriyle de yakın temasta olduklarını belirtiyor. Pandemide simitçilerin sokaklara çıkamadıklarına ve gelir sıkıntısı yaşadıklarına dikkat çeken Yıldız çalışmalarını, “Bu dönemde simitçilerle iletişimdeyiz. Pandemi boyunca onlara destek olmaya çalışıyoruz. Gıda paketleri vs ile bu zorlu dönemi atlatmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye anlatıyor. Fazla Gıda platformu ile de gıda israfını önlemeye yönelik işbirliği yaptıklarını vurgulayan Yıldız, raflarda son kullanma tarihine 2-3 ay kalan peynirleri dernek aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi. Yıldız, “Bu ürünler genellikle arkalara atılıyor ve israf oluyor. Biz de bunu önlemek için topluyoruz ve derneğe veriyoruz. Yılın üç aylık döneminde 3 ton peyniri sofralara sunduk” diyor.