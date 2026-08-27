Gülten Kazgan’ın ardından

Geçen hafta Perşembe günü Prof.Dr. Gülten Kazgan’ı 99 yaşında kaybettik. Uzun süredir hasta idi. Maalesef zor bir hastalık süreci geçirdi. Ancak onun kaybı ile ülkemizdeki iktisat bilimi de sahipsiz kaldı. Kendisi Türkçe iktisat dilini en iyi kullananlardandı. Bu alanda zengin bir kelime dağarcığı vardı. Tıpkı iktisat fakültesinden sınıf arkadaşı olan ve ona takılıp şakalaşmaktan büyük keyif alan rahmetli Prof. Dr. Besim Üstünel gibi.

Hocanın ölümünün ardından birçok yazı yayımlandı. Çoğunlukla bu yazılarda Gülten Kazgan’ın iktisat alanındaki görüşlerine, dahası bıraktığı düşünsel mirasa değinilmeye çalışıldı. Hocanın Türk iktisadi düşünce tarihindeki rolü zaman geçtikçe çok daha iyi anlaşılacağına inanmaktayım.

Eşi Haydar Kazgan ve arkadaş çevresi

Gülten Kazgan hocanın doğrudan öğrencisi olmadım; olamadım. İtiraf etmeliyim ki bu benim için büyük bir kayıp. Ama onun eşi Prof. Dr. Haydar Kazgan’ın öğrencisi olma şansına eriştim. Haydar hoca benim ve sınıf arkadaşlarımız üzerinde önemli etki bırakmış bir iktisatçıdır. Kitaplarda olmayan, Türkiye gibi iktisadi açıdan geri kalmış kurumsal yapılara sahip bir ekonomide onun yorumlarını dinlemek bizlere inanılmaz keyif verirdi. Haydar Hocamız da eşi Gülten Kazgan gibi berrak bir zihne sahipti.

Benim Gülten hocayla ilgili bilgilerimin kaynağı öncelikle Haydar Hoca vasıtasıyla dahil olduğum sosyal çevreden, ardından da Gülten hocayla iktisat fakültesinden arkadaşı olmuş olan Prof.Dr. Besim Üstünel ve Prof.Dr. Zeyyat Hatipoğlu’nun anlattıklarıdır.

Besim Hocamız çok nüktedan birisiydi. Sık sık takılırdı Haydar Hocaya. Haydar Hoca kompleksleri olmayan son derecede tecrübeli ve bir o kadar da akıllı bir iktisatçıydı. İktisattaki en karmaşık meseleleri onun kadar güzel anlatan bir ikinci iktisatçıya daha rastlamadım.

Besim Hoca zaman zaman ona takılır ve Gülten hanımla Haydar Bey karşılaştırmaları yapardı. Bize “Gülten zekidir, ama Haydar akıllı adamdır” derdi. Aslında bununla kastettiği Haydar Bey’in olayların işlevine odaklanan bir kişi olup, iktisadi olayların neden olduğu sonuçları lafı çok uzatmadan açıklayabilmesidir. Gülten Hanım ise, son derecede zekidir ve detayı anlamaya çalışır. Zira o detaylarla karşı karşıya kaldığı olayı anlamaya çalışır.

Çok değerli hocam Prof.Dr. Zeyyat Hatipoğlu da Gülten Hocamızın sınıf arkadaşlarındandı. Ancak Zeyyat Bey’in iktisada bakış açısı her üçünden de farklıydı. O ülkedeki iktisadi olaylara daha çok piyasacı, neoklasik öğretiyi kılavuz alarak bakar, yorumlardı. Derslerinde iktisadi meseleleri anlatırken isimlerini açıkça vermeden Gülten Hanım ve Besim Bey’i eleştirirdi. Biz bu eleştirileri dinlemekten hoşlanırdık. Zira bizlerin ülkemizdeki iktisadi meselelere bakışımız açısından inanılmaz bir zenginlik getirirdi bu karşılıklı eleştiriler.

Gülten Kazgan ve iktisat eğitimi

Prof.Dr. Gülten Kazgan ülkemizde iktisat alanında doktora yapmış ilk kadındır. Hocanın bu özelliği çok bilinmez. Tarım ekonomisi konusunda yazdığı doktora tezi bu alandaki temel referanslardan biridir hala. Ardından yazmış olduğu doçentlik tezi de Türkiye tarımının arz fonksiyonu üzerinedir ve bu konuda çalışma yapan hemen hemen herkesin kullandığı temel referans eserlerden biridir.

Gülten Kazgan’ın kompleksiz kişiliği onun öğrencileriyle ve genç akademisyenlerle kolay diyaloğa girmesine olanak sağlamıştır. Kamuoyunda pek bilinmese de iktisat eğitiminin nasıl yapılması gerektiği konusunda o günlerde ODTÜ’de çok genç bir bilim insanı namzetti olan Prof.Dr. Serdar Sayan ile ODTÜ Gelime Dergisi’nde girdiği akdemik tartışma benim gibi birçok öğrencinin dikkatini çekmiştir. Derginin birkaç sayısı boyunca devam eden bu tartışma akademik usul ve terbiye konusunda ülkemizdeki güzel örneklerden biri olmuştur.

Gülten Hocamız o günlerde üniversitelere hâkim olan neoklasik iktisat öğretisinin Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik sorunları anlamakta ve açıklamakta yetersiz kaldığına dikkat çekerdi. Şahsen sırf bu yüzden kendisini daha çok kalkınma iktisatçısı olarak nitelendirirdi. Ülkenin iktisadi sistemine yönelik bu değerlendirmeleri onu yerleşik iktisada eleştirel bakan başka düşüncelerle paralel bir duruş sergileyen izlenim yaratmıştır. Ancak hocanın bundan çok da rahatsızlık hissetmiş olabileceğini sanmıyorum.

Hoca sadece iktisadi sistem eleştirileri yapan bir iktisatçı olmadı. Belki de eşinin İTÜ gibi bir mühendislik okulunda mühendislere iktisat öğreten biri olmasının da etkisiyle, farklı alanlarda iktisat eğitiminin nasıl olması gerektiği gibi son derecede pratik konularda da kafa yormasına yol açtı. Şahsen İTÜ’lü bir iktisatçı olarak bu ihtiyacın halen tam olarak karşılanamadığını, ama Hocamızın açtığı bu tartışmanın ise hale devam ettiğini itiraf etmeliyim.

Gülten Kazgan’ın iktisadi düşünce tarihi konusundaki çalışmaları da Türkiye iktisadında iz bırakan bir diğer eser olmuştur. Ancak hocanın 1980 sonrası Türkiye ekonomisinin dışa açılma sürecini değerlendiren eserleri o dönemdeki birçok tartışmaya kaynaklık etmiştir.

Gülten Kazgan meslek hayatı boyunca birçok eser üretmiş, birçok başarılara imza atmış, çok değerli öğrenciler yetiştirmiş bir bilim insanıydı. Kaybı sadece oğlu Kerim Kazgan ve sevenleri açısından değil, aynı zamanda Türk bilim dünyası ve iktisat camiamız bakımından da büyük bir kayıptır.

Hocamızın önünde saygıyla eğiliyorum.