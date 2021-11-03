Gümrük denetimleri ve sonrası…

Bülent ERYILMAZ

Emekli Gümrük Başmüfettişi

DGM Gümrük Müşavirliği GMY

Gümrük denetimleri ve sonrasında yaşanan süreçler, olması gereken ile gerçekleşmeler, çok sıklıkla konuşulan konulardan değildir pek. Ama konuşulmasının, gümrük işlemlerinde daha iyiye doğru sürdürülen çabalara katkı sunacağı da açıktır. Gümrük denetimleri, gerek yapılan işin uluslararası niteliği ve gerekse uluslararası kuruluşlarla olan ilişkiler sonucu; oldukça modern yöntemler kullanabilen bir yapı arz etmektedir aslında. Denetimler epey bir zamandır, sadece gümrük idarelerinde yapılmak yerine, önemli bir kısmının sonradan kontrol olarak adlandırılan bir şekilde, dış ticaret firmalarımızın bünyelerinde gerçekleştirilmektedir. Eskiden, gümrük idaresi bünyesinde yapılan denetimlerde, beyannamesi üzerinden işlemleri denetlenen firmalarımızın, geçirdikleri denetimden haberleri bile olmazken, şimdilerde denetim, firma bünyesinde cereyan etmektedir. Bu şekilde yapılan Gümrük İdaresi esaslı veya Sonradan Kontrol yöntemlerinin dışında; yapılan bazı incelemeler, soruşturmalar veya risk analizleri çerçevesinde kayıtların kontrolü ile ulaşılan uyumsuzluklar da denetlenmektedir.

Tüm bu işlemlerde (gümrük beyannamelerinde), eski adı Gümrük Müfettişi olan Ticaret Müfettişleri tarafından tespit edilen uyumsuzluklar, denetim işinin sonucunda düzenlenen raporların, kralı olarak nitelenebilecek, son derece adil ve belki de başka kamu idaresinde kullanılmayan, Cevaplı Rapor müessesesi sürecinde tartışılmakta ve sonuçlandırılmaktadır. Cevaplı Rapor süreci, sadece bir rapor olarak algılanmamalıdır. Çünkü süreç bir rapordan daha fazlasını ifade etmektedir.

Müfettiş, icrai talimat veremez

Öncelikle, Cevaplı Rapor müessesesinde kurgulananın ne olduğunu, denetim sürecinin nasıl çalışması gerektiğini anlaşılır kılmak gerekir. Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği’nin 49 ve devam maddelerinin ışığında, özellikle de 50/4 madde düzenlemesinde irdelemek gerekir. Cevaplı Rapor, adından da kolaylıkla çıkartılabileceği gibi, karşılıklı tartışmaya müsait, “cevaplama” sistemi üzerine kurgulanmış bir denetim sürecidir. Öncelikle görevli Ticaret Müfettişi, kuşku duyulan, uygunsuz olabileceği düşünülen, gerçekleşmiş işlemle ilgili olarak, tespitini ve düşüncesini yasal dayanakları ile birlikte Cevaplı Raporu’na kaydederek, Gümrük İdaresi’ne sunmaktadır. Ancak bu tespit ve düşünceler, görüş olarak sunulmakta, kesin bir talimat içermemektedir. Çünkü müfettişler, ilgili yönetmeliğin 41/c maddesine göre idari işlemlere karışamaz ve icrai talimat veremezler. Gümrük İdaresi, işlemi yapan en küçük görevliden (Gümrük Muayene Memuru, Gümrük Memuru gibi) en üst amir olan Gümrük Müdürüne kadar, eleştiri konusu olan işlemle ilgili olarak yaptıklarının “doğru” veya müfettişin ifade ettiği gibi “uygunsuz” olduğunu görüp karar vererek, görüşleriyle birlikte verdiği cevapları bir üst mercileri olan bölge müdürlüğüne aktarmaktadır. Bölge Müdürlüğü de, müfettişin eleştirdiği işlem ile bağlı Gümrük Müdürlüğünün cevaplarını bir kez de kendi gözüyle değerlendirerek, kendi görüşüne haiz cevaplarını müfettişe geri döndürmektedir. Eğer, Gümrük Müdürlüğü ile Müfettiş, tenkid edilen işlem konusunda aynı görüşteyse , bu duruma Bölge Müdürlüğü de katılıyorsa, Cevaplı Rapor çelişki çıkmamış bir şekilde, Müfettiş üzerinden Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilmektedir. Başkanlıkça da, aykırı bir görüş bulunmuyorsa, işlemin mutabık kalınan eleştiri konusu göz önüne alınarak, eksiklik/fazlalık veya farklılığın giderilmesi için ilgili Bakanlık merkez birimine ulaştırılmaktadır. Eleştiri konusu yapılan bu şekildeki uygunsuz işlemde; Gümrük Müdürlüğü görevlileri, Bölge Müdürlüğü görevlileri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında ilgili herkes, aynı fikirdedir. Bu süreç yürürken Gümrük Müdürlüğü uygunsuz işlemi ortadan kaldırmak için gerekli önlemlerin alınması anlamında, eksikliğin/fazlalığın giderilmesi, faklılığın ortadan kaldırılması için gerekenleri de yapmaktadır. Eğer bu durum, eksik vergi tahakkuk ve tahsiline neden olmuşsa, eksiklikle ilgili vergi tahakkuku ve gerekirse cezalı tahakkuklar, işlemin sahibi firmalara bildirilmekte ve ek tahakkuk süreçleri başlatılmaktadır.

Denetimde hiyerarşik sistem

Müfettiş tarafından eleştiri konusu yapılan işlemin, Gümrük Müdürlüğü tarafından, Müfettişin eleştirilerinden farklı olarak, olması gerektiği gibi ve “doğru” gerçekleştirildiği düşünülürse; Cevaplı Rapora verilecek cevaplarda, bu husus vurgulanarak, işlemin haklı olduğu, yasal dayanakları ile birlikte “savunulmaktadır”. Esasen vergi tahsilatı yapılmış, gümrüklü sahadan çekilmiş veya muafiyet uygulanmış eşya için, bu aşamada yapılan her tür gümrük işlemini, artık Gümrük İdaresinin işlemidir diye düşünmek gerekir. Yani işlemin birinci derecede sahibi Gümrük Müdürlüğü’dür. Eşya sahibi firma, bu tartışmalarda sürecin daha gerisinde yer alan bir pozisyon taşır. Tartışmalı eleştiri konusu, önce Bölge Müdürlüğüne, oradan tekrar Müfettişe gelir. Bu aşamalarda da, gümrük idaresi ile Müfettişin farklı düşündüğü durum değişmezse, rapor Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı üzerinden Bakanlık ilgili birimine ulaşmaktadır. İhtilaf, diğer çeşitli yazışma ve raporlaşmalarla da çözülemezse, sorunun çözümü için Başkan, ilgili birim amiri, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ve gerekli görülen görevlilerin katılımıyla oluşturulan kurula gelir. Bu kurul tarafından farklı bakış açıları ve görüşler raporlaştırılarak Bakana sunulur. Bu aşamada Bakan tarafından verilecek karar da, hem idareye ve hem de Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bildirilerek, karar verilen görüş gibi işlem tesisi sağlanır.

Beklenen ne, işleyiş nasıl yürüyor?

Görüleceği üzere, son derece modern, açık fikirli, farklı bakış açılarını dışlamayan ve tereddütlerin tartışılarak çözümlendiği ileri bir denetim enstrümanını konuşuyoruz. Kaldı ki bu şekildeki denetim bakışı, çok uzun zamandır gümrük denetim işlerinde kullanılmaktadır. Cevaplı Rapor düzenlenmesi şeklinde kurgulanan denetim işinde amaç, tüm tarafların görüşlerini alarak, yaptıkları işlemleri savunma olanağının verilmesi ve ondan sonra doğruya ulaşılmasıdır. Otoriteye saygı, üst yönetimden korkma, Müfettişten çekinme gibi unsurların, bu süreci etkilememesi gerekmektedir. Peki, sistem böyle mi işlemektedir? Hayır. İşlemi yapan alt görevliden başlayarak ilgili tüm taraflar, Müfettişlerle ters düşmemek; ilerleyen süreçte tekrar karşılaşılması durumunda zarar görebileceklerine ilişkin gerçek olmayan inanış; sürece ilişkin doğru bilgilendirmeye sahip olmama; gibi saiklerle, doğru gerçekleştirdikleri işlemlerini bile savunamamaktadırlar. Dolayısıyla da Müfettişin eleştirisinde haklı olduğu, peşinen verilen basma-kalıp cevaplara yansıtılmaktadır. Bu durumda da, hatalı olmayan bir işlem, hatalıymış gibi kabul edilip, işin sahibi dış ticaret firmasına hatalı işlem olarak yansıtılmaktadır. Böylece dış ticaret firması, hatalı olmayan işlemlerinden dolayı, denetim kurgusunun doğru bir şekilde hayata geçirilememesi yüzünden; haksız vergi, vergi cezası veya usulsüzlük cezalarına muhatap olabilmektedir. Hatta hatalı işlemden dolayı firma, işlem için hizmet aldığı dolaylı temsilcisi gümrük müşavirini de suçlayabilmekte, hizmet talebini başka gümrük müşavirliği firmalarına yönlendirerek, hatalı işlem yapmamış olan gümrük müşavirinin de, işini kaybetmesine neden olunmaktadır.

Yukarıda anlattığımız, son derece demokratik, fikir alışverişine açık ve tereddütlerin tartışılarak doğrulara ulaşmasını amaçlayan bir sistem, yukarıda saydığımız gerekçeler yüzünden heba olup gitmektedir. Bu denetim sisteminin doğru bir şekilde işleyebilmesi için, denetlenen görevliler ve amirlerinin süreç hakkında, tekrarlanan hatırlatma eğitimleriyle eğitilmesi; idare tarafından verilecek cevaplarda daha özgüvenli bir şekilde davranılmasının sağlanması işe yarar gibi durmaktadır. Yoksa fazladan gümrük işlem maliyetleri, gereksiz kırtasiye, amacına ulaşamamış bir denetim, gümrük müşavirinin haksız yere müşteri kaybetmesi gibi, birçok olumsuzluk yaşanmaya devam edecektir. Olanda, dış ticaret firmaları ve gümrük müşavirlerine olacaktır. Amacına ulaşmamış denetim de cabası.